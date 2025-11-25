Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
И Пабрикс пошел на рельсы. Их нужно было сносить раньше (3)

Редакция PRESS 25 ноября, 2025 10:22

Мнения 3 комментариев

Bijušais aizsardzības ministrs, partijas "Latvijas attīstībai" valdes līdzpriekšsēdētājs Artis Pabriks (no labās) piedalās jaunā aizsardzības tehnoloģiju izpētes un izmēģinājumu eksperimenta - "Digitālā mugurkaula eksperiments" demonstrācijas pasākumā militārajā bāzē "Ādaži".

В Латвии обсуждают демонтаж железнодорожных путей, ведущих к российской границе. Национальные вооружённые силы считают, что эти линии представляют угрозу безопасности страны. Бывший министр обороны Артис Пабрикс уверен: решение следовало принять гораздо раньше — ещё до того, как военные указали на риски.

«Если у нас есть железнодорожные колеи той же ширины, противник сможет легко использовать их для переброски сил. Лучше лишить его такого соблазна», — сказал Пабрикс в интервью LSM+.
Он подчеркнул, что подобные линии давно применяются для обхода санкций, когда грузы, якобы направленные в Казахстан, на деле продолжают путь в Россию. По словам Пабрикса, такая практика подрывает политику ЕС и создаёт угрозу для национальной безопасности.

Бывший министр признал, что ликвидация путей может временно ограничить транзит с азиатскими странами, но назвал это необходимым шагом. «Мы уже отказались от российского газа и не пережили экономического краха. Значит, сможем перестроить и железнодорожную систему», — отметил он.

Смерть семьи от отравления в Стамбуле: это был не единственный случай (3)

Важно 14:23

Важно 3 комментариев

После трагической гибели семьи турецкого происхождения из Гамбурга появились подозрения, что в прошлом от такого же отравления умерло больше людей, пишет "Евроньюз".

Чай с пластиком в придачу: какая гадость может попасть в ваш напиток (3)

Важно 14:18

Важно 3 комментариев

Хотя жители Латвии, согласно данным социологических опросов, в основном предпочитают кофе, любителей чая у нас тоже немало. Однако то, что чаще всего продается под видом чая, к настоящему благородному напитку имеет весьма отдаленное отношение. Это касается и пакетированного продукта, сырьем для которого служат отходы чайного производства — пыль и сор, и дорогих сортов, именуемых «высшими». Более того, материал, из которого делают сами чайные пакетики, тоже нельзя назвать безвредным.

В Литве задержали двух юных эстонок: везли нелегалов из Латвии, — одного в багажнике (3)

Важно 14:06

Важно 3 комментариев

В литовском городе Утене задержали двух гражданок Эстонии, которые везли от латвийской границы четырёх нелегальных мигрантов.

Дурят не только народ, но и Сейм: главная тайна госбюджета Латвии (3)

Латышские СМИ 14:05

Латышские СМИ 3 комментариев

"Правительство вводит в заблуждение Сейм и общественность, утверждая, что представляет ответственный государственный бюджет. На самом деле это не бюджет в классическом понимании — это примитивное распределение денежных потоков на уровне заголовков без деталей, расчетов и ясности, - пишет на портале Pietiek.com Андрис Кулбергс, депутат Сейма между прочим. 

Приговорили к высшей мере: дело рижского убийцы и насильника 1980-х (3)

Важно 14:04

Важно 3 комментариев

Начиная со второй половины июля 1985 года в оперативных сводках о совершенных на территории Латвии преступлениях с угрожающим нарастанием замелькало слово «изнасилование». Во втором, третьем и четвертом эпизодах потерпевшие были убиты. Способ совершения убийств, показания свидетелей и оставшихся в живых потерпевших давали основания полагать, что нападало одно и то же лицо.

Козловскис: Безопасность важнее рельсов! Если потребуется, демонтируем пути (3)

Новости Латвии 14:04

Новости Латвии 3 комментариев

Министр внутренних дел Рихард Козловскис заявил в эфире программы «Rīta panorāma» на LTV, что при обсуждении будущего железнодорожных путей на восточной границе главным фактором станут соображения безопасности. По его словам, пока пути можно использовать для грузоперевозок, но если возникнет необходимость их демонтировать, безопасность будет поставлена выше экономических интересов.

«Сладкий, противный запах» — соседи неделю жили рядом с трупом (3)

Новости Латвии 14:03

Новости Латвии 3 комментариев

Жителей Саласпилса всю неделю беспокоил непонятный запах, который распространялся по дому. Соседи безуспешно пытались понять его источник, пока пожарные не вскрыли квартиру на четвёртом этаже. Внутри они нашли тело умершего жильца, сообщает TV3 «Degpunktā».

