«Если у нас есть железнодорожные колеи той же ширины, противник сможет легко использовать их для переброски сил. Лучше лишить его такого соблазна», — сказал Пабрикс в интервью LSM+.

Он подчеркнул, что подобные линии давно применяются для обхода санкций, когда грузы, якобы направленные в Казахстан, на деле продолжают путь в Россию. По словам Пабрикса, такая практика подрывает политику ЕС и создаёт угрозу для национальной безопасности.

Бывший министр признал, что ликвидация путей может временно ограничить транзит с азиатскими странами, но назвал это необходимым шагом. «Мы уже отказались от российского газа и не пережили экономического краха. Значит, сможем перестроить и железнодорожную систему», — отметил он.