«Ну очень быстрое реагирование»: как вернуть товар, у которого срок годности истёк вчера?

Странное тут то, что новость опубликована 9 января, а срок годности товара - котлетного фарша - истёк 8 января. То есть получается, что с оповещением населения, мягко говоря, припозднились.

"Как именно можно вернуть 9 января котлетный фарш, у которого срок годности был 8 января? Всё, теперь поедателям котлет придётся ждать, не вырастет ли в животе веном", - пишет Анете.

Для тех, кто не увлекается американскими комиксами, поясняем: Веном - это антигерой-паразит из комиксов о Человеке-пауке, персонаж мультфильмов и кинофильмов на их основе и главное действующее лицо фильмов "Веном".

Комментаторам есть что сказать по этому поводу:

- Разве что кто-то заморозил.

- Вот поэтому я уже более десяти лет ничего такого в магазине не покупаю, только у тех, кто сами выращивает продукцию. Там мясом и не пахнет, всё искусственно, химическим путём на антибиотиках получено. Когда уже человек это поймёт?

- Мне как-то раз пришло письмо из системы быстрого реагирования продовольственно-ветеринарной службы про токсичный изюм, который был куплен более полугода назад и потрачен на продукт со сроком годности - несколько дней. Ну очень быстрое реагирование.

- У них ещё один был странный. Срок, правда, был до 13 января, но вкус и запах - не очень. Слишком жирный.

- Интересно, как чувствуют себя те, кто это съел?