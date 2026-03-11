Восемь ночных маршрутов по Риге, включая аэропорт

Сейчас пассажиры, прилетающие в Рижский аэропорт после полуночи, сталкиваются с проблемой: общественный транспорт в это время уже не ходит, а поездка на такси обходится дорого, особенно если нужно добраться не только до центра, но и в спальные районы.

Представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане сообщила, что предприятие подготовило предложение по расширению ночных перевозок.

«Мы разработали предложение по семи маршрутам ночного транспорта, которые охватили бы как можно большую часть Риги», — сказала она. По её словам, окончательное решение должно принять Рижское самоуправление — за него должны проголосовать депутаты.

План предусматривает, что круглосуточное движение автобуса в аэропорт может начаться даже раньше, чем запуск ночных маршрутов по другим направлениям. Этот маршрут планируется сделать ежедневным и круглогодичным.

В прошлом году ночной транспорт в Риге уже работал в рамках пилотного проекта — с середины мая до конца октября. Тогда автобусы курсировали по трём маршрутам: Центр — Тейка — Югла — Межциемс, Центр — Агенскалнс — Золитуде — Иманта и Центр — Пурвциемс — Плявниеки — Дарзциемс.

Эксперимент оказался востребованным: за пять месяцев ночные автобусы перевезли более 11 000 пассажиров.

Теперь сеть планируют расширить. Помимо существующих направлений, рассматривается запуск маршрутов в Вецмилгравис, Даугавгриву, Кенгарагс, Зиепниеккалнс и аэропорт.

Прошлогодний пилотный проект обошёлся самоуправлению примерно в 100 000 евро. В этом году расходы будут выше, однако средства на развитие ночного транспорта уже предусмотрены в бюджете Rīgas satiksme.