Лазерная война соседей. Вражда закончилась уголовным приговором

Марек и Юрис долгое время были обычными соседями и поддерживали хорошие отношения. Они жили рядом и много лет помогали друг другу. Однако конфликт начался из-за, казалось бы, незначительной причины - Марек установил у общего забора детские качели. Небольшой спор постепенно перерос в затяжную вражду.

Сначала стороны обменивались резкими сообщениями, но со временем поведение Юриса стало более агрессивным. Он начал уделять внимание семье Марека, а конфликт постепенно вышел за рамки обычного соседского спора.

«Из окна дома Юриса, расположенного напротив детской комнаты, был направлен лазерный луч». Этот эпизод стал одним из самых тревожных для семьи. Дети Марека начали бояться ложиться спать, просыпались по ночам и пугались любых звуков. Семья обратилась к психологу, а затем начала юридические действия.

Позже Юрис стал отправлять Мареку фотографии его дома, на которых были видны двор и окна детской комнаты. Марек пытался решить ситуацию мирно, писал соседу письма и даже обращался к пастору их церковной общины, однако конфликт только усиливался.

Суд установил, что Юрис сделал более тысячи фотографий семьи Марека, направлял лазерные лучи в сторону дома и отправлял оскорбительные сообщения. Дополнительно он установил прожекторы, освещавшие двор соседей.

«Суд признал Юриса виновным в преследовании и назначил 120 часов принудительных работ». Марек и его жена также подали иск о компенсации морального вреда, однако суд удовлетворил его лишь частично. Этот случай стал историческим: впервые в Латвии был вынесен уголовный приговор за преследование.