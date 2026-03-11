Лазерная война соседей. Вражда закончилась уголовным приговором

Редакция PRESS 11 марта, 2026 10:02

Новости Латвии 0 комментариев

События 2016 года в Латвии стали одним из первых громких случаев преследования между соседями, который закончился уголовным делом. Об этом рассказывает программа «Реконструкция преступления».

Марек и Юрис долгое время были обычными соседями и поддерживали хорошие отношения. Они жили рядом и много лет помогали друг другу. Однако конфликт начался из-за, казалось бы, незначительной причины - Марек установил у общего забора детские качели. Небольшой спор постепенно перерос в затяжную вражду.

Сначала стороны обменивались резкими сообщениями, но со временем поведение Юриса стало более агрессивным. Он начал уделять внимание семье Марека, а конфликт постепенно вышел за рамки обычного соседского спора.

«Из окна дома Юриса, расположенного напротив детской комнаты, был направлен лазерный луч». Этот эпизод стал одним из самых тревожных для семьи. Дети Марека начали бояться ложиться спать, просыпались по ночам и пугались любых звуков. Семья обратилась к психологу, а затем начала юридические действия.

Позже Юрис стал отправлять Мареку фотографии его дома, на которых были видны двор и окна детской комнаты. Марек пытался решить ситуацию мирно, писал соседу письма и даже обращался к пастору их церковной общины, однако конфликт только усиливался.

Суд установил, что Юрис сделал более тысячи фотографий семьи Марека, направлял лазерные лучи в сторону дома и отправлял оскорбительные сообщения. Дополнительно он установил прожекторы, освещавшие двор соседей.

«Суд признал Юриса виновным в преследовании и назначил 120 часов принудительных работ». Марек и его жена также подали иск о компенсации морального вреда, однако суд удовлетворил его лишь частично. Этот случай стал историческим: впервые в Латвии был вынесен уголовный приговор за преследование.

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

