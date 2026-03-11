Не тронь фельдшера! За нападение на медиков скорой грозит до пяти лет

Согласно законопроекту, нападение на сотрудника Службы неотложной медицинской помощи при исполнении служебных обязанностей предлагается приравнять к нападению на государственное должностное лицо.

Как отмечают в Сейме, цель изменений — обеспечить медикам скорой помощи большую защиту, поскольку они часто работают в условиях повышенного риска и нередко сталкиваются с агрессией или насилием со стороны людей, которым оказывают помощь.

«Поправки направлены на то, чтобы обеспечить более надёжную защиту работников скорой помощи». В случае принятия закона за нападение на сотрудника службы неотложной помощи может грозить лишение свободы на срок до пяти лет, кратковременное лишение свободы или пробационный надзор.

Кроме того, законопроект предусматривает изменения, связанные с ответственностью государственных должностных лиц. Уголовный закон предлагается дополнить новой статьёй, которая вводит уголовную ответственность за принятие незаконных подарков или других выгод.

«Ответственность будет наступать, если выгода превышает размер трёх минимальных месячных зарплат». Речь идёт о случаях, когда человек передаёт, а должностное лицо принимает выгоду, зная, что соответствующее учреждение в течение последних трёх лет принимало решения в интересах дарителя.

Чтобы поправки вступили в силу, их ещё должен окончательно утвердить Сейм.