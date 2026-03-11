Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Не тронь фельдшера! За нападение на медиков скорой грозит до пяти лет

Редакция PRESS 11 марта, 2026 09:17

LETA

Юридическая комиссия Сейма поддержала в третьем чтении поправки к Уголовному закону, которые усиливают защиту работников службы неотложной медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба Сейма.

Согласно законопроекту, нападение на сотрудника Службы неотложной медицинской помощи при исполнении служебных обязанностей предлагается приравнять к нападению на государственное должностное лицо.

Как отмечают в Сейме, цель изменений — обеспечить медикам скорой помощи большую защиту, поскольку они часто работают в условиях повышенного риска и нередко сталкиваются с агрессией или насилием со стороны людей, которым оказывают помощь.

«Поправки направлены на то, чтобы обеспечить более надёжную защиту работников скорой помощи». В случае принятия закона за нападение на сотрудника службы неотложной помощи может грозить лишение свободы на срок до пяти лет, кратковременное лишение свободы или пробационный надзор.

Кроме того, законопроект предусматривает изменения, связанные с ответственностью государственных должностных лиц. Уголовный закон предлагается дополнить новой статьёй, которая вводит уголовную ответственность за принятие незаконных подарков или других выгод.

«Ответственность будет наступать, если выгода превышает размер трёх минимальных месячных зарплат». Речь идёт о случаях, когда человек передаёт, а должностное лицо принимает выгоду, зная, что соответствующее учреждение в течение последних трёх лет принимало решения в интересах дарителя.

Чтобы поправки вступили в силу, их ещё должен окончательно утвердить Сейм.

Комментарии (0)

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они не ищут «лучший вариант».

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

