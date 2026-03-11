Война на Ближнем Востоке ударит по ценам на продукты? (1)

Редакция PRESS 11 марта, 2026 08:44

Важно 1 комментариев

Конфликт на Ближнем Востоке может привести к росту цен на минеральные удобрения и увеличить риски для глобальных цепочек поставок. Как сообщает агентство LETA, об этом предупреждают латвийские фермеры и отраслевые эксперты.

В Министерстве земледелия поясняют, что Латвия напрямую не зависит от экспорта удобрений из стран Персидского залива. Однако напряжённость на мировом рынке, рост цен на энергоресурсы и возможные перебои в логистике могут отразиться на стоимости и доступности импортируемых удобрений.

«Глобальный рынок удобрений тесно связан, и война на Ближнем Востоке может существенно повлиять на их доступность и цену», — отмечают в Министерстве земледелия. Особое значение имеет Ормузский пролив — один из ключевых маршрутов мировых поставок энергии и сырья. Его возможная блокада уже усиливает риски перебоев в транспортировке и может повлиять на глобальное предложение удобрений.

По данным министерства, в 2025 году Латвия импортировала азотные удобрения главным образом из Литвы (35%), Узбекистана (14%), Нидерландов и Бельгии (по 13%). Фосфатные удобрения в основном поступали из Марокко — около 81% всего импорта.

«Цена некоторых удобрений выросла примерно с 250 до 450 евро за тонну», — отметила заместитель председателя «Крестьянского сейма» Майра Дзелзкалейя-Бурмистре. Эксперты предупреждают, что подорожание газа и нефти также увеличивает себестоимость сельского хозяйства. Минеральные удобрения производятся с большим потреблением энергии, а рост цен на дизельное топливо повышает расходы на обработку полей, сбор урожая и транспортировку продукции.

Фермеры уже вынуждены сокращать использование удобрений или откладывать закупки. По словам представителей отрасли, за последние два-три года нормы внесения удобрений сократились примерно на 20-30%, и дальнейшее снижение может привести к уменьшению урожая и ухудшению качества продукции.

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную (1)

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

