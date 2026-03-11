В Министерстве земледелия поясняют, что Латвия напрямую не зависит от экспорта удобрений из стран Персидского залива. Однако напряжённость на мировом рынке, рост цен на энергоресурсы и возможные перебои в логистике могут отразиться на стоимости и доступности импортируемых удобрений.

«Глобальный рынок удобрений тесно связан, и война на Ближнем Востоке может существенно повлиять на их доступность и цену», — отмечают в Министерстве земледелия. Особое значение имеет Ормузский пролив — один из ключевых маршрутов мировых поставок энергии и сырья. Его возможная блокада уже усиливает риски перебоев в транспортировке и может повлиять на глобальное предложение удобрений.

По данным министерства, в 2025 году Латвия импортировала азотные удобрения главным образом из Литвы (35%), Узбекистана (14%), Нидерландов и Бельгии (по 13%). Фосфатные удобрения в основном поступали из Марокко — около 81% всего импорта.

«Цена некоторых удобрений выросла примерно с 250 до 450 евро за тонну», — отметила заместитель председателя «Крестьянского сейма» Майра Дзелзкалейя-Бурмистре. Эксперты предупреждают, что подорожание газа и нефти также увеличивает себестоимость сельского хозяйства. Минеральные удобрения производятся с большим потреблением энергии, а рост цен на дизельное топливо повышает расходы на обработку полей, сбор урожая и транспортировку продукции.

Фермеры уже вынуждены сокращать использование удобрений или откладывать закупки. По словам представителей отрасли, за последние два-три года нормы внесения удобрений сократились примерно на 20-30%, и дальнейшее снижение может привести к уменьшению урожая и ухудшению качества продукции.