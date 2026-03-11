Водители взбесились? За сутки более сотни аварий, 224 превышения скорости

Всего в сфере дорожного движения за сутки принято 576 решений об административных правонарушениях.

Большая часть нарушений связана с превышением скорости — таких случаев зафиксировано 224. Также полиция зарегистрировала один случай агрессивного вождения.

Кроме того, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начат один административный процесс и два уголовных дела.

Ещё три уголовных процесса начаты за управление автомобилем под возможным воздействием наркотических веществ.