Водители взбесились? За сутки более сотни аварий, 224 превышения скорости

Всего в сфере дорожного движения за сутки принято 576 решений об административных правонарушениях.
Большая часть нарушений связана с превышением скорости — таких случаев зафиксировано 224. Также полиция зарегистрировала один случай агрессивного вождения.
Кроме того, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начат один административный процесс и два уголовных дела.
Ещё три уголовных процесса начаты за управление автомобилем под возможным воздействием наркотических веществ.