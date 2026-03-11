«Европа нам завидует»: Силиня заявила, что мы сильнее и быстрее многих стран (5)

Редакция PRESS 11 марта, 2026 15:05

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня («Новое Единство») заявила, что не боится трудностей и намерена продолжать работу даже в условиях жёсткой политической борьбы. Об этом она сказала в интервью программе «Неделя. Post scriptum» на телеканале TV24.

«Мне не страшны трудности, я люблю свою страну и буду работать столько, сколько смогу, даже с разными популистами», — сказала Силиня.

Премьер отметила, что ей жаль людей, которые верят фейковым новостям и обещаниям, которые затем не выполняются. По её словам, партия «Новое Единство» не будет сотрудничать с политическими силами, которые выступают за поддержку России или восстановление бизнеса с ней.

Силиня подчеркнула, что Россия и Белоруссия остаются угрозой для региона, поэтому возвращение к экономическому сотрудничеству с этими странами ради прибыли недопустимо.

«Безопасность — это то, что мы не имеем права продавать. Мы не можем рисковать безопасностью наших людей ради лёгких денег», — подчеркнула глава правительства.
Говоря о положении Латвии в Европе, премьер заявила, что страна обладает рядом преимуществ — прежде всего в сфере цифровых услуг и гибкости экономики.

«Когда я разговариваю с коллегами в Европе, всё больше убеждаюсь, что наши люди намного сильнее. Европа нам завидует», — заявила Силиня.

По её словам, в Латвии компанию можно зарегистрировать в Регистре предприятий примерно за пять минут, тогда как в Европейском союзе целевой показатель составляет 48 часов. Премьер считает, что такие преимущества необходимо использовать для дальнейшего развития страны.

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (4)

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (5)

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет (5)

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах (5)

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек (5)

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов (5)

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено (5)

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно (5)

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

