«Мне не страшны трудности, я люблю свою страну и буду работать столько, сколько смогу, даже с разными популистами», — сказала Силиня.

Премьер отметила, что ей жаль людей, которые верят фейковым новостям и обещаниям, которые затем не выполняются. По её словам, партия «Новое Единство» не будет сотрудничать с политическими силами, которые выступают за поддержку России или восстановление бизнеса с ней.

Силиня подчеркнула, что Россия и Белоруссия остаются угрозой для региона, поэтому возвращение к экономическому сотрудничеству с этими странами ради прибыли недопустимо.

«Безопасность — это то, что мы не имеем права продавать. Мы не можем рисковать безопасностью наших людей ради лёгких денег», — подчеркнула глава правительства.

Говоря о положении Латвии в Европе, премьер заявила, что страна обладает рядом преимуществ — прежде всего в сфере цифровых услуг и гибкости экономики.

«Когда я разговариваю с коллегами в Европе, всё больше убеждаюсь, что наши люди намного сильнее. Европа нам завидует», — заявила Силиня.

По её словам, в Латвии компанию можно зарегистрировать в Регистре предприятий примерно за пять минут, тогда как в Европейском союзе целевой показатель составляет 48 часов. Премьер считает, что такие преимущества необходимо использовать для дальнейшего развития страны.