По его словам, через этот морской путь проходит около 35 процентов мировой нефти, а также значительная часть топлива, которое танкерами доставляется в Европу. Если поставки не удастся быстро перенаправить, на рынке может возникнуть серьёзный дефицит.

«Сейчас совершенно ясно, что нам нужно готовиться к ещё более плохим сценариям. Худший из них — это нехватка топлива», — сказал Карчевскис. Эксперт отметил, что примерно половина авиационного топлива в Европе также поступает из этого региона. Кроме того, сам Иран обеспечивает около 5 процентов мировой добычи нефти и является третьим крупнейшим добытчиком газа в мире. Даже выпадение одной такой страны из поставок может создать серьёзные проблемы.

При этом Карчевскис подчеркнул, что в краткосрочной перспективе дефицит можно компенсировать государственными резервами. По его словам, запасы топлива составляют около 200 000 тонн, однако дальнейшее развитие ситуации пока предсказать сложно.

«То, что в Персидском заливе и Аравийском море много кораблей, а в самом проливе их нет, показывает, что поставки нарушены», — отметил эксперт. Он добавил, что последствия кризиса пока почти не ощущаются, поскольку после закрытия пролива прошло всего около недели. Однако биржи могут начать реагировать уже в ближайшие дни.

По словам Карчевскиса, спрос на топливо в Латвии уже резко вырос — продажи на заправках увеличились примерно в два раза, поэтому запланированные на март поставки фактически уже исчерпаны.

При этом эксперт отверг предположения, что топливные компании повышают цены из-за кризиса. Он пояснил, что на рынке Латвии действует жёсткая конкуренция — даже после повышения акциза с 1 января цены на топливо фактически не менялись около двух месяцев.