Эксперт: «Может начаться безумие с ценами на топливо» (1)

Редакция PRESS 11 марта, 2026 14:47

Ситуация на мировом рынке нефти может быстро ухудшиться из-за закрытия Ормузского пролива. Об этом в эфире телеканала TV24 заявил эксперт топливного рынка Ояр Карчевскис.

По его словам, через этот морской путь проходит около 35 процентов мировой нефти, а также значительная часть топлива, которое танкерами доставляется в Европу. Если поставки не удастся быстро перенаправить, на рынке может возникнуть серьёзный дефицит.

«Сейчас совершенно ясно, что нам нужно готовиться к ещё более плохим сценариям. Худший из них — это нехватка топлива», — сказал Карчевскис. Эксперт отметил, что примерно половина авиационного топлива в Европе также поступает из этого региона. Кроме того, сам Иран обеспечивает около 5 процентов мировой добычи нефти и является третьим крупнейшим добытчиком газа в мире. Даже выпадение одной такой страны из поставок может создать серьёзные проблемы.

При этом Карчевскис подчеркнул, что в краткосрочной перспективе дефицит можно компенсировать государственными резервами. По его словам, запасы топлива составляют около 200 000 тонн, однако дальнейшее развитие ситуации пока предсказать сложно.

«То, что в Персидском заливе и Аравийском море много кораблей, а в самом проливе их нет, показывает, что поставки нарушены», — отметил эксперт. Он добавил, что последствия кризиса пока почти не ощущаются, поскольку после закрытия пролива прошло всего около недели. Однако биржи могут начать реагировать уже в ближайшие дни.

По словам Карчевскиса, спрос на топливо в Латвии уже резко вырос — продажи на заправках увеличились примерно в два раза, поэтому запланированные на март поставки фактически уже исчерпаны.

При этом эксперт отверг предположения, что топливные компании повышают цены из-за кризиса. Он пояснил, что на рынке Латвии действует жёсткая конкуренция — даже после повышения акциза с 1 января цены на топливо фактически не менялись около двух месяцев.

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет (1)

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах (1)

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек (1)

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов (1)

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено (1)

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно (1)

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции (1)

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

