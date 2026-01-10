Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Пиротехнике — бой! Идёт сбор подписей за её полный запрет в Латвии (1)

© LETA 10 января, 2026 15:31

Важно 1 комментариев

Подписи за полный запрет гражданской пиротехники собирают на портале Manabalss.lv, где уже подписались более тысячи человек.

В качестве представителя инициативы заявлена Арина Кузнецова. Она поясняет, что из-за свободного использования гражданской пиротехники каждый год возникает серьёзная угроза для безопасности, здоровья и окружающей среды: "Пиротехника наносит тяжкие телесные повреждения, вызывает пожары, нарушения слуха, а также значительно ухудшает качество жизни населения, особенно детей, пенсионеров и людей с расстройствами здоровья". 

Как говорится в сопроводительном тексте, особенно из-за запусков пиротехники страдают животные: домашние питомцы в панике убегают, могут получить травмы или погибнуть, а у диких животных нарушаются процессы миграции и зимовки.

По мнению Кузнецовой, существующее урегулирование не обеспечивает эффективного контроля: пиротехникой часто пользуются в неразрешённое время, в состоянии алкогольного опьянения и в населённых пунктах, ставя под угрозу окружающих. Интересы общества игнорируются во имя кратковременного развлечения, а долгосрочный вред не принимается во внимание.

Кузнецова предлагает внести в нормативные акты поправки, чтобы полностью запретить гражданскую пиротехнику в Латвии. Исключение предполагается лишь для профессиональной пиротехники, которую разрешено использовать только специалистам на особых мероприятиях и с разрешения самоуправлений.

Запрет включал бы усиленный контроль и ужесточение наказаний за нарушения, а также проведение информационной кампании о причинах запрета и о выгодах, которые он принесёт.

В качестве альтернативы для оформления торжеств следовало бы поощрять световые шоу, лазерные проекции и другие беззвучные визуальные решения, которые безопасны, экологичны и широко доступны, считает Кузнецова.

В результате среда для жизни станет более безопасной, мирной и здоровой, люди смогут отмечать праздники без боязни, шума и конфликтов, общество станет более сплочённым и ответственным, жизнь людей и животных будет цениться выше, чем шумное развлечение.

Комментарии (1)
Комментарии (1)

«Обещали, что встану на ноги и буду плясать»: жительница Эргли стала жертвой мошенников (1)

И никакого мяса: павильон Центрального рынка станет «объектом с магнитом» (1)

Телеведущая: «Я не хотела бы лечиться у врача, который не понимает по-латышски»

Телеведущая: «Я не хотела бы лечиться у врача, который не понимает по-латышски» (1)

Где Велта Пуриня, тележурналист и ведущая программы Dienas personība ar Veltu Puriņu, нашла такого врача в наше время, она не уточняет.

Загрузка

Тяжело больная и прикованная к постели жительница Эргли Валентина настолько хотела вновь начать ходить, что поверила мошенникам, выдававшим себя за посланцев Бога и целителей, и стала перечислять им деньги. Банк, заметивший подозрительные сделки, ограничил ей доступ к собственному счёту. Чтобы вернуть доступ, ей пришлось проехать 60 км до ближайшего филиала, сообщает программа "Без табу".

Житель Риги опубликовал в "Фейсбуке" пост, в котором рассказал о находке в макаронах, купленных в магазине. К счастью, эта вещь была замечена вовремя и никому в рот не попала.

В соцсети "Тредс" Анете публикует пост, в котором выражает своё недоумение по поводу новости о том, что сеть магазинов Rimi просит покупателей вернуть товар в связи с предполагаемым микробным загрязнением.

Недавнее исследование Eurobarometer показало, что поддержка евро остается высокой во всем ЕС. Участники опроса утверждают, что эта валюта упростила ведение бизнеса в разных странах ЕС.

Значение и смысл времени баррикад в латвийской истории трудно переоценить, поскольку каждый, кто был там в январе 1991 года, может сказать, что это было одно из самых ярких социально-политических впечатлений в его жизни. Не каждому поколению удаётся пережить нечто подобное, пишет Бен Латковскис в "Неаткариге".

