Игра с щенком на пляже привела к смерти спустя несколько месяцев. Что произошло?

59-летняя туристка получила царапину от щенка на пляже в Марокко во время поездки в феврале. Рана показалась ей незначительной, поэтому она просто обработала её влажной салфеткой и не обратилась к врачам.

Лишь спустя несколько месяцев после возвращения домой у женщины начали появляться странные симптомы: тревожность, головокружение и проблемы с самочувствием. Врачи долго не могли понять причину.

Ситуация оказалась настолько запутанной, что пациентку даже направили на консультацию к психиатру. Именно тогда специалисты начали рассматривать возможность редкой инфекции.

В итоге выяснилось, что причиной симптомов стало бешенство — вирусная инфекция, которая передаётся через слюну животных и поражает нервную систему.

Когда диагноз подтвердился, пациентку перевели в инфекционное отделение, однако болезнь уже находилась на поздней стадии.

Медики напоминают: после появления симптомов бешенство почти всегда заканчивается летально. При этом вакцинация после укуса или царапины может полностью предотвратить заболевание, если сделать её вовремя.

Специалисты также отмечают, что бешенство по-прежнему остаётся серьёзной проблемой во многих странах. Наибольшее число случаев регистрируется в Азии и Африке, особенно в таких странах, как Индия, Китай, Индонезия, Вьетнам, Таиланд и Марокко.

Поэтому туристам советуют особенно внимательно относиться к любым укусам или царапинам животных во время путешествий — даже если на первый взгляд травма кажется незначительной.





