Телеведущая: «Я не хотела бы лечиться у врача, который не понимает по-латышски»

"Я не знаю, хотела ли бы я лечиться у врача, который толком не знает наш государственный язык, но он здесь сдал все эти нормативы и теоретически он может здесь работать. И это вызывает сопротивление. Во мне возникает сопротивление и тогда, когда я слышу, как эти студенты, которые развозят продукты в этих больших сумках по городу... Он по-русски спрашивает у продавщицы: а это для того, вон то - для этого? Тоже такое странное ощущение. А как с сезонными рабочими, которых где-то вербуют? Например, если в Швейцарию едут сезонники из Польши, они между собой говорят на польском, работая там в сезон, например, ухаживая за клубникой, но, приходя в магазин, они хорошо говорят по-английски", - высказалась она.

Какая связь у Швейцарии с английским языком, неясно. В этой стране, как известно, государственных языков четыре: немецкий, французский, итальянский и ретороманский. Членом ЕС Швейцария не является. Английский для местных - такой же иностранный язык, как и польский.