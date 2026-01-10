Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Телеведущая: «Я не хотела бы лечиться у врача, который не понимает по-латышски»

TV24 10 января, 2026 17:44

Где Велта Пуриня, тележурналист и ведущая программы Dienas personība ar Veltu Puriņu, нашла такого врача в наше время, она не уточняет.

"Я не знаю, хотела ли бы я лечиться у врача, который толком не знает наш государственный язык, но он здесь сдал все эти нормативы и теоретически он может здесь работать. И это вызывает сопротивление. Во мне возникает сопротивление и тогда, когда я слышу, как эти студенты, которые развозят продукты в этих больших сумках по городу... Он по-русски спрашивает у продавщицы: а это для того, вон то - для этого? Тоже такое странное ощущение. А как с сезонными рабочими, которых где-то вербуют? Например, если в Швейцарию едут сезонники из Польши, они между собой говорят на польском, работая там в сезон, например, ухаживая за клубникой, но, приходя в магазин, они хорошо говорят по-английски", - высказалась она.

Какая связь у Швейцарии с английским языком, неясно. В этой стране, как известно, государственных языков четыре: немецкий, французский, итальянский и ретороманский. Членом ЕС Швейцария не является. Английский для местных - такой же иностранный язык, как и польский.

И никакого мяса: павильон Центрального рынка станет «объектом с магнитом»

Пиротехнике — бой! Идёт сбор подписей за её полный запрет в Латвии

А могла бы и проглотить: странная находка в тарелке с макаронами (ФОТО)

«Обещали, что встану на ноги и буду плясать»: жительница Эргли стала жертвой мошенников

Тяжело больная и прикованная к постели жительница Эргли Валентина настолько хотела вновь начать ходить, что поверила мошенникам, выдававшим себя за посланцев Бога и целителей, и стала перечислять им деньги. Банк, заметивший подозрительные сделки, ограничил ей доступ к собственному счёту. Чтобы вернуть доступ, ей пришлось проехать 60 км до ближайшего филиала, сообщает программа "Без табу".

Тяжело больная и прикованная к постели жительница Эргли Валентина настолько хотела вновь начать ходить, что поверила мошенникам, выдававшим себя за посланцев Бога и целителей, и стала перечислять им деньги. Банк, заметивший подозрительные сделки, ограничил ей доступ к собственному счёту. Чтобы вернуть доступ, ей пришлось проехать 60 км до ближайшего филиала, сообщает программа "Без табу".

А могла бы и проглотить: странная находка в тарелке с макаронами (ФОТО)

Житель Риги опубликовал в "Фейсбуке" пост, в котором рассказал о находке в макаронах, купленных в магазине. К счастью, эта вещь была замечена вовремя и никому в рот не попала.

Житель Риги опубликовал в "Фейсбуке" пост, в котором рассказал о находке в макаронах, купленных в магазине. К счастью, эта вещь была замечена вовремя и никому в рот не попала.

Пиротехнике — бой! Идёт сбор подписей за её полный запрет в Латвии

Подписи за полный запрет гражданской пиротехники собирают на портале Manabalss.lv, где уже подписались более тысячи человек.

Подписи за полный запрет гражданской пиротехники собирают на портале Manabalss.lv, где уже подписались более тысячи человек.

«Ну очень быстрое реагирование»: как вернуть товар, у которого срок годности истёк вчера?

В соцсети "Тредс" Анете публикует пост, в котором выражает своё недоумение по поводу новости о том, что сеть магазинов Rimi просит покупателей вернуть товар в связи с предполагаемым микробным загрязнением.

В соцсети "Тредс" Анете публикует пост, в котором выражает своё недоумение по поводу новости о том, что сеть магазинов Rimi просит покупателей вернуть товар в связи с предполагаемым микробным загрязнением.

Болгария перешла на евро. Как в других 20 странах еврозоны относятся к этой валюте?

Недавнее исследование Eurobarometer показало, что поддержка евро остается высокой во всем ЕС. Участники опроса утверждают, что эта валюта упростила ведение бизнеса в разных странах ЕС.

Недавнее исследование Eurobarometer показало, что поддержка евро остается высокой во всем ЕС. Участники опроса утверждают, что эта валюта упростила ведение бизнеса в разных странах ЕС.

Латковскис: «Баррикадам — 35. Какие выводы мы можем сделать?»

Значение и смысл времени баррикад в латвийской истории трудно переоценить, поскольку каждый, кто был там в январе 1991 года, может сказать, что это было одно из самых ярких социально-политических впечатлений в его жизни. Не каждому поколению удаётся пережить нечто подобное, пишет Бен Латковскис в "Неаткариге".

Значение и смысл времени баррикад в латвийской истории трудно переоценить, поскольку каждый, кто был там в январе 1991 года, может сказать, что это было одно из самых ярких социально-политических впечатлений в его жизни. Не каждому поколению удаётся пережить нечто подобное, пишет Бен Латковскис в "Неаткариге".

