Из-за метели движение в Латвии затруднено по всем дорогам; где ситуация хуже всего?

© LETA 10 января, 2026 13:10

0 комментариев

К полудню в субботу, 10 января, из-за снегопада и метели в Латвии во многих местах затруднено движение по главным автодорогам страны, но наиболее сложная ситуация возникла в Курземе, особенно на Вентспилсском шоссе, согласно информации VSIA Latvijas valsts ceļi (LVC).

Около 12 часов дорожные условия на автодорогах государственного значения ухудшились по всей Латвии, сильно затруднён проезд во многих местах по главным государственным и региональным автодорогам в Курземе и Земгале, особенно на участке Вентспилсского шоссе от Кудры до Вентспилса.

Сильно затруднён проезд также по ряду участков Лиепайского шоссе, в том числе от перекрёстка в Апшупе до Аннениеки, от Аннениеки до Биксты и от Биксты до Мазблидене, а также на участке Елгавского шоссе от Далбе до Мейтене.

На региональных автодорогах особенно затруднён проезд в окрестностях Вентспилса, Талси, Кулдиги, Тукумса, Добеле и Елгавы.

LVC сообщает, что заснеженные участки дорог чистят и посыпают противоскользящими материалами, но в метель проведение этих работ малоэффективно, поскольку слой снега образуется вновь, возникают также снежные заносы. Чтобы по возможности облегчить дорожные условия, работают 119 единиц спецтехники.

Полностью дороги будут очищены от снега после окончания снегопада, заявляет LVC.

Главные новости

Телеведущая: «Я не хотела бы лечиться у врача, который не понимает по-латышски»
Важно

Телеведущая: «Я не хотела бы лечиться у врача, который не понимает по-латышски»

«Обещали, что встану на ноги и буду плясать»: жительница Эргли стала жертвой мошенников
Важно

«Обещали, что встану на ноги и буду плясать»: жительница Эргли стала жертвой мошенников (1)

Пиротехнике — бой! Идёт сбор подписей за её полный запрет в Латвии
Важно

Пиротехнике — бой! Идёт сбор подписей за её полный запрет в Латвии (1)

Телеведущая: «Я не хотела бы лечиться у врача, который не понимает по-латышски»

Важно 17:44

Где Велта Пуриня, тележурналист и ведущая программы Dienas personība ar Veltu Puriņu, нашла такого врача в наше время, она не уточняет.

«Обещали, что встану на ноги и буду плясать»: жительница Эргли стала жертвой мошенников

Важно 16:57

Тяжело больная и прикованная к постели жительница Эргли Валентина настолько хотела вновь начать ходить, что поверила мошенникам, выдававшим себя за посланцев Бога и целителей, и стала перечислять им деньги. Банк, заметивший подозрительные сделки, ограничил ей доступ к собственному счёту. Чтобы вернуть доступ, ей пришлось проехать 60 км до ближайшего филиала, сообщает программа "Без табу".

А могла бы и проглотить: странная находка в тарелке с макаронами (ФОТО)

Важно 16:22

Житель Риги опубликовал в "Фейсбуке" пост, в котором рассказал о находке в макаронах, купленных в магазине. К счастью, эта вещь была замечена вовремя и никому в рот не попала.

Пиротехнике — бой! Идёт сбор подписей за её полный запрет в Латвии

Важно 15:31

Подписи за полный запрет гражданской пиротехники собирают на портале Manabalss.lv, где уже подписались более тысячи человек.

«Ну очень быстрое реагирование»: как вернуть товар, у которого срок годности истёк вчера?

Новости Латвии 14:33

В соцсети "Тредс" Анете публикует пост, в котором выражает своё недоумение по поводу новости о том, что сеть магазинов Rimi просит покупателей вернуть товар в связи с предполагаемым микробным загрязнением.

Болгария перешла на евро. Как в других 20 странах еврозоны относятся к этой валюте?

Мир 13:51

Недавнее исследование Eurobarometer показало, что поддержка евро остается высокой во всем ЕС. Участники опроса утверждают, что эта валюта упростила ведение бизнеса в разных странах ЕС.

Латковскис: «Баррикадам — 35. Какие выводы мы можем сделать?»

Латышские СМИ 13:41

Значение и смысл времени баррикад в латвийской истории трудно переоценить, поскольку каждый, кто был там в январе 1991 года, может сказать, что это было одно из самых ярких социально-политических впечатлений в его жизни. Не каждому поколению удаётся пережить нечто подобное, пишет Бен Латковскис в "Неаткариге".

