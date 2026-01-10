Из-за метели движение в Латвии затруднено по всем дорогам; где ситуация хуже всего?

Около 12 часов дорожные условия на автодорогах государственного значения ухудшились по всей Латвии, сильно затруднён проезд во многих местах по главным государственным и региональным автодорогам в Курземе и Земгале, особенно на участке Вентспилсского шоссе от Кудры до Вентспилса.

Сильно затруднён проезд также по ряду участков Лиепайского шоссе, в том числе от перекрёстка в Апшупе до Аннениеки, от Аннениеки до Биксты и от Биксты до Мазблидене, а также на участке Елгавского шоссе от Далбе до Мейтене.

На региональных автодорогах особенно затруднён проезд в окрестностях Вентспилса, Талси, Кулдиги, Тукумса, Добеле и Елгавы.

LVC сообщает, что заснеженные участки дорог чистят и посыпают противоскользящими материалами, но в метель проведение этих работ малоэффективно, поскольку слой снега образуется вновь, возникают также снежные заносы. Чтобы по возможности облегчить дорожные условия, работают 119 единиц спецтехники.

Полностью дороги будут очищены от снега после окончания снегопада, заявляет LVC.