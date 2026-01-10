Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Обещали, что встану на ноги и буду плясать»: жительница Эргли стала жертвой мошенников (1)

tv3.lv 10 января, 2026 16:57

Важно 1 комментариев

Facebook/ Valsts policija

Тяжело больная и прикованная к постели жительница Эргли Валентина настолько хотела вновь начать ходить, что поверила мошенникам, выдававшим себя за посланцев Бога и целителей, и стала перечислять им деньги. Банк, заметивший подозрительные сделки, ограничил ей доступ к собственному счёту. Чтобы вернуть доступ, ей пришлось проехать 60 км до ближайшего филиала, сообщает программа "Без табу".

Валентина обратилась в редакцию программы сама. Она имеет инвалидность I группы, не может передвигаться и нуждается в уходе. Ей очень хочется вновь начать ходить, и она верит в Бога. Этим воспользовались жулики, которые неоднократно ей звонили, утверждая, что посланы Богом, и обещали исцелить её ноги. Поверив в чудо, пенсионерка перечислила им довольно много денег за "ритуалы по снятию сглаза".

Вот её рассказ: "Звонят со всех концов мира и говорят, что на лекарствах я никуда дальше не продвинусь. Утверждали, что на мои ноги воздействовали чёрной магией. Сказали, что мне поможет Божье слово. Были какие-то ритуалы, из меня вытягивали каких-то зверей. Это всё происходило по телефону. Велели приготовить воду, свечу, начали на меня воздействовать словами. Ещё один говорил, что его Бог якобы попросил помочь мне. Не давал покоя, названивал и говорил, что надо продолжать, потому что лучше не станет, пока не вытянет наружу эту обезьяну. Говорил, что буду ходить и даже танцевать".

В конце года, как раз в праздники, SEB banka, заметив подозрительные перечисления, ограничил Валентине возможность пользоваться интернет-банком и снимать деньги в банкомате.

Через интернет-банк Валентина оплачивает коммунальные услуги. Карту доверяет также и сыну - он ходит за покупками. Такое действие банка стало для женщины очень неприятным сюрпризом: "Я сыну говорю - останемся в праздник без денег!"

В банке журналистам сказали, что в случае, если бывают замечены подозрительные трансакции, банк связывается с клиентом и задаёт вопросы. Если клиент не настроен на сотрудничество и не понимает серьёзности ситуации, возможно, придётся "сорвать стоп-кран" и остановить сделки.

Чтобы вернуть доступ к интернет-банку, пожилой женщине предложили прийти в филиал. Ближайший к Эргли филиал банка находится за 60 км оттуда - в Екабпилсе. 

"Инвалида I группы заставлять куда-то ехать, подниматься по лестнице и оформлять какие-то бумаги! У меня нет ангельских крыльев, я не могу летать, мне как-то надо по этой лестнице добраться!" - жалуется Валентина. 

SEB banka рассматривал возможность связаться с клиенткой удалённо по видеосвязи, но эту возможность отклонил.

Руководитель управления безопасности SEB banka Марцис Пелцис пояснил: "Если мы видим, что клиент во время разговора не понимает до конца, что мы говорим, или рассказывает о делах, не относящихся к ситуации, или что-то додумывает, или на фоне присутствуют другие неустановленные лица, мы, к сожалению, не можем решить проблему с помощью видеозвонка. Пригласим в филиал, чтобы можно было провести соответствующую идентификацию".

В банке также напомнили, что есть возможность выдать доверенность на право совершения действий с банковским счётом. Однако, по всей видимости, это оказалось ничуть не проще, чем явиться в банк лично, и в конце концов Валентину доставили в филиал. 

История закончилась хорошо - доступ к счёту клиентке вернули.

Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

Телеведущая: «Я не хотела бы лечиться у врача, который не понимает по-латышски»

А могла бы и проглотить: странная находка в тарелке с макаронами (ФОТО) (1)

Пиротехнике — бой! Идёт сбор подписей за её полный запрет в Латвии (1)

Где Велта Пуриня, тележурналист и ведущая программы Dienas personība ar Veltu Puriņu, нашла такого врача в наше время, она не уточняет.

Где Велта Пуриня, тележурналист и ведущая программы Dienas personība ar Veltu Puriņu, нашла такого врача в наше время, она не уточняет.

Читать

Житель Риги опубликовал в "Фейсбуке" пост, в котором рассказал о находке в макаронах, купленных в магазине. К счастью, эта вещь была замечена вовремя и никому в рот не попала.

Житель Риги опубликовал в "Фейсбуке" пост, в котором рассказал о находке в макаронах, купленных в магазине. К счастью, эта вещь была замечена вовремя и никому в рот не попала.

Читать

Подписи за полный запрет гражданской пиротехники собирают на портале Manabalss.lv, где уже подписались более тысячи человек.

Подписи за полный запрет гражданской пиротехники собирают на портале Manabalss.lv, где уже подписались более тысячи человек.

Читать

«Ну очень быстрое реагирование»: как вернуть товар, у которого срок годности истёк вчера?

В соцсети "Тредс" Анете публикует пост, в котором выражает своё недоумение по поводу новости о том, что сеть магазинов Rimi просит покупателей вернуть товар в связи с предполагаемым микробным загрязнением.

В соцсети "Тредс" Анете публикует пост, в котором выражает своё недоумение по поводу новости о том, что сеть магазинов Rimi просит покупателей вернуть товар в связи с предполагаемым микробным загрязнением.

Читать

Болгария перешла на евро. Как в других 20 странах еврозоны относятся к этой валюте?

Недавнее исследование Eurobarometer показало, что поддержка евро остается высокой во всем ЕС. Участники опроса утверждают, что эта валюта упростила ведение бизнеса в разных странах ЕС.

Недавнее исследование Eurobarometer показало, что поддержка евро остается высокой во всем ЕС. Участники опроса утверждают, что эта валюта упростила ведение бизнеса в разных странах ЕС.

Читать

Латковскис: «Баррикадам — 35. Какие выводы мы можем сделать?»

Значение и смысл времени баррикад в латвийской истории трудно переоценить, поскольку каждый, кто был там в январе 1991 года, может сказать, что это было одно из самых ярких социально-политических впечатлений в его жизни. Не каждому поколению удаётся пережить нечто подобное, пишет Бен Латковскис в "Неаткариге".

Значение и смысл времени баррикад в латвийской истории трудно переоценить, поскольку каждый, кто был там в январе 1991 года, может сказать, что это было одно из самых ярких социально-политических впечатлений в его жизни. Не каждому поколению удаётся пережить нечто подобное, пишет Бен Латковскис в "Неаткариге".

Читать