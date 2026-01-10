Валентина обратилась в редакцию программы сама. Она имеет инвалидность I группы, не может передвигаться и нуждается в уходе. Ей очень хочется вновь начать ходить, и она верит в Бога. Этим воспользовались жулики, которые неоднократно ей звонили, утверждая, что посланы Богом, и обещали исцелить её ноги. Поверив в чудо, пенсионерка перечислила им довольно много денег за "ритуалы по снятию сглаза".

Вот её рассказ: "Звонят со всех концов мира и говорят, что на лекарствах я никуда дальше не продвинусь. Утверждали, что на мои ноги воздействовали чёрной магией. Сказали, что мне поможет Божье слово. Были какие-то ритуалы, из меня вытягивали каких-то зверей. Это всё происходило по телефону. Велели приготовить воду, свечу, начали на меня воздействовать словами. Ещё один говорил, что его Бог якобы попросил помочь мне. Не давал покоя, названивал и говорил, что надо продолжать, потому что лучше не станет, пока не вытянет наружу эту обезьяну. Говорил, что буду ходить и даже танцевать".

В конце года, как раз в праздники, SEB banka, заметив подозрительные перечисления, ограничил Валентине возможность пользоваться интернет-банком и снимать деньги в банкомате.

Через интернет-банк Валентина оплачивает коммунальные услуги. Карту доверяет также и сыну - он ходит за покупками. Такое действие банка стало для женщины очень неприятным сюрпризом: "Я сыну говорю - останемся в праздник без денег!"

В банке журналистам сказали, что в случае, если бывают замечены подозрительные трансакции, банк связывается с клиентом и задаёт вопросы. Если клиент не настроен на сотрудничество и не понимает серьёзности ситуации, возможно, придётся "сорвать стоп-кран" и остановить сделки.

Чтобы вернуть доступ к интернет-банку, пожилой женщине предложили прийти в филиал. Ближайший к Эргли филиал банка находится за 60 км оттуда - в Екабпилсе.

"Инвалида I группы заставлять куда-то ехать, подниматься по лестнице и оформлять какие-то бумаги! У меня нет ангельских крыльев, я не могу летать, мне как-то надо по этой лестнице добраться!" - жалуется Валентина.

SEB banka рассматривал возможность связаться с клиенткой удалённо по видеосвязи, но эту возможность отклонил.

Руководитель управления безопасности SEB banka Марцис Пелцис пояснил: "Если мы видим, что клиент во время разговора не понимает до конца, что мы говорим, или рассказывает о делах, не относящихся к ситуации, или что-то додумывает, или на фоне присутствуют другие неустановленные лица, мы, к сожалению, не можем решить проблему с помощью видеозвонка. Пригласим в филиал, чтобы можно было провести соответствующую идентификацию".

В банке также напомнили, что есть возможность выдать доверенность на право совершения действий с банковским счётом. Однако, по всей видимости, это оказалось ничуть не проще, чем явиться в банк лично, и в конце концов Валентину доставили в филиал.

История закончилась хорошо - доступ к счёту клиентке вернули.