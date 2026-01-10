«Пособия выплачивают очень хорошо»: жильцы дома на улице Баускас получили 60 840 евро

Старший по дому №15 на ул. Баускас Андрис Виксе жил на первом этаже этого дома. В момент взрыва его жена находилась в квартире, она сразу же позвонила мужу и сообщила о случившемся.

Андрис сказал, что он всё время занят - общается с соседями. "Сейчас кризисная ситуация более-менее устранена. Со стороны думы людей активно обзванивают, чтобы переселить в съёмные квартиры", - пояснил он. Сам старший по дому не обращался в самоуправление за временным жильём.

"У всех шок, конечно, незнание о будущем, потому что мы узнаем, что вообще может быть, только тогда, когда будет заключение от строителя", - подчеркнул Андрис.

По словам старшего по дому, жильцы не могут пожаловаться на поддержку от самоуправления. Он благодарит всех, кто помогал: и службы, и учреждения, и жителей соседних домов.

"В принципе, если человек попросит помощи, он её получает. Конечно, мы не можем думать, что у нас будут золотые горы, но помощь предоставляется", - сказал Андрис.

Он подчёркивает: "Пожар потушен. Сейчас продолжается работа над тем, чтобы хотя бы более-менее люди получили эти пособия. Выплачивают очень хорошо. Всем, кто подал заявления, практически на следующий день".

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс сказал, что восемь человек по-прежнему получают поддержку по обеспечению временного жилья, двадцать написали заявления на предоставление временного жилья на более длительный срок - от шести месяцев до года, если в дом нельзя будет вернуться.

"Социальные работники предложили и поддержку иного рода, если нужна психологическая помощь и тому подобное. Мы направили десять сотрудников рижской социальной службы работать непосредственно с жильцами этого дома на Баускас, 15.

Департамент жилищ и окружающей среды координирует поддержку по организации жилья. На данный момент уже заключён договор и ведётся строительно-техническое исследование состояния этого дома, чтобы как можно скорее можно было получить результат - когда люди смогут забрать свои вещи или вернуться в свои квартиры", - поделился информацией мэр.

Старший по дому признаёт: "Конечно, жильцы волнуются из-за незнания, когда можно будет забрать вещи. Это самый главный вопрос сейчас. Но, увы, не у всех есть понимание, что сейчас в здание заходить опасно для жизни".

Дума призывает жильцов обращаться в социальную службу и тогда, если требуется иного рода помощь, например, по восстановлению документов. Эти расходы обещает покрыть самоуправление.

"Вчера я встретил своих соседей-вьетнамцев, очень славная семья. Мы их увидели в магазине. Они купили постельное бельё - ведь нет же ничего. Люди бегают и сами тоже что-то ищут", - рассказал Андрис.