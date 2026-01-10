«1:0 в пользу снеговика»: видеоролик вызвал оживлённую реакцию в сети

"Незаслуженно мало просмотров у этого драматического видео. Не верю, что девочка без причины напала бы на снеговика. Скорее всего, когда она проходила мимо, он оскорбил её словесно. Посмотрите на эту улыбочку", - гласит текст поста в соцсети "Тредс".

Комментаторы не заставили себя долго ждать:

- А ещё говорят, что парни так себя ведут.

- Заколдованный круг мобинга, один другому наверняка на мозоли наступил.

- Довольно пассивно-агрессивным он выглядит, как тут не взбеситься!

- Если вспомнить детство, то да, мы тоже пинали снеговиков, без конкретной причины, без эмоциональной травмы, без проблем. Просто потому, что было прикольно. После этого в снежки играли этими твёрдыми кусками.

- Девица вместо песочной терапии предпочла более подходящую к сезону - снежную.

- Ну, лучше на снеговиках, чем на окружающих.

- Выплюнула клубок ярости, потому что, видимо, ребёнок иначе не умеет это пережить. Н самом деле, это явная проблема, которую надо решать родителям.

- У девочки проблемы, терапия гнева. Родители, ау.

- Гнев так-то вроде бы нормальная человеческая эмоция.

- Тяжёлый день в школе был. Где-то разрядиться ведь надо.