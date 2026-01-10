Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 10. Января Завтра: Dorisa, Tatjana
Доступность

«1:0 в пользу снеговика»: видеоролик вызвал оживлённую реакцию в сети

Редакция PRESS 10 января, 2026 18:24

Важно 0 комментариев

В кои веки в Латвии пусть и с опозданием, но наступила по-настоящему снежная зима. Вот только рады ей явно не все. Школьница на видео, вероятно, тоже к ним относится - иначе зачем пинать ногой снеговика, который стоит себе и никого не трогает.

"Незаслуженно мало просмотров у этого драматического видео. Не верю, что девочка без причины напала бы на снеговика. Скорее всего, когда она проходила мимо, он оскорбил её словесно. Посмотрите на эту улыбочку", - гласит текст поста в соцсети "Тредс".

Комментаторы не заставили себя долго ждать:

- А ещё говорят, что парни так себя ведут.

- Заколдованный круг мобинга, один другому наверняка на мозоли наступил.

- Довольно пассивно-агрессивным он выглядит, как тут не взбеситься!

- Если вспомнить детство, то да, мы тоже пинали снеговиков, без конкретной причины, без эмоциональной травмы, без проблем. Просто потому, что было прикольно. После этого в снежки играли этими твёрдыми кусками.

- Девица вместо песочной терапии предпочла более подходящую к сезону - снежную.

- Ну, лучше на снеговиках, чем на окружающих.

- Выплюнула клубок ярости, потому что, видимо, ребёнок иначе не умеет это пережить. Н самом деле, это явная проблема, которую надо решать родителям.

- У девочки проблемы, терапия гнева. Родители, ау.

- Гнев так-то вроде бы нормальная человеческая эмоция.

- Тяжёлый день в школе был. Где-то разрядиться ведь надо.

Смотреть в Threads

 

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Телеведущая: «Я не хотела бы лечиться у врача, который не понимает по-латышски»
Важно

Телеведущая: «Я не хотела бы лечиться у врача, который не понимает по-латышски» (1)

А могла бы и проглотить: странная находка в тарелке с макаронами (ФОТО)
Важно

А могла бы и проглотить: странная находка в тарелке с макаронами (ФОТО) (1)

«Обещали, что встану на ноги и буду плясать»: жительница Эргли стала жертвой мошенников
Важно

«Обещали, что встану на ноги и буду плясать»: жительница Эргли стала жертвой мошенников (2)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Телеведущая: «Я не хотела бы лечиться у врача, который не понимает по-латышски»

Важно 17:44

Важно 0 комментариев

Где Велта Пуриня, тележурналист и ведущая программы Dienas personība ar Veltu Puriņu, нашла такого врача в наше время, она не уточняет.

Где Велта Пуриня, тележурналист и ведущая программы Dienas personība ar Veltu Puriņu, нашла такого врача в наше время, она не уточняет.

Читать

«Обещали, что встану на ноги и буду плясать»: жительница Эргли стала жертвой мошенников

Важно 16:57

Важно 0 комментариев

Тяжело больная и прикованная к постели жительница Эргли Валентина настолько хотела вновь начать ходить, что поверила мошенникам, выдававшим себя за посланцев Бога и целителей, и стала перечислять им деньги. Банк, заметивший подозрительные сделки, ограничил ей доступ к собственному счёту. Чтобы вернуть доступ, ей пришлось проехать 60 км до ближайшего филиала, сообщает программа "Без табу".

Тяжело больная и прикованная к постели жительница Эргли Валентина настолько хотела вновь начать ходить, что поверила мошенникам, выдававшим себя за посланцев Бога и целителей, и стала перечислять им деньги. Банк, заметивший подозрительные сделки, ограничил ей доступ к собственному счёту. Чтобы вернуть доступ, ей пришлось проехать 60 км до ближайшего филиала, сообщает программа "Без табу".

Читать

А могла бы и проглотить: странная находка в тарелке с макаронами (ФОТО)

Важно 16:22

Важно 0 комментариев

Житель Риги опубликовал в "Фейсбуке" пост, в котором рассказал о находке в макаронах, купленных в магазине. К счастью, эта вещь была замечена вовремя и никому в рот не попала.

Житель Риги опубликовал в "Фейсбуке" пост, в котором рассказал о находке в макаронах, купленных в магазине. К счастью, эта вещь была замечена вовремя и никому в рот не попала.

Читать

Пиротехнике — бой! Идёт сбор подписей за её полный запрет в Латвии

Важно 15:31

Важно 0 комментариев

Подписи за полный запрет гражданской пиротехники собирают на портале Manabalss.lv, где уже подписались более тысячи человек.

Подписи за полный запрет гражданской пиротехники собирают на портале Manabalss.lv, где уже подписались более тысячи человек.

Читать

Из-за метели движение в Латвии затруднено по всем дорогам; где ситуация хуже всего?

Важно 15:10

Важно 0 комментариев

К полудню в субботу, 10 января, из-за снегопада и метели в Латвии во многих местах затруднено движение по главным автодорогам страны, но наиболее сложная ситуация возникла в Курземе, особенно на Вентспилсском шоссе, согласно информации VSIA Latvijas valsts ceļi (LVC).

К полудню в субботу, 10 января, из-за снегопада и метели в Латвии во многих местах затруднено движение по главным автодорогам страны, но наиболее сложная ситуация возникла в Курземе, особенно на Вентспилсском шоссе, согласно информации VSIA Latvijas valsts ceļi (LVC).

Читать

«Ну очень быстрое реагирование»: как вернуть товар, у которого срок годности истёк вчера?

Новости Латвии 14:33

Новости Латвии 0 комментариев

В соцсети "Тредс" Анете публикует пост, в котором выражает своё недоумение по поводу новости о том, что сеть магазинов Rimi просит покупателей вернуть товар в связи с предполагаемым микробным загрязнением.

В соцсети "Тредс" Анете публикует пост, в котором выражает своё недоумение по поводу новости о том, что сеть магазинов Rimi просит покупателей вернуть товар в связи с предполагаемым микробным загрязнением.

Читать