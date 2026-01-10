Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
А могла бы и проглотить: странная находка в тарелке с макаронами (ФОТО) (1)

Редакция PRESS 10 января, 2026 16:22

Важно 1 комментариев

Житель Риги опубликовал в "Фейсбуке" пост, в котором рассказал о находке в макаронах, купленных в магазине. К счастью, эта вещь была замечена вовремя и никому в рот не попала.

Вот о чём говорится в его посте от 2 января: "Внимание! Сегодня в магазине Lidl купил свежую пасту. После варки обнаружил, что в упаковке был кусок металлической проволоки. Дочь заметила её в своей тарелке. Это опасно, остерегайтесь!".

В комментариях Гинтс сообщил, что с магазином он связался и фото проволоки им отправил, ему пообещали дать ответ в течение трёх дней. Был ли ответ и какой именно, Гинтс не пишет.

На его пост откликаются следующим образом:

- Надо связаться с Lidl, если это ещё не сделано. Они проверят партию, потому что, как все мы знаем, Lidl - не изготовитель, магазин только продаёт. Все претензии к изготовителю. Но об этом надо сообщить в магазин, потому что вполне возможно, что вся партия такая.

- Интересно, где эти макароны изготовлены. На производстве контроль должен быть строже. Посторонние предметы не должны находиться в продуктах питания. Видимо, что-то пошло не так, обычно такие продукты проверяют на детекторе металла, если это не производители-кустари.

- Пару лет назад в Энгуре в столовой в рыбном филе (видимо, размораживали в спешке) наткнулась на крупный такой винт.

- Я как-то раз в одном мясном продукте нашла канцелярскую скрепку. Правда, вовремя заметила.

 

(Иллюстративное фото.)

Комментарии (1)
