"Плока тогда была доведена до отчаяния всем этим. Она обратилась в Государственный контроль (ГК) с просьбой провести ревизию в Фонде общественной интеграции (SIF). Зайга [Пуце] ушла, и это был хороший момент. ГК ответил «нет», и я думаю, что одна из причин в том, что [Марита] Зитмане — жена государственного контролёра. Если там начнут копать, может оказаться, что она «по локоть в крови», потому что ничего не понимает в медиа. Эти оценщицы там собираются и раздают деньги своим подружкам по принципу «нравится — не нравится».

Такое сообщение после недавней публикации Inc. получил от одного близкого к отрасли должностного лица.

База данных деклараций должностных лиц VID показывает, что Марита Зитмане в течение нескольких лет подавала декларацию как член комиссии Государственного контроля ЛР, однако на сайте ГК среди сотрудников её нет. При этом видно, что Зитмане получала зарплату от Фонда общественной интеграции (SIF) как член оценочной комиссии. Конечно, в декларации государственный контролёр указан как супруг.

Весной Марита Зитмане участвовала в судебном заседании, где «Dienas žurnāli» судились с SIF. Зитмане в деле имеет статус свидетеля, и в суде она заявила, что не ориентируется в рыночных ценах, не знает затрат, поэтому при оценке проектов полагалась на мнение другой оценщицы и соответственно снижала количество баллов по критерию расходов проекта. Также Зитмане указала, что ранее не искала и не знакомилась с рыночными данными и что заявку оценивала скорее с субъективной точки зрения оценщика, а не в соответствии с рыночными данными.

Парламентский секретарь премьер-министра Карина Плока и советница по коммуникациям Анна Удре на вопрос Inc., просила ли премьер-министр оценить SIF, не ответили. Однако Государственный контроль это не отрицает, указывая, что «госпожа Плока когда-то предлагала Государственному контролю провести ревизию в Фонде общественной интеграции, чтобы получить мнение Государственного контроля по поводу одного конкретного выделения средств фонда одной организации. Поскольку Государственный контроль планирует ревизии заранее и на основе всесторонне оценённых рисков, у нас ограниченные возможности проводить проверки именно таких конкретных проектов или сделок. В момент высказывания предложения в Государственном контроле не проводилась ни одна ревизия, в рамках которой мы могли бы рассмотреть поднятый госпожой Плокой вопрос».

При этом ГК также указал, что сравнительно недавно он ревизовал использование средств, выделенных на поддержку СМИ во время пандемии Covid-19, и пришёл к выводу, что SIF следует пересмотреть и усовершенствовать документацию процесса оценки и мониторинга проектов, в том числе установив обязательные требования к обоснованию выставленной оценки. Также среди рекомендаций ГК указал, что SIF следует «рассмотреть возможность взыскания с получателей финансирования расходов, не соответствующих условиям конкурса и договора». Выполнено ли это — неясно.

Кроме того, следует отметить, что при Госконтроле создан также Общественный консультативный совет, в который входят представители целого ряда государственных и неправительственных организаций, в том числе, например, Анда Рожукалне, доцент факультета коммуникаций RSU, которая уже в двух инстанциях проиграла суды «Mediju nams» (nra.lv) и SIA «Cocoon» (puaro.lv). В Общественной совете ГК есть также представитель центра «Providus». Эта организация тоже регулярно получает финансирование от SIF.

Информация на сайте ГК свидетельствует, что консультативный общественный совет создан с целью содействия вовлечения общества в определение тем ревизий, планирование и проведение ревизий.

Может ли совокупность всех этих обстоятельств свидетельствовать о независимости Государственного контроля? Это риторический вопрос", - пишет Ильинска.