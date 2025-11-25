Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Семейный бизнес госконтролёра: жена раздает деньги, муж прикрывает? (1)

Редакция PRESS 25 ноября, 2025 11:42

Важно 1 комментариев

LETA

У Госконтроля могут возникнуть трудности с проверкой выделения финансирования от Mediju atbalsta fonds (MAF), поскольку в оценке медиапроектов  участвует жена госконтролера, пишет на pietiek.com главный редактор журнала INC Карина Ильинска.

"Плока тогда была доведена до отчаяния всем этим. Она обратилась в Государственный контроль (ГК) с просьбой провести ревизию в Фонде общественной интеграции (SIF). Зайга [Пуце] ушла, и это был хороший момент. ГК ответил «нет», и я думаю, что одна из причин в том, что [Марита] Зитмане — жена государственного контролёра. Если там начнут копать, может оказаться, что она «по локоть в крови», потому что ничего не понимает в медиа. Эти оценщицы там собираются и раздают деньги своим подружкам по принципу «нравится — не нравится».

Такое сообщение после недавней публикации Inc. получил от одного близкого к отрасли должностного лица.

База данных деклараций должностных лиц VID показывает, что Марита Зитмане в течение нескольких лет подавала декларацию как член комиссии Государственного контроля ЛР, однако на сайте ГК среди сотрудников её нет. При этом видно, что Зитмане получала зарплату от Фонда общественной интеграции (SIF) как член оценочной комиссии. Конечно, в декларации государственный контролёр указан как супруг.

Весной Марита Зитмане участвовала в судебном заседании, где «Dienas žurnāli» судились с SIF. Зитмане в деле имеет статус свидетеля, и в суде она заявила, что не ориентируется в рыночных ценах, не знает затрат, поэтому при оценке проектов полагалась на мнение другой оценщицы и соответственно снижала количество баллов по критерию расходов проекта. Также Зитмане указала, что ранее не искала и не знакомилась с рыночными данными и что заявку оценивала скорее с субъективной точки зрения оценщика, а не в соответствии с рыночными данными.

Парламентский секретарь премьер-министра Карина Плока и советница по коммуникациям Анна Удре на вопрос Inc., просила ли премьер-министр оценить SIF, не ответили. Однако Государственный контроль это не отрицает, указывая, что «госпожа Плока когда-то предлагала Государственному контролю провести ревизию в Фонде общественной интеграции, чтобы получить мнение Государственного контроля по поводу одного конкретного выделения средств фонда одной организации. Поскольку Государственный контроль планирует ревизии заранее и на основе всесторонне оценённых рисков, у нас ограниченные возможности проводить проверки именно таких конкретных проектов или сделок. В момент высказывания предложения в Государственном контроле не проводилась ни одна ревизия, в рамках которой мы могли бы рассмотреть поднятый госпожой Плокой вопрос».

При этом ГК также указал, что сравнительно недавно он ревизовал использование средств, выделенных на поддержку СМИ во время пандемии Covid-19, и пришёл к выводу, что SIF следует пересмотреть и усовершенствовать документацию процесса оценки и мониторинга проектов, в том числе установив обязательные требования к обоснованию выставленной оценки. Также среди рекомендаций ГК указал, что SIF следует «рассмотреть возможность взыскания с получателей финансирования расходов, не соответствующих условиям конкурса и договора». Выполнено ли это — неясно.

Кроме того, следует отметить, что при Госконтроле создан также Общественный консультативный совет, в который входят представители целого ряда государственных и неправительственных организаций, в том числе, например, Анда Рожукалне, доцент факультета коммуникаций RSU, которая уже в двух инстанциях проиграла суды «Mediju nams» (nra.lv) и SIA «Cocoon» (puaro.lv). В Общественной совете ГК есть также представитель центра «Providus». Эта организация тоже регулярно получает финансирование от SIF.

Информация на сайте ГК свидетельствует, что консультативный общественный совет создан с целью содействия вовлечения общества в определение тем ревизий, планирование и проведение ревизий.

Может ли совокупность всех этих обстоятельств свидетельствовать о независимости Государственного контроля? Это риторический вопрос", - пишет Ильинска.

Комментарии (1)

Приговорили к высшей мере: дело рижского убийцы и насильника 1980-х
Эксклюзив

Приговорили к высшей мере: дело рижского убийцы и насильника 1980-х

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане
Важно

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане (1)

Неужели все вдруг стали богатыми? Недовольных счетами за отопление призывают к протестам
Важно

Неужели все вдруг стали богатыми? Недовольных счетами за отопление призывают к протестам (1)

Обновлено: 15:30 25.11.2025
Эстония: с корейским самоходом
Sfera.lv 6 часов назад
Польша: три подпольные табачные фабрики
Sfera.lv 7 часов назад
ЕС: «военный Шенген» поддержали
Sfera.lv 7 часов назад
Рига: жильцов обложат
Sfera.lv 9 часов назад
«Чем скорее, тем лучше»: НВС требуют разобрать пути к России
Bitnews.lv 17 часов назад
Три жертвы аварии в Салдусском крае: Opel слетел с дороги
Bitnews.lv 17 часов назад
«Зима пришла»: в Латвии установилась устойчивая минусовая температура
Bitnews.lv 17 часов назад
«Интернет — не сказка»: ЦЗПП предупреждает о ложных скидках
Bitnews.lv 17 часов назад

Смерть семьи от отравления в Стамбуле: это был не единственный случай (1)

Важно 14:23

Важно 1 комментариев

После трагической гибели семьи турецкого происхождения из Гамбурга появились подозрения, что в прошлом от такого же отравления умерло больше людей, пишет "Евроньюз".

После трагической гибели семьи турецкого происхождения из Гамбурга появились подозрения, что в прошлом от такого же отравления умерло больше людей, пишет "Евроньюз".

Читать
Загрузка

Чай с пластиком в придачу: какая гадость может попасть в ваш напиток (1)

Важно 14:18

Важно 1 комментариев

Хотя жители Латвии, согласно данным социологических опросов, в основном предпочитают кофе, любителей чая у нас тоже немало. Однако то, что чаще всего продается под видом чая, к настоящему благородному напитку имеет весьма отдаленное отношение. Это касается и пакетированного продукта, сырьем для которого служат отходы чайного производства — пыль и сор, и дорогих сортов, именуемых «высшими». Более того, материал, из которого делают сами чайные пакетики, тоже нельзя назвать безвредным.

Хотя жители Латвии, согласно данным социологических опросов, в основном предпочитают кофе, любителей чая у нас тоже немало. Однако то, что чаще всего продается под видом чая, к настоящему благородному напитку имеет весьма отдаленное отношение. Это касается и пакетированного продукта, сырьем для которого служат отходы чайного производства — пыль и сор, и дорогих сортов, именуемых «высшими». Более того, материал, из которого делают сами чайные пакетики, тоже нельзя назвать безвредным.

Читать

В Литве задержали двух юных эстонок: везли нелегалов из Латвии, — одного в багажнике (1)

Важно 14:06

Важно 1 комментариев

В литовском городе Утене задержали двух гражданок Эстонии, которые везли от латвийской границы четырёх нелегальных мигрантов.

В литовском городе Утене задержали двух гражданок Эстонии, которые везли от латвийской границы четырёх нелегальных мигрантов.

Читать

Дурят не только народ, но и Сейм: главная тайна госбюджета Латвии (1)

Латышские СМИ 14:05

Латышские СМИ 1 комментариев

"Правительство вводит в заблуждение Сейм и общественность, утверждая, что представляет ответственный государственный бюджет. На самом деле это не бюджет в классическом понимании — это примитивное распределение денежных потоков на уровне заголовков без деталей, расчетов и ясности, - пишет на портале Pietiek.com Андрис Кулбергс, депутат Сейма между прочим. 

"Правительство вводит в заблуждение Сейм и общественность, утверждая, что представляет ответственный государственный бюджет. На самом деле это не бюджет в классическом понимании — это примитивное распределение денежных потоков на уровне заголовков без деталей, расчетов и ясности, - пишет на портале Pietiek.com Андрис Кулбергс, депутат Сейма между прочим. 

Читать

Приговорили к высшей мере: дело рижского убийцы и насильника 1980-х (1)

Важно 14:04

Важно 1 комментариев

Начиная со второй половины июля 1985 года в оперативных сводках о совершенных на территории Латвии преступлениях с угрожающим нарастанием замелькало слово «изнасилование». Во втором, третьем и четвертом эпизодах потерпевшие были убиты. Способ совершения убийств, показания свидетелей и оставшихся в живых потерпевших давали основания полагать, что нападало одно и то же лицо.

Начиная со второй половины июля 1985 года в оперативных сводках о совершенных на территории Латвии преступлениях с угрожающим нарастанием замелькало слово «изнасилование». Во втором, третьем и четвертом эпизодах потерпевшие были убиты. Способ совершения убийств, показания свидетелей и оставшихся в живых потерпевших давали основания полагать, что нападало одно и то же лицо.

Читать

Козловскис: Безопасность важнее рельсов! Если потребуется, демонтируем пути (1)

Новости Латвии 14:04

Новости Латвии 1 комментариев

Министр внутренних дел Рихард Козловскис заявил в эфире программы «Rīta panorāma» на LTV, что при обсуждении будущего железнодорожных путей на восточной границе главным фактором станут соображения безопасности. По его словам, пока пути можно использовать для грузоперевозок, но если возникнет необходимость их демонтировать, безопасность будет поставлена выше экономических интересов.

Министр внутренних дел Рихард Козловскис заявил в эфире программы «Rīta panorāma» на LTV, что при обсуждении будущего железнодорожных путей на восточной границе главным фактором станут соображения безопасности. По его словам, пока пути можно использовать для грузоперевозок, но если возникнет необходимость их демонтировать, безопасность будет поставлена выше экономических интересов.

Читать

«Сладкий, противный запах» — соседи неделю жили рядом с трупом (1)

Новости Латвии 14:03

Новости Латвии 1 комментариев

Жителей Саласпилса всю неделю беспокоил непонятный запах, который распространялся по дому. Соседи безуспешно пытались понять его источник, пока пожарные не вскрыли квартиру на четвёртом этаже. Внутри они нашли тело умершего жильца, сообщает TV3 «Degpunktā».

Жителей Саласпилса всю неделю беспокоил непонятный запах, который распространялся по дому. Соседи безуспешно пытались понять его источник, пока пожарные не вскрыли квартиру на четвёртом этаже. Внутри они нашли тело умершего жильца, сообщает TV3 «Degpunktā».

Читать