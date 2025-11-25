Американский эсминец перехватил танкер «теневого флота» России и не пустил его в Венесуэлу

По информации агентства, 13 ноября американский эсминец USS Stockdale перегородил путь танкеру у побережья Венесуэлы. После манёвра военного корабля Seahorse развернулся и направился в сторону Кубы.

В последующие дни, как отмечается, российское судно дважды предпринимало попытки приблизиться к берегам Венесуэлы, однако каждый раз на его маршруте вновь появлялся USS Stockdale. В настоящее время танкер находится в Карибском море и не следует ни в один из портов.

USS Stockdale действует в регионе в рамках операции США по борьбе с наркотрафиком. Южное командование ВС США, отвечающее за группировку американских кораблей у берегов Венесуэлы, отказалось комментировать происходящее. Эсминец прибыл в Карибский бассейн в конце сентября вместе с другими кораблями ВМС США и авианосцем USS Gerald R. Ford, на борту которого находятся более 4 тыс. военнослужащих, ударные истребители и вертолёты. По данным источников CNN, президент Дональд Трамп пока не принял решения о возможной военной операции против Венесуэлы, хотя публично заявлял о готовности к прямым переговорам с Николасом Мадуро.

Танкер Seahorse относится к так называемому «теневому флоту» России, который используется для обхода западных санкций и продолжения поставок нефти. Ранее судно уже было внесено в санкционные списки Великобритании и ЕС. Оно считается одним из четырёх танкеров, регулярно перевозящих нефтепродукты в Венесуэлу и на Кубу.