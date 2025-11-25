Балтийские операторы систем передачи электроэнергии совместно с партнерами внедрили решение, позволяющее одновременно работать на рынке нескольким электроэнергетическим биржам.

До сих пор единственным оператором на Балтийском рынке электроэнергии была биржа "Nord Pool".

AST отмечает, что конкуренция между электроэнергетическими биржами принесет пользу участникам рынка, обеспечив более широкий выбор и более качественные услуги.

При этом появление второй биржи не повлияет на общие принципы работы объединенного европейского рынка, а также на порядок определения мощности межгосударственных соединений и управления перегрузками сетей в странах Балтии - они останутся прежними. Принципы ценообразования также не изменятся: будет осуществляться централизованный сбор и отбор предложений, поданных на обе электроэнергетические биржи.

Планируется, что операторы систем передачи и рынка стран Балтии полностью внедрят это решение в 2026 году, что позволит нескольким биржам одновременно участвовать в аукционах на следующий и последующие дни.

В проекте участвуют операторы системы передачи стран Балтии и соседних стран - AST, эстонская "Elering", литовская "Litgrid", финская "Fingrid", польская "PSE" и шведская "Svenska kraftnat", а также биржи электроэнергии "Nord Pool" и "Epex Spot".

Решение о параллельной деятельности конкурирующих электроэнергетических бирж реализуется в соответствии с принципами расчета пропускной способности и управления перегрузками электроэнергетических систем Европейского союза. Их цель - способствовать конкуренции между электроэнергетическими биржами на центральных рынках Европы, формируя полностью интегрированный и конкурентоспособный европейский рынок электроэнергии. Подобные решения уже внедрены в ряде стран Центральной и Западной Европы, а также в Северных странах.