Чай с пластиком в придачу: какая гадость может попасть в ваш напиток

Так где же искать настоящий чай?

Просто маркетинг

«Английский чай» — напиток под таким названием усиленно рекламируется как образец изысканного вкуса. И в подтверждение этого на упаковках размещают фотографии лондонских достопримечательностей. Но задумывались ли вы над абсурдностью этого названия? Ведь чайное дерево является вечнозеленым растением, способным выжить только при круглогодичном тепле. При температуре ниже +14 градусов оно попросту замерзает.

Англия имеет отношение к чаю только как торговец, сумевший навязать некогда экзотический товар европейцам. Сегодня в этой стране находится оптовая биржа, на которой перепродается сырье, поступающее из стран тропического пояса, где и выращивается чай.

Важно запомнить, что чай могут производить из подлинно чайного сырья только страны–чаеводы: Китай, Индия, Вьетнам, Индонезия, Шри–Ланка, Япония, Грузия, Азербайджан и некоторые другие. Это значит, что чай из Великобритании, США, Германии, Голландии, Дании и подобных стран — это либо реэкспорт азиатских чаев, либо подделка. Что касается реэкспорта, он может быть добросовестным, и в этом случае такой чай стоит дороже. Либо это крайне низкие сорта, купажированные и внешне красиво оформленные, которые по цене сравнимы с хорошим чаем, но по качеству ему далеко не равны.

Со времен СССР самым ценным считался цейлонский чай. И неудивительно: первые плантации на острове появились еще в 1824 году, а в 1867–м шотландский плантатор Джеймс Тейлор впервые занялся выращиванием чая в коммерческих целях, засадив саженцами 80 га в районе Нувара–Элии. Сейчас Шри–Ланка занимает третье место в мире по производству чая и первое — по экспорту, обеспечивая около 25% мирового спроса. Указанный район идеально подходит для выращивания этой культуры. Ведь здесь не так жарко — все–таки сказывается высота 1 200 метров над уровнем море. Зато дожди идут чуть ли не каждый день, обеспечивая влагой чайные плантации, расположенные по склонам гор.

На чайной фабрике

Собранное сырье сразу поступает на чайную фабрику, расположенную здесь же. Это естественно, ведь собранные под проливным дождем листочки при температуре +25 градусов моментально покроются плесенью, поэтому их незамедлительно отправляют для завяливания. Сырье похоже на обыкновенную траву и не имеет особого запаха. Аромат раскроется позже. Листочки раскладывают на конвейерной ленте, которую обдают горячим воздухом.

Происходит первоначальная сушка. На этой стадии каждые 100 кг зеленых листьев превращаются в 50–55 кг. Затем полуфабрикат ссыпают на первый этаж в специальную машину. Ее валики разрушают клеточную структуру листьев, освобождая естественный сок и энзимы, придающие чаю аромат. Из машины листья выходят в виде скрученных липких комков. Это и есть зеленый чай.

Черный чай представляет тот же самый продукт, но прошедший процедуру окисления (ферментации). Полуфабрикат подвергают воздействию кислорода, отчего он и приобретает красноватый или, как говорят сами ланкийцы, легкий медный оттенок. Конечно, такой чай как–то меняет свой вкус, но, как видно, повальное увлечение зеленым чаем является данью моде, и говорить о его большей экологичности или полезности не приходится.

Однако на этой стадии чайные листья долго храниться не смогут. Их еще нужно окончательно высушить. Сушка листьев в камере с горячим воздухом, продолжающаяся около 20 минут, задерживает процесс ферментации, убивает бактерии, высушивает чай и делает пригодным для хранения, уменьшая изначальные 100 килограммов до 24.

Завершающим этапом является отбор, который осуществляет машина. Именно с ее помощью и получают коммерческие категории чайного листа. Поэтому классификация его на высший и первый сорта, грубо говоря, примитивна. На самом деле чай разделяют по типу сборки и способу приготовления конечного продукта. По способу сборки выделяют Broken Orange Pekoe (на коробках с чаем присутствует надпись B.O.P.) — наиболее качественный и, соответственно, дорогой вид сырья. Для этой марки чая собирают только два молодых верхних листа с одной почкой между ними.

Следующий по ценности — Broken Orange. В этом случае с чайного дерева срывают два верхних листа, но уже среднего размера и без почек. Впоследствии, после заваривания, такой чай имеет более темный цвет и горький вкус. Третий сорт сырья называется Pekoe — перезревшие крупные верхние три листа чайного дерева. Как правило, такой чай ценится меньше всего и содержит больше дубильных веществ, имеет горький привкус после заваривания. Вот как раз чай третьего вида, или, если хотите, «чай третьего типа по способу сборки», обычно и продается у нас с маркировкой «высший сорт».

Что же касается пакетиков, то для них идет пыль Dust. Особого вреда для организма от нее нет — можно рассуждать только о вкусовых качествах. Куда большую угрозу представляют сами пакетики, в которые фасуется чай.

Химическая угроза

В начале нулевых годов в производстве пакетиков стали активно использовать пищевой пластик. Сначала это не вызывало опасений. В 2006 году газета The New York Times даже опубликовала материал, в котором восхвалялось качество заваривания чая в таких пакетиках. Однако позже начали регулярно появляться результаты независимых исследований, подтверждающие, что подобная упаковка может быть вредна для здоровья.

Одно из последних таких исследований, опубликованное в журнале Discover Applied Sciens, показало: пакетики, изготовленные с использованием пищевого пластика (а именно в такие фасуют большинство недорогих сортов чая), выделяют в горячую воду миллиарды частиц микропластика. При температуре 95 градусов Цельсия один пакетик способен выпустить 11,6 миллиарда частиц микропластика и 3,1 миллиарда частиц нанопластика в одну чашку.

Пока что нет доказательств, что микропластик в воде напрямую вредит здоровью человека. В ходе эксперимента ученые проверяли его воздействие на дафний — мелких ракообразных. Под его влиянием они не погибали, но у них наблюдались изменения в поведении и появлялись врожденные дефекты. Исследователи, однако, подчеркивают, что результаты подобных экспериментов нельзя напрямую переносить на людей. Кроме того, из-за содержания пластика такие пакетики не разлагаются полностью, что способствует загрязнению окружающей среды.

Но даже самые, казалось бы, бумажные пакетики могут содержать опасные вещества. Для укрепления бумаги при их производстве нередко используют эпихлоргидрин — соединение, которое считается возможным канцерогеном (это подтверждено пока лишь в исследованиях на животных). Дополнительный риск возникает, если бумагу подвергают отбеливанию. Еще в 1990 году ученые обнаружили значительное количество диоксина в чайных пакетиках, отбеленных хлором. Однако концентрация этих веществ не превышала установленных норм.

С тех пор упаковку изменили, но потенциальный вред остался. Именно поэтому специалисты рекомендуют отдавать предпочтение рассыпному чаю.

Александр ФЕДОТОВ.