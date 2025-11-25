Решение касается тех граждан ЕС, которые вступили в однополый брак на территории одного из государств блока.

Суд установил, что Польша нарушила нормы ЕС, отказавшись признать брак двух польских граждан, зарегистрированный в Германии, мотивируя это тем, что польское законодательство не допускает заключение браков между представителями одного пола.

По словам суда, «отказ признать брак между двумя гражданами ЕС противоречит законодательству Союза, поскольку ущемляет свободу и право на уважение частной и семейной жизни». Дело касалось пары из Польши, оформившей брак в Берлине в 2018 году. После возвращения в Польшу власти отказались регистрировать их союз, сославшись на действующий запрет однополых браков.

Суд подчеркнул, что подобный отказ нарушает как законодательство ЕС, так и базовые права граждан. Европейское право гарантирует гражданам свободу передвижения и проживания в любом государстве-члене, включая возможность вести полноценную семейную жизнь.

«Супруги, являясь гражданами ЕС, имеют право свободно перемещаться и жить на территории стран Союза, сохраняя при этом возможность нормальной семейной жизни, включая возвращение в страну происхождения», — отметили в суде.

Также было указано, что непризнание брака нарушает не только свободу передвижения, но и фундаментальные права на уважение частной и семейной жизни, и, следовательно, противоречит праву Европейского Союза.