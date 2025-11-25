Делегации Украины и США "достигли общего понимания по ключевым условиям соглашения", обсуждавшегося в Женеве. Об этом сообщил в соцсети Facebook во вторник, 25 ноября, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров. "Мы ценим продуктивные и конструктивные встречи в Женеве между украинской и американской делегациями, а также неизменные усилия президента (США Дональда. - Ред.) Трампа, направленные на завершение войны", - написал Умеров.

На данном этапе Киев рассчитывает на поддержку "европейских партнеров в дальнейших шагах", добавил он.

По словам Рустема Умерова, он ожидает, что на "ближайшие возможные даты в ноябре" будет организован визит президента Украины Владимира Зеленского в США , чтобы "завершить финальные этапы и достичь договоренности" с главой Белого дома.

Секретарь СНБО входит в состав делегации для участия в переговорном процессе с США и другими международными партнерами Украины. Делегацию возглавляет глава офиса президента Андрей Ермак. Среди участников - начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов, замглавы МИД Сергей Кислица, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, председатель Службы внешней разведки Олег Иващенко и другие.

Представители США, Украины и ряда европейских государств 23 ноября провели в Женеве переговоры по плану прекращения войны, представленному командой Дональда Трампа. По окончании диалога в Швейцарии Киев и европейские партнеры заявили о прогрессе, но считают, что предстоит еще много работы.

В свою очередь помощник президента РФ Юрий Ушаков 24 ноября сообщил, что Кремлю известно о существовании европейского плана по Украине, но раскритиковал его. "Мы сегодня с утра уже узнали о европейском плане, который с первого взгляда совершенно неконструктивный и нам не подходит", - заявил Ушаков.