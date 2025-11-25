Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 25. Ноября Завтра: Kadrija, Kate, Katrina, Trine
Доступность

Умеров: У Киева и США есть понимание по пунктам плана Трампа (1)

© Deutsche Welle 25 ноября, 2025 16:17

Мир 1 комментариев

Секретарь СНБО Рустем Умеров назвал встречи в Женеве "продуктивными и конструктивными". Он надеется на организацию визита президента Украины Владимира Зеленского в США в ближайшее время в ноябре.

Делегации Украины и США "достигли общего понимания по ключевым условиям соглашения", обсуждавшегося в Женеве. Об этом сообщил в соцсети Facebook во вторник, 25 ноября, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров. "Мы ценим продуктивные и конструктивные встречи в Женеве между украинской и американской делегациями, а также неизменные усилия президента (США Дональда. - Ред.) Трампа, направленные на завершение войны", - написал Умеров.

На данном этапе Киев рассчитывает на поддержку "европейских партнеров в дальнейших шагах", добавил он.

По словам Рустема Умерова, он ожидает, что на "ближайшие возможные даты в ноябре" будет организован визит президента Украины Владимира Зеленского в США , чтобы "завершить финальные этапы и достичь договоренности" с главой Белого дома.

Секретарь СНБО входит в состав делегации для участия в переговорном процессе с США и другими международными партнерами Украины. Делегацию возглавляет глава офиса президента Андрей Ермак. Среди участников - начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов, замглавы МИД Сергей Кислица, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, председатель Службы внешней разведки Олег Иващенко и другие.

Представители США, Украины и ряда европейских государств 23 ноября провели в Женеве переговоры по плану прекращения войны, представленному командой Дональда Трампа. По окончании диалога в Швейцарии Киев и европейские партнеры заявили о прогрессе, но считают, что предстоит еще много работы.

В свою очередь помощник президента РФ Юрий Ушаков 24 ноября сообщил, что Кремлю известно о существовании европейского плана по Украине, но раскритиковал его. "Мы сегодня с утра уже узнали о европейском плане, который с первого взгляда совершенно неконструктивный и нам не подходит", - заявил Ушаков.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

Перепродавали за 300-500 евро: Кабмин закрыл лазейки для мошенников в электронной очереди на границе
Важно

Перепродавали за 300-500 евро: Кабмин закрыл лазейки для мошенников в электронной очереди на границе

Ребенок погиб на месте: череда роковых событий привела к трагедии
Важно

Ребенок погиб на месте: череда роковых событий привела к трагедии

«Листает телефон, а люди мерзнут!» Правильно ли поступил водитель автобуса?
Важно

«Листает телефон, а люди мерзнут!» Правильно ли поступил водитель автобуса?

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 22:00 25.11.2025
Кино: Netflix запустил съемки третьего сезона «Ван Пис»
Sfera.lv 3 часа назад
Погода: а снег идёт
Sfera.lv 6 часов назад
Литва: доплату — запретить
Sfera.lv 7 часов назад
Латвия: железная дорога против безопасности
Sfera.lv 9 часов назад
Латвия: приезжих обижают все
Sfera.lv 9 часов назад
Франция: правые победят
Sfera.lv 9 часов назад
«Чем скорее, тем лучше»: НВС требуют разобрать пути к России
Bitnews.lv 1 день назад
Рижане начнут платить за аренду муниципальных квартир
Bitnews.lv 1 день назад

Вел себя неадекватно: пьяного гражданина Латвии выставили из самолета (1)

Важно 21:02

Важно 1 комментариев

В аэропорту Каунаса пограничники задержали и передали полиции пассажира, прилетевшего рейсом из Лондона. По сообщениям литовских СМИ, мужчина, находившийся в явном состоянии опьянения, нарушал общественный порядок и мешал окружающим, шумя и грубо ругаясь.

В аэропорту Каунаса пограничники задержали и передали полиции пассажира, прилетевшего рейсом из Лондона. По сообщениям литовских СМИ, мужчина, находившийся в явном состоянии опьянения, нарушал общественный порядок и мешал окружающим, шумя и грубо ругаясь.

Читать
Загрузка

Министерство финансов: Еврокомиссия одобрила бюджет Латвии на следующий год (1)

Новости Латвии 20:54

Новости Латвии 1 комментариев

Во вторник, 25 ноября, в рамках Европейского семестра Европейская комиссия (ЕК) опубликовала осенний пакет документов, включая 17 заключений по представленным странами еврозоны проектам планов государственного бюджета на 2026 год. Проект бюджета Латвии на 2026 год соответствует условиям фискальной дисциплины Европейского союза (ЕС) и получил положительную оценку ЕК.

Во вторник, 25 ноября, в рамках Европейского семестра Европейская комиссия (ЕК) опубликовала осенний пакет документов, включая 17 заключений по представленным странами еврозоны проектам планов государственного бюджета на 2026 год. Проект бюджета Латвии на 2026 год соответствует условиям фискальной дисциплины Европейского союза (ЕС) и получил положительную оценку ЕК.

Читать

Проверка фактов: Импорт ЕС из России превышает объем помощи Украине? (1)

Важно 20:40

Важно 1 комментариев

На прошлой неделе министр иностранных дел Швеции заявила, что за время войны Европа ввезла из России больше, чем потратила на поддержку Украины. Анализ цифр, который был проведен журналистами Euronews, показывает, что она права.

На прошлой неделе министр иностранных дел Швеции заявила, что за время войны Европа ввезла из России больше, чем потратила на поддержку Украины. Анализ цифр, который был проведен журналистами Euronews, показывает, что она права.

Читать

Неужели все вдруг стали богатыми? Недовольных счетами за отопление призывают к протестам (1)

Выбор редакции 20:34

Выбор редакции 1 комментариев

Наступил зимний сезон, с октября вступило в силу повышение тарифов «Rīgas siltums» на отопление. После некоторого скандала повысили в итоге на 11,9%, а хотели сразу на 21,5%.

Наступил зимний сезон, с октября вступило в силу повышение тарифов «Rīgas siltums» на отопление. После некоторого скандала повысили в итоге на 11,9%, а хотели сразу на 21,5%.

Читать

Ребенок погиб на месте: череда роковых событий привела к трагедии (1)

Важно 20:29

Важно 1 комментариев

22 ноября в ДТП в Прейльском крае погиб ребёнок, ещё семеро человек получили травмы. Около 19:00 дорожно-транспортное происшествие с участием четырёх автомобилей — Ford Transit Custom, Volkswagen, Volvo и BMW. В аварии трагически погиб ребенок. В Государственной полиции начат уголовный процесс, проводится расследование.

22 ноября в ДТП в Прейльском крае погиб ребёнок, ещё семеро человек получили травмы. Около 19:00 дорожно-транспортное происшествие с участием четырёх автомобилей — Ford Transit Custom, Volkswagen, Volvo и BMW. В аварии трагически погиб ребенок. В Государственной полиции начат уголовный процесс, проводится расследование.

Читать

Латышский богаче русского: нацактивист доказательства ради вспомнил запретный язык (1)

Важно 20:21

Важно 1 комментариев

В соцсети Твиттер/X разгорелась дискуссия по поводу того, почему некоторые латыши используют русские слова для донесения смысла.

В соцсети Твиттер/X разгорелась дискуссия по поводу того, почему некоторые латыши используют русские слова для донесения смысла.

Читать

Прикрываются словом «свобода»: генпрокурор грозит пресечь язык ненависти (1)

Важно 20:13

Важно 1 комментариев

Вопросы государственной безопасности и предотвращения общественной агрессии требуют незамедлительных действий, сообщил генеральный прокурор Арминьш Мейстерс в программе TV24 «Dienas personība».

Вопросы государственной безопасности и предотвращения общественной агрессии требуют незамедлительных действий, сообщил генеральный прокурор Арминьш Мейстерс в программе TV24 «Dienas personība».

Читать