«Инвестиции в спасение жизни»: для онкологического центра нашлись деньги

Необходимые средства будут выделены за счет перераспределения структурных фондов ЕС, доступных Латвии по другим отраслевым проектам.

Выделенные средства позволят РВКУБ заключить договор со строительным подрядчиком на проведение работ по реконструкции, которые включают в себя обновление оперблока, отделения интенсивной терапии и сопутствующей инфраструктуры, а также реконструкцию других отделений в рамках второго этапа строительных работ.

На пресс-конференции после заседания Кабинета министров министр здравоохранения Хосам Абу Мери заявил, что в следующем году начнется последовательная реконструкция всех помещений Онкологического центра.

Министр подчеркнул, что реконструкция Онкологического центра очень важна. "Я считаю, что в глазах общественности это "инвестиции в спасение жизни" - обеспечение безопасной и современной лечебной среды как для пациентов, так и для медицинского персонала", - сказал министр.

По его мнению, это важный шаг для Латвии, чтобы идти в ногу со временем и соответствовать стандартам качества Европейского союза. Европейский план борьбы с раком подчеркивает необходимость укрепления инфраструктуры и уменьшения неравенства в доступе к лечению, добавил министр.

Абу Мери убежден, что каждый евро, вложенный в онкологию, окупается - пациенты быстрее возвращаются к работе, снижается бремя инвалидности и уменьшается количество долгосрочных и дорогостоящих осложнений.

Как сообщалось, чтобы обеспечить финансирование первого этапа реконструкции онкоцентра, правительство в этом месяце внесло изменения в правила реализации программы Европейского союза "Политика сплочения" по мерам в области здравоохранения на 2021-2027 годы, перераспределив 13 744 171 евро для Онкологического центра из проектов инфраструктуры портов и первичной медицинской помощи.

Кроме того, для реконструкции онкоцентра будут использованы 7,093 млн евро, зарезервированные на строительство блока инфекционных заболеваний и здоровья легких РВКУБ, поскольку для строительства блока инфекционных и легочных заболеваний планируется использовать экономию средств из Фонда восстановления.