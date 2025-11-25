Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Инвестиции в спасение жизни»: для онкологического центра нашлись деньги

25 ноября, 2025 18:31

Новости Латвии 0 комментариев

Правительство во вторник утвердило выделение 48,3 миллиона евро на второй этап реконструкции здания Латвийского онкологического центра Рижской восточной клинической университетской больницы (РВКУБ), тем самым обеспечив полное финансирование для завершения работ, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве здравоохранения.

Необходимые средства будут выделены за счет перераспределения структурных фондов ЕС, доступных Латвии по другим отраслевым проектам.

Выделенные средства позволят РВКУБ заключить договор со строительным подрядчиком на проведение работ по реконструкции, которые включают в себя обновление оперблока, отделения интенсивной терапии и сопутствующей инфраструктуры, а также реконструкцию других отделений в рамках второго этапа строительных работ.

На пресс-конференции после заседания Кабинета министров министр здравоохранения Хосам Абу Мери заявил, что в следующем году начнется последовательная реконструкция всех помещений Онкологического центра.

Министр подчеркнул, что реконструкция Онкологического центра очень важна. "Я считаю, что в глазах общественности это "инвестиции в спасение жизни" - обеспечение безопасной и современной лечебной среды как для пациентов, так и для медицинского персонала", - сказал министр.

По его мнению, это важный шаг для Латвии, чтобы идти в ногу со временем и соответствовать стандартам качества Европейского союза. Европейский план борьбы с раком подчеркивает необходимость укрепления инфраструктуры и уменьшения неравенства в доступе к лечению, добавил министр.

Абу Мери убежден, что каждый евро, вложенный в онкологию, окупается - пациенты быстрее возвращаются к работе, снижается бремя инвалидности и уменьшается количество долгосрочных и дорогостоящих осложнений.

Как сообщалось, чтобы обеспечить финансирование первого этапа реконструкции онкоцентра, правительство в этом месяце внесло изменения в правила реализации программы Европейского союза "Политика сплочения" по мерам в области здравоохранения на 2021-2027 годы, перераспределив 13 744 171 евро для Онкологического центра из проектов инфраструктуры портов и первичной медицинской помощи.

Кроме того, для реконструкции онкоцентра будут использованы 7,093 млн евро, зарезервированные на строительство блока инфекционных заболеваний и здоровья легких РВКУБ, поскольку для строительства блока инфекционных и легочных заболеваний планируется использовать экономию средств из Фонда восстановления.

В аэропорту Каунаса пограничники задержали и передали полиции пассажира, прилетевшего рейсом из Лондона. По сообщениям литовских СМИ, мужчина, находившийся в явном состоянии опьянения, нарушал общественный порядок и мешал окружающим, шумя и грубо ругаясь.

На прошлой неделе министр иностранных дел Швеции заявила, что за время войны Европа ввезла из России больше, чем потратила на поддержку Украины. Анализ цифр, который был проведен журналистами Euronews, показывает, что она права.

Наступил зимний сезон, с октября вступило в силу повышение тарифов «Rīgas siltums» на отопление. После некоторого скандала повысили в итоге на 11,9%, а хотели сразу на 21,5%.

22 ноября в ДТП в Прейльском крае погиб ребёнок, ещё семеро человек получили травмы. Около 19:00 дорожно-транспортное происшествие с участием четырёх автомобилей — Ford Transit Custom, Volkswagen, Volvo и BMW. В аварии трагически погиб ребенок. В Государственной полиции начат уголовный процесс, проводится расследование.

В соцсети Твиттер/X разгорелась дискуссия по поводу того, почему некоторые латыши используют русские слова для донесения смысла.

Вопросы государственной безопасности и предотвращения общественной агрессии требуют незамедлительных действий, сообщил генеральный прокурор Арминьш Мейстерс в программе TV24 «Dienas personība».

Президент Латвийской ассоциации семейных врачей (LĢĀA) Алисе Ницмане-Айшпуре в комментарии агентству LETA указала, что врачи действительно могут оптимизировать назначение антибиотиков, и важно уделять этому внимание, регулярно пересматривая практику их выписывания.

