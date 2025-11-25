Прикрываются словом «свобода»: генпрокурор грозит пресечь язык ненависти

Мейстерс поясняет, что безопасность можно оценивать на разных уровнях: «Если начать с безопасности в обществе, то каждый из нас сталкивается и может наблюдать проявления языка вражды и агрессии — как в социальных сетях, так и в повседневной жизни на улице».

Он отмечает, что такая агрессия стала повседневностью, однако это нежелательное явление. Её необходимо ограничивать и пресекать, поскольку в стране формируется ощущение беспомощности и создаётся впечатление, что можно говорить о любом человеке всё, что угодно, и никто за это не несёт ответственности.

По его мнению, вместе со структурами безопасности необходимо разобраться с так называемыми «нарушителями спокойствия», которые нередко прикрываются словом «свобода». Они поощряют агрессию, произвол и способствуют росту напряжённости в обществе.

«Это первый уровень — преступления на почве ненависти, связанные с насилием и агрессией», — подчёркивает Мейстерс.

Ко второму уровню он относит государственную безопасность и всё, что связано с войной в соседней стране, например, нарушения санкций, поддержку России и шпионаж.

На всё, что может привести к угрозе государству в большем или меньшем масштабе, должна быть жёсткая реакция в рамках закона со стороны государственных структур безопасности — прокуратуры и судов, чтобы такие преступления выявлялись и расследовались.

«В таких делах мы не можем ждать годами, потому что действия, направленные против государства, нужно пресекать в самом начале», — добавил Мейстерс.