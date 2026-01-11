Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 11. Января Завтра: Franciska, Smaida
Доступность

«Это было бы что-то!» В соцсети рассуждают, что произошло бы при объединении стран Балтии (1)

Редакция PRESS 11 января, 2026 11:36

Важно 1 комментариев

LETA

"Представьте себе, если бы страны Балтии объединились в одно государство с одной системой. Вот это было бы что-то", - пишет на платформе "Тредс" Мадара.

Её пост вызвал достаточно оживлённую реакцию. Среди комментаторов отношение, впрочем, в основном скептическое:

- Забудь. Ничего бы не было.

- Это было бы возможно в 1991 году, путём создания Балтийской унии как отдельного объединения. Только и исключительно, без каких-либо поляков или шведов и без воровской банды ЕС. Теперь всё это упущено. Теперь мы можем только быть каждый за себя. Времена и люди изменились, причём резко. В худшую сторону. Хотя бы, если бы была поддержка... В принципе, всё решаемо. Надо выйти из ЕС, и...

- Нас ни одна страна не возьмёт!!!

- На кой литовцам это надо?

- Да, Латвия разорила бы всю Балтию.

- Балтийская федеративная республика. Соединённые штаты Балтии. Как кантоны в Швейцарии, было бы лучше.

- Об нас бы перестали вытирать ноги великие державы. 

- С латвийской системой? Тогда хорошего не будет.

- Да, было бы хорошо в депутаты взять эстонцев.

- А если эта система будет дерьмовой, тогда что? Было бы три несчастных территории.

- При участии нашего правительства Балтия вылетела бы в трубу.

- Три совершенно разных народа и культуры - не зря мы представляем собой три отдельных страны.

- Окей. Столица в Вильнюсе и государственный язык один - эстонский.

- Литовцы стали бы господствовать над нами и навязывать свой язык. А мы, как хорошие латыши, перешли бы на ломаный литовский, чтобы соседям было удобнее. Эстонцы тем временем стояли бы в сторонке и продолжали дружить с финнами.

- Не будет. Менталитеты совершенно разные. Веками так было. Если и объединятся, литовцы будут доминировать.

- Европейская федерация. Это рано или поздно произойдёт, я в этом не сомневаюсь.

- Бедные эстонцы такого наказания не заслужили.

- Давно говорю, давайте объявим войну Норвегии, в тот же день сдадимся и позволим нас аннексировать! Вуаля - Norge er best.

- Исторически такая идея уже была, отброшена как непригодная.

- По крайней мере, перестали бы спорить, чей холодный суп.

Смотреть в Threads

 

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

«Сбывается очередная теория заговора»: в интернете критикуют договор ЕС с Меркосур; что не так?
Важно

«Сбывается очередная теория заговора»: в интернете критикуют договор ЕС с Меркосур; что не так?

И полиция, и больница: как потерянный телефон помогли вернуть владелице
Важно

И полиция, и больница: как потерянный телефон помогли вернуть владелице

Трагедия в Кулдиге: восьмиклассница покончила жизнь самоубийством
Важно

Трагедия в Кулдиге: восьмиклассница покончила жизнь самоубийством

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В высотке в Иманте произошёл пожар; 30 человек эвакуированы (ВИДЕО) (1)

Важно 17:12

Важно 1 комментариев

В воскресенье, 11 января, после обеда в рижском микрорайоне Иманта произошёл пожар, из жилого дома эвакуировано 30 человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

В воскресенье, 11 января, после обеда в рижском микрорайоне Иманта произошёл пожар, из жилого дома эвакуировано 30 человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Читать
Загрузка

И полиция, и больница: как потерянный телефон помогли вернуть владелице (1)

Важно 16:51

Важно 1 комментариев

Мобильное приложение, которое отслеживает, где находится телефон, может помочь найти его в случае потери, однако, как видно из истории, о которой узнали в редакции программы ЛТВ 4. studija, даже если примерное местонахождение украденного телефона в приложении видно, найти его для полиции может быть не так уж легко. Госполиция поясняет, что в случае кражи телефона нужно немедленно звонить по номеру 112 или писать заявление.

Мобильное приложение, которое отслеживает, где находится телефон, может помочь найти его в случае потери, однако, как видно из истории, о которой узнали в редакции программы ЛТВ 4. studija, даже если примерное местонахождение украденного телефона в приложении видно, найти его для полиции может быть не так уж легко. Госполиция поясняет, что в случае кражи телефона нужно немедленно звонить по номеру 112 или писать заявление.

Читать

«Сбывается очередная теория заговора»: в интернете критикуют договор ЕС с Меркосур; что не так? (1)

Важно 16:02

Важно 1 комментариев

Началом этой дискуссии послужил пост министра иностранных дел Байбы Браже, в котором она пишет как о великом достижении о заключении договора о свободной торговле между ЕС и Меркосур - общим рынком стран Южной Америки. Эта новость, не особо замеченная в Латвии, вызвала широкий резонанс в Европе и протесты европейских фермеров. 

Началом этой дискуссии послужил пост министра иностранных дел Байбы Браже, в котором она пишет как о великом достижении о заключении договора о свободной торговле между ЕС и Меркосур - общим рынком стран Южной Америки. Эта новость, не особо замеченная в Латвии, вызвала широкий резонанс в Европе и протесты европейских фермеров. 

Читать

Протесты и насилие в Иране. Что известно на данный момент (1)

Мир 14:20

Мир 1 комментариев

Власти Ирана в субботу дали понять, что могут усилить репрессии в ответ на крупнейшие за последние годы антиправительственные выступления. Корпус стражей исламской революции обвинил в беспорядках «террористов» и пообещал защитить систему власти.

Власти Ирана в субботу дали понять, что могут усилить репрессии в ответ на крупнейшие за последние годы антиправительственные выступления. Корпус стражей исламской революции обвинил в беспорядках «террористов» и пообещал защитить систему власти.

Читать

The Telegraph: Стармер может направить войска в Гренландию (1)

Мир 14:08

Мир 1 комментариев

По данным The Telegraph, Лондон начал переговоры с европейскими союзниками о развертывании в Гренландии подразделений для охраны Арктики из-за опасений Трампа о возможном захвате острова РФ или Китаем.

По данным The Telegraph, Лондон начал переговоры с европейскими союзниками о развертывании в Гренландии подразделений для охраны Арктики из-за опасений Трампа о возможном захвате острова РФ или Китаем.

Читать

«Не будем опережать события»: мэр Риги о судьбе взорвавшегося дома говорит уклончиво (1)

Важно 14:04

Важно 1 комментариев

В программе телеканала TV24 Dienas personība председатель столичной думы Виестурс Клейнбергс призвал не опережать события и не пускаться в спекуляции на тему того, что будет со зданием: в данный момент, по его словам, в первую очередь нужно помочь пострадавшим - дать им крышу над головой, одежду и всё необходимое.

В программе телеканала TV24 Dienas personība председатель столичной думы Виестурс Клейнбергс призвал не опережать события и не пускаться в спекуляции на тему того, что будет со зданием: в данный момент, по его словам, в первую очередь нужно помочь пострадавшим - дать им крышу над головой, одежду и всё необходимое.

Читать

США наносят новые удары по позициям ИГИЛ в Сирии (1)

Мир 14:02

Мир 1 комментариев

Американские удары стали возмездием за нападение боевиков "Исламского государства" на военных США в декабре, в результате которого погибли два американских солдата и гражданский переводчик.

Американские удары стали возмездием за нападение боевиков "Исламского государства" на военных США в декабре, в результате которого погибли два американских солдата и гражданский переводчик.

Читать