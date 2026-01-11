Её пост вызвал достаточно оживлённую реакцию. Среди комментаторов отношение, впрочем, в основном скептическое:

- Забудь. Ничего бы не было.

- Это было бы возможно в 1991 году, путём создания Балтийской унии как отдельного объединения. Только и исключительно, без каких-либо поляков или шведов и без воровской банды ЕС. Теперь всё это упущено. Теперь мы можем только быть каждый за себя. Времена и люди изменились, причём резко. В худшую сторону. Хотя бы, если бы была поддержка... В принципе, всё решаемо. Надо выйти из ЕС, и...

- Нас ни одна страна не возьмёт!!!

- На кой литовцам это надо?

- Да, Латвия разорила бы всю Балтию.

- Балтийская федеративная республика. Соединённые штаты Балтии. Как кантоны в Швейцарии, было бы лучше.

- Об нас бы перестали вытирать ноги великие державы.

- С латвийской системой? Тогда хорошего не будет.

- Да, было бы хорошо в депутаты взять эстонцев.

- А если эта система будет дерьмовой, тогда что? Было бы три несчастных территории.

- При участии нашего правительства Балтия вылетела бы в трубу.

- Три совершенно разных народа и культуры - не зря мы представляем собой три отдельных страны.

- Окей. Столица в Вильнюсе и государственный язык один - эстонский.

- Литовцы стали бы господствовать над нами и навязывать свой язык. А мы, как хорошие латыши, перешли бы на ломаный литовский, чтобы соседям было удобнее. Эстонцы тем временем стояли бы в сторонке и продолжали дружить с финнами.

- Не будет. Менталитеты совершенно разные. Веками так было. Если и объединятся, литовцы будут доминировать.

- Европейская федерация. Это рано или поздно произойдёт, я в этом не сомневаюсь.

- Бедные эстонцы такого наказания не заслужили.

- Давно говорю, давайте объявим войну Норвегии, в тот же день сдадимся и позволим нас аннексировать! Вуаля - Norge er best.

- Исторически такая идея уже была, отброшена как непригодная.

- По крайней мере, перестали бы спорить, чей холодный суп.