Самая большая средняя пенсия за ноябрь была у мужчин - 724,43 евро, у женщин - лишь 645,58 евро.

С января прошлого года до ноября средний размер пенсии увеличился на 51,33 евро.

По данным Государственного агентства социального страхования, средний размер пособия по безработице в ноябре прошлого года - 540,43 евро.

В ноябре пособие по безработице получали 27 тысяч 337 жителей Латвии. Месяцем в году, когда получателей пособия было больше всего, оказался февраль - тогда их было 35 тысяч 174 человека.

Наибольший средний размер пособия был достигнут в августе - 542,50 евро.

Пособие по безработице выплачивается не дольше восьми месяцев, его размер зависит от страхового стажа получателя и взносов за него.

