Средняя пенсия за ноябрь в Латвии — около 673 евро; а среднее пособие по безработице? (3)

11 января, 2026 11:06

Важно 3 комментариев

LETA

Средняя пенсия по старости среди 438 тысяч 60 латвийских пенсионеров в ноябре прошлого года составляла 672,92 евро, по информации Государственного агентства социального страхования.

Самая большая средняя пенсия за ноябрь была у мужчин - 724,43 евро, у женщин - лишь 645,58 евро.

С января прошлого года до ноября средний размер пенсии увеличился на 51,33 евро.

По данным Государственного агентства социального страхования, средний размер пособия по безработице в ноябре прошлого года - 540,43 евро.

В ноябре пособие по безработице получали 27 тысяч 337 жителей Латвии. Месяцем в году, когда получателей пособия было больше всего, оказался февраль - тогда их было 35 тысяч 174 человека.

Наибольший средний размер пособия был достигнут в августе  - 542,50 евро.

Пособие по безработице выплачивается не дольше восьми месяцев, его размер зависит от страхового стажа получателя и взносов за него.
 

«Сбывается очередная теория заговора»: в интернете критикуют договор ЕС с Меркосур; что не так?
Прочитайте и расскажите близким: как удалось предотвратить одно мошенничество
Трагедия в Кулдиге: восьмиклассница покончила жизнь самоубийством
В высотке в Иманте произошёл пожар; 30 человек эвакуированы (ВИДЕО) (3)

В воскресенье, 11 января, после обеда в рижском микрорайоне Иманта произошёл пожар, из жилого дома эвакуировано 30 человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

И полиция, и больница: как потерянный телефон помогли вернуть владелице (3)

Мобильное приложение, которое отслеживает, где находится телефон, может помочь найти его в случае потери, однако, как видно из истории, о которой узнали в редакции программы ЛТВ 4. studija, даже если примерное местонахождение украденного телефона в приложении видно, найти его для полиции может быть не так уж легко. Госполиция поясняет, что в случае кражи телефона нужно немедленно звонить по номеру 112 или писать заявление.

«Сбывается очередная теория заговора»: в интернете критикуют договор ЕС с Меркосур; что не так? (3)

Началом этой дискуссии послужил пост министра иностранных дел Байбы Браже, в котором она пишет как о великом достижении о заключении договора о свободной торговле между ЕС и Меркосур - общим рынком стран Южной Америки. Эта новость, не особо замеченная в Латвии, вызвала широкий резонанс в Европе и протесты европейских фермеров. 

Протесты и насилие в Иране. Что известно на данный момент (3)

Власти Ирана в субботу дали понять, что могут усилить репрессии в ответ на крупнейшие за последние годы антиправительственные выступления. Корпус стражей исламской революции обвинил в беспорядках «террористов» и пообещал защитить систему власти.

The Telegraph: Стармер может направить войска в Гренландию (3)

По данным The Telegraph, Лондон начал переговоры с европейскими союзниками о развертывании в Гренландии подразделений для охраны Арктики из-за опасений Трампа о возможном захвате острова РФ или Китаем.

«Не будем опережать события»: мэр Риги о судьбе взорвавшегося дома говорит уклончиво (3)

В программе телеканала TV24 Dienas personība председатель столичной думы Виестурс Клейнбергс призвал не опережать события и не пускаться в спекуляции на тему того, что будет со зданием: в данный момент, по его словам, в первую очередь нужно помочь пострадавшим - дать им крышу над головой, одежду и всё необходимое.

США наносят новые удары по позициям ИГИЛ в Сирии (3)

Американские удары стали возмездием за нападение боевиков "Исламского государства" на военных США в декабре, в результате которого погибли два американских солдата и гражданский переводчик.

