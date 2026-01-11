Трагедия в Кулдиге: восьмиклассница покончила жизнь самоубийством

В статье под названием "Много "почему" остаётся без ответа" говорится следующее: "На этой неделе по Кулдиге пронеслась весть о трагедии - восьмиклассница лишила себя жизни. Об этом свидетельствуют соболезнования близким Руты, опубликованные в газете".

Агнесе Карклиня, директор школы, где училась трагически погибшая девочка, подтвердила местному изданию: "Да, трагедия произошла, но я позволю себе ничего не говорить, пока у меня самой нет ясности и нет официальной информации". Классный руководитель Айга Лагздиня тоже подтвердила это, но признала, что не в состоянии сейчас ничего сказать об этой ситуации.

Соболезнования семье, подругам, одноклассникам, учителям и всем, кто знал погибшую Руту, выразила также руководитель Кулдигского краевого управления образования Санта Дубуре. Сейчас в школе работает психолог, оказывающий поддержку и детям, и взрослым.

По информации Госполиции, 6 января, в понедельник, около 06:15 поступила информация, что в Кулдиге на территории некоего владения найдено тело несовершеннолетней девушки. Начат уголовный процесс, обстоятельства смерти выясняется. Информация, которой располагает полиция на данный момент, не позволяет сделать вывод о том, что по отношению к девушке было совершено преступное деяние.