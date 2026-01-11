«Сбывается очередная теория заговора»: в интернете критикуют договор ЕС с Меркосур; что не так?

Браже пишет следующее: "Исторический момент: страны ЕС дают зелёный свет соглашению о свободной торговле с Меркосур. Это создаст крупнейшую в мире зону свободной торговли - интегрированный рынок на 780 миллионов потребителей, увеличит экспорт и конкурентоспособность ЕС, создаст свыше 440 тысяч рабочих мест по всему Евросоюзу".

Её восторг категорически не разделяет журналист Кришьянис Клявиньш, откликнувшийся твитом: "Байба Браже не в состоянии понять, что пропуск на рынок Евросоюза сельхозпродукции из латиноамериканских стран сделает беднее латвийских крестьян. Какая недальновидность и вредительство!"

Ему вторят комментаторы:

- Увы, ЕС приносит в жертву своё сельское хозяйство, чтобы спасти свою промышленность. В долгосрочной перспективе мы ощутим последствия.

- Латиноамериканские фермеры тоже должны платить налоги на коровью отрыжку? А если нет, то некрасиво как-то, нет разве? И что мы будем делать с этим мясом, для выращивания которого используются вещества, запрещённые в ЕС, а в других местах разрешённые? Стимуляторы роста и т.п.? Будем есть на здоровье? И как долго?

- "Новое единство" и Эдгар Ринкевич не представляют латышей, а поддерживают глобалистов.

- Европа уже некоторое время занимается суицидом. Не понимаю, сколько это будет продолжаться? Что случилось с мозгом у людей? С логическим мышлением? С разумом? Бред какой-то.

- Всё по плану. Очередная теория заговора сбывается. Каким будет результат? Не знаю. Новый мировой порядок...

- Мне очень жаль наших крестьян, которые годами создавали, селекционировали, растили свои стада, ухаживали за ними, чтобы в конце концов несколько идиотов поставили на колени всю отрасль и уничтожили труд всей жизни множества людей. И преподносят это как победу и достижение. Идиоты!

- Увы, в Латвии будет game over. Спасибо Эдгару Ринкевичу и "Новому единству".

- Местные продукты питания - это ещё и вопрос государственной безопасности! Лет десять назад я видела в Греции: местных крестьян вытеснил дешёвый импорт из Марокко, они уже не умеют накормить страну, когда из-за нелегальной миграции ужесточается контроль на границах, импорт начинает иссякать, оливки дороже, чем в Латвии!

- Что Европа велит, то Байба и байбообразные будут делать.

- Аргентинский стейк - лучший в мире, и крупного рогатого скота они в самом деле выращивают очень много, потому что климат лучше. В остальных отраслях Европа впереди.

- Это фактически подорвёт всё сельское хозяйство Европы... Потому что в Латинской Америке применяют 3,5 тысячи пестицидов, которые европейским крестьянам использовать запрещено.