«Сбывается очередная теория заговора»: в интернете критикуют договор ЕС с Меркосур; что не так?

Редакция PRESS 11 января, 2026 16:02

Важно 0 комментариев

Началом этой дискуссии послужил пост министра иностранных дел Байбы Браже, в котором она пишет как о великом достижении о заключении договора о свободной торговле между ЕС и Меркосур - общим рынком стран Южной Америки. Эта новость, не особо замеченная в Латвии, вызвала широкий резонанс в Европе и протесты европейских фермеров. 

Браже пишет следующее: "Исторический момент: страны ЕС дают зелёный свет соглашению о свободной торговле с Меркосур. Это создаст крупнейшую в мире зону свободной торговли - интегрированный рынок на 780 миллионов потребителей, увеличит экспорт и конкурентоспособность ЕС, создаст свыше 440 тысяч рабочих мест по всему Евросоюзу".

Её восторг категорически не разделяет журналист Кришьянис Клявиньш, откликнувшийся твитом: "Байба Браже не в состоянии понять, что пропуск на рынок Евросоюза сельхозпродукции из латиноамериканских стран сделает беднее латвийских крестьян. Какая недальновидность и вредительство!"

Ему вторят комментаторы:

- Увы, ЕС приносит в жертву своё сельское хозяйство, чтобы спасти свою промышленность. В долгосрочной перспективе мы ощутим последствия.

- Латиноамериканские фермеры тоже должны платить налоги на коровью отрыжку? А если нет, то некрасиво как-то, нет разве? И что мы будем делать с этим мясом, для выращивания которого используются вещества, запрещённые в ЕС, а в других местах разрешённые? Стимуляторы роста и т.п.? Будем есть на здоровье? И как долго?

- "Новое единство" и Эдгар Ринкевич не представляют латышей, а поддерживают глобалистов.

- Европа уже некоторое время занимается суицидом. Не понимаю, сколько это будет продолжаться? Что случилось с мозгом у людей? С логическим мышлением? С разумом? Бред какой-то.

- Всё по плану. Очередная теория заговора сбывается. Каким будет результат? Не знаю. Новый мировой порядок...

- Мне очень жаль наших крестьян, которые годами создавали, селекционировали, растили свои стада, ухаживали за ними, чтобы в конце концов несколько идиотов поставили на колени всю отрасль и уничтожили труд всей жизни множества людей. И преподносят это как победу и достижение. Идиоты!

- Увы, в Латвии будет game over. Спасибо Эдгару Ринкевичу и "Новому единству".

- Местные продукты питания - это ещё и вопрос государственной безопасности! Лет десять назад я видела в Греции: местных крестьян вытеснил дешёвый импорт из Марокко, они уже не умеют накормить страну, когда из-за нелегальной миграции ужесточается контроль на границах, импорт начинает иссякать, оливки дороже, чем в Латвии!

- Что Европа велит, то Байба и байбообразные будут делать.

- Аргентинский стейк - лучший в мире, и крупного рогатого скота они в самом деле выращивают очень много, потому что климат лучше. В остальных отраслях Европа впереди.

- Это фактически подорвёт всё сельское хозяйство Европы... Потому что в Латинской Америке применяют 3,5 тысячи пестицидов, которые европейским крестьянам использовать запрещено.

 

 

 

 

И полиция, и больница: как потерянный телефон помогли вернуть владелице
Прочитайте и расскажите близким: как удалось предотвратить одно мошенничество
Трагедия в Кулдиге: восьмиклассница покончила жизнь самоубийством
В высотке в Иманте произошёл пожар; 30 человек эвакуированы (ВИДЕО)

В воскресенье, 11 января, после обеда в рижском микрорайоне Иманта произошёл пожар, из жилого дома эвакуировано 30 человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

И полиция, и больница: как потерянный телефон помогли вернуть владелице

Мобильное приложение, которое отслеживает, где находится телефон, может помочь найти его в случае потери, однако, как видно из истории, о которой узнали в редакции программы ЛТВ 4. studija, даже если примерное местонахождение украденного телефона в приложении видно, найти его для полиции может быть не так уж легко. Госполиция поясняет, что в случае кражи телефона нужно немедленно звонить по номеру 112 или писать заявление.

Протесты и насилие в Иране. Что известно на данный момент

Власти Ирана в субботу дали понять, что могут усилить репрессии в ответ на крупнейшие за последние годы антиправительственные выступления. Корпус стражей исламской революции обвинил в беспорядках «террористов» и пообещал защитить систему власти.

The Telegraph: Стармер может направить войска в Гренландию

По данным The Telegraph, Лондон начал переговоры с европейскими союзниками о развертывании в Гренландии подразделений для охраны Арктики из-за опасений Трампа о возможном захвате острова РФ или Китаем.

«Не будем опережать события»: мэр Риги о судьбе взорвавшегося дома говорит уклончиво

В программе телеканала TV24 Dienas personība председатель столичной думы Виестурс Клейнбергс призвал не опережать события и не пускаться в спекуляции на тему того, что будет со зданием: в данный момент, по его словам, в первую очередь нужно помочь пострадавшим - дать им крышу над головой, одежду и всё необходимое.

США наносят новые удары по позициям ИГИЛ в Сирии

Американские удары стали возмездием за нападение боевиков "Исламского государства" на военных США в декабре, в результате которого погибли два американских солдата и гражданский переводчик.

