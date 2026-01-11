The Telegraph: Стармер может направить войска в Гренландию

По данным The Telegraph, власти Великобритании ведут переговоры с европейскими союзниками о возможном развертывании в Гренландии военных сил для охраны Арктики на фоне заявлений президента США Дональда Трампа об опасности захвата острова РФ или Китаем. Военное командование разрабатывает планы возможной миссии НАТО на датском острове, контроль над которым стремится установить Трамп, пишет британская газета в субботу, 10 января, со ссылкой на источники в правительстве.

Для подготовки такой миссии британские официальные лица в последние дни встречались с коллегами из Германии и Франции, указывается далее. Планы пока находятся на ранней стадии разработки, они могут включать отправку солдат, военных кораблей и самолетов для защиты Гренландии от России и Китая.

Европейцы надеются на отказ Трампа от захвата Гренландии

При этом европейцы надеются, что значительное усиление их присутствия в Арктике убедит Трампа отказаться от планов по аннексии стратегически важного острова, являющегося автономной территорией Дании. Это позволило бы ему заявить американским налогоплательщикам о своей победе и утверждать, что Европа оплатила большую часть расходов на безопасность региона.

По словам собеседников The Telegraph, премьер-министр Великобритании Кир Стармер согласился с необходимостью мер по защите Арктики. "Мы разделяем точку зрения президента Трампа - необходимо сдерживать растущую агрессию России на Крайнем Севере и укреплять евроатлантическую безопасность", - указал один из них.

Трамп вновь грозит захватить Гренландию

Днем ранее Трамп в очередной раз пригрозил применить силу для захвата Гренландии. "В связи с Гренландией мы что-нибудь предпримем, нравится им это или нет", - заявил он в Белом доме. При этом Трамп сослался на интересы национальной безопасности США и утверждал, что вокруг Гренландии слишком много российских и китайских кораблей. "Мы не позволим России или Китаю оккупировать Гренландию ", - подчеркнул он. При этом хозяин Белого дома выразил уверенность, что россияне или китайцы захватят Гренландию, если этого не сделают американцы.

Белый дом уже готовит проект соглашения о свободной ассоциации, который Дональд Трамп предложит подписать властям Гренландии в обход официального Копенгагена. Согласно такому договору, американские вооруженные силы могут получить полную свободу действий на территории острова в обмен на беспошлинную торговлю. Издание Politico со ссылкой на экспертов и источники в Вашингтоне сообщило, что CША намерены до конца 2026 года установить контроль над Гренландией.

Дания и европейцы критикуют планы Трампа

Власти Дании называют давление на Гренландию недопустимым и подчеркивают, что арктический регион "хочет сам определять свое будущее" без вмешательства других стран. Лидеры политических партий Гренландии в совместном заявлении 9 января призвали позволить жителям острова самим определять свое будущее.

В свою очередь лидеры семи европейских государств выразили поддержку острову. "Гренландия принадлежит ее народу. Только Дания и Гренландия имеют право решать вопросы, касающиеся Дании и Гренландии", - заявили Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz) и лидеры еще нескольких стран ЕС. Кроме того, в Евросоюзе разрабатывают сценарий ответа Трампу по вопросу Гренландии.