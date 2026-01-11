В Тукумском крае столкнулись шесть автомашин; три человека погибли (ВИДЕО)

В 15:17 поступил вызов в Смарденскую волость Тукумского края, где произошло столкновение шести автомобилей, один из которых был грузовым.

По предварительной информации, погибли три человека, которые находились во внедорожнике Toyota Hilux. Полиция продолжает работу на месте происшествия и выясняет обстоятельства случившегося. Сейчас движение на месте ДТП заблокировано.

Госполиция напоминает, что в связи со снегопадом в Латвии движение затруднено во многих местах, и призывает водителей не торопиться, придерживаться скорости движения, которая соответствует дорожным условиям, и соблюдать безопасную дистанцию.

Кроме того, о серьёзном ДТП вблизи Кемери сообщает паблик Sadursme.lv в "Фейсбуке".

Авария произошла примерно на 49-м километре шоссе Рига - Вентспилс (A10), недалеко от национального парка "Кемери". Движение по шоссе полностью заблокировано. Столкнулось несколько легковых и одна грузовая автомашина. На месте происшествия работают оперативные службы. Объезд возможен по шоссе P101 Калнциемс - Кудра, A9 Рига - Лиепая и P98 Елгава - Тушки - Тукумс.

Иллюстративное фото.