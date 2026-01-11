Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Тукумском крае столкнулись шесть автомашин; три человека погибли (ВИДЕО)

© LETA 11 января, 2026 17:33

Важно 0 комментариев

Как сообщила агентству LETA Госполиция, в воскресенье, 11 января, в Тукумском крае произошло ДТП, в результате которого погибли три человека.

В 15:17 поступил вызов в Смарденскую волость Тукумского края, где произошло столкновение шести автомобилей, один из которых был грузовым.

По предварительной информации, погибли три человека, которые находились во внедорожнике Toyota Hilux. Полиция продолжает работу на месте происшествия и выясняет обстоятельства случившегося. Сейчас движение на месте ДТП заблокировано. 

Госполиция напоминает, что в связи со снегопадом в Латвии движение затруднено во многих местах, и призывает водителей не торопиться, придерживаться скорости движения, которая соответствует дорожным условиям, и соблюдать безопасную дистанцию.

Кроме того, о серьёзном ДТП вблизи Кемери сообщает паблик Sadursme.lv в "Фейсбуке".

Авария произошла примерно на 49-м километре шоссе Рига - Вентспилс (A10), недалеко от национального парка "Кемери".  Движение по шоссе полностью заблокировано. Столкнулось несколько легковых и одна грузовая автомашина. На месте происшествия работают оперативные службы. Объезд возможен по шоссе P101 Калнциемс - Кудра, A9 Рига - Лиепая и P98 Елгава - Тушки - Тукумс.

Иллюстративное фото.

В высотке в Иманте произошёл пожар; 36 человек эвакуированы (ВИДЕО)

В воскресенье, 11 января, после обеда в рижском микрорайоне Иманта произошёл пожар, из жилого дома эвакуировано 36 человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

И полиция, и больница: как потерянный телефон помогли вернуть владелице

Мобильное приложение, которое отслеживает, где находится телефон, может помочь найти его в случае потери, однако, как видно из истории, о которой узнали в редакции программы ЛТВ 4. studija, даже если примерное местонахождение украденного телефона в приложении видно, найти его для полиции может быть не так уж легко. Госполиция поясняет, что в случае кражи телефона нужно немедленно звонить по номеру 112 или писать заявление.

«Не будем опережать события»: мэр Риги о судьбе взорвавшегося дома говорит уклончиво

В программе телеканала TV24 Dienas personība председатель столичной думы Виестурс Клейнбергс призвал не опережать события и не пускаться в спекуляции на тему того, что будет со зданием: в данный момент, по его словам, в первую очередь нужно помочь пострадавшим - дать им крышу над головой, одежду и всё необходимое.

«Сбывается очередная теория заговора»: в интернете критикуют договор ЕС с Меркосур; что не так?

Началом этой дискуссии послужил пост министра иностранных дел Байбы Браже, в котором она пишет как о великом достижении о заключении договора о свободной торговле между ЕС и Меркосур - общим рынком стран Южной Америки. Эта новость, не особо замеченная в Латвии, вызвала широкий резонанс в Европе и протесты европейских фермеров. 

Протесты и насилие в Иране. Что известно на данный момент

Власти Ирана в субботу дали понять, что могут усилить репрессии в ответ на крупнейшие за последние годы антиправительственные выступления. Корпус стражей исламской революции обвинил в беспорядках «террористов» и пообещал защитить систему власти.

The Telegraph: Стармер может направить войска в Гренландию

По данным The Telegraph, Лондон начал переговоры с европейскими союзниками о развертывании в Гренландии подразделений для охраны Арктики из-за опасений Трампа о возможном захвате острова РФ или Китаем.

