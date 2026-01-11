Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В высотке в Иманте произошёл пожар; 36 человек эвакуированы (ВИДЕО)

11 января, 2026 17:32

В воскресенье, 11 января, после обеда в рижском микрорайоне Иманта произошёл пожар, из жилого дома эвакуировано 36 человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Вызов на бульвар Анниньмуйжас поступил в 14:34, согласно полученной информации, там возник пожар в многоэтажном доме.

По прибытии на место происшествия сотрудники ГПСС обнаружили, что из верхних этажей 16-этажного здания идёт дым. Пожар в квартире на 15-м этаже площадью 30 кв.м был  локализован в 15:36. 

Из здания эвакуировались 30 человек. Один человек, пытавшийся потушить пожар своими силами, в результате пострадал, и его передали медикам.

В 16:31 работы на месте происшествия были завершены.

Как пишут в группе микрорайона Иманта в "Фейсбуке" в комментариях к видео, пожар вспыхнул из-за того, что в квартире загорелась ёлка. Пострадавший при пожаре человек получил ожоги лица.

В Тукумском крае столкнулись шесть автомашин; три человека погибли (ВИДЕО)

Как сообщила агентству LETA Госполиция, в воскресенье, 11 января, в Тукумском крае произошло ДТП, в результате которого погибли три человека.

И полиция, и больница: как потерянный телефон помогли вернуть владелице

Мобильное приложение, которое отслеживает, где находится телефон, может помочь найти его в случае потери, однако, как видно из истории, о которой узнали в редакции программы ЛТВ 4. studija, даже если примерное местонахождение украденного телефона в приложении видно, найти его для полиции может быть не так уж легко. Госполиция поясняет, что в случае кражи телефона нужно немедленно звонить по номеру 112 или писать заявление.

«Не будем опережать события»: мэр Риги о судьбе взорвавшегося дома говорит уклончиво

В программе телеканала TV24 Dienas personība председатель столичной думы Виестурс Клейнбергс призвал не опережать события и не пускаться в спекуляции на тему того, что будет со зданием: в данный момент, по его словам, в первую очередь нужно помочь пострадавшим - дать им крышу над головой, одежду и всё необходимое.

«Сбывается очередная теория заговора»: в интернете критикуют договор ЕС с Меркосур; что не так?

Началом этой дискуссии послужил пост министра иностранных дел Байбы Браже, в котором она пишет как о великом достижении о заключении договора о свободной торговле между ЕС и Меркосур - общим рынком стран Южной Америки. Эта новость, не особо замеченная в Латвии, вызвала широкий резонанс в Европе и протесты европейских фермеров. 

Протесты и насилие в Иране. Что известно на данный момент

Власти Ирана в субботу дали понять, что могут усилить репрессии в ответ на крупнейшие за последние годы антиправительственные выступления. Корпус стражей исламской революции обвинил в беспорядках «террористов» и пообещал защитить систему власти.

The Telegraph: Стармер может направить войска в Гренландию

По данным The Telegraph, Лондон начал переговоры с европейскими союзниками о развертывании в Гренландии подразделений для охраны Арктики из-за опасений Трампа о возможном захвате острова РФ или Китаем.

