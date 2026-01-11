В высотке в Иманте произошёл пожар; 36 человек эвакуированы (ВИДЕО)

Вызов на бульвар Анниньмуйжас поступил в 14:34, согласно полученной информации, там возник пожар в многоэтажном доме.

По прибытии на место происшествия сотрудники ГПСС обнаружили, что из верхних этажей 16-этажного здания идёт дым. Пожар в квартире на 15-м этаже площадью 30 кв.м был локализован в 15:36.

Из здания эвакуировались 30 человек. Один человек, пытавшийся потушить пожар своими силами, в результате пострадал, и его передали медикам.

В 16:31 работы на месте происшествия были завершены.

Как пишут в группе микрорайона Иманта в "Фейсбуке" в комментариях к видео, пожар вспыхнул из-за того, что в квартире загорелась ёлка. Пострадавший при пожаре человек получил ожоги лица.