Не только алкоголь: за прошлый год Латвия наторговала с Россией на миллиард евро — TV3 (1)

tv3.lv 11 января, 2026 12:42

Важно 1 комментариев

Таков объём торговли между Латвией и Россией за 11 месяцев прошлого года. Такая торговля не является нарушением санкций - довольно много товаров по-прежнему можно легально продавать или покупать у агрессора, пишет журналист Иво Буткевич. Вопрос в бизнес-этике. Впрочем, Минэкономики не считает, что стоит снова назвать эти предприятия публично.

Речь идёт в основном об экспорте - импорт Латвии из России с января по ноябрь прошедшего года не достиг и 100 миллионов евро. В целом его объём с годами уменьшился, это объяснимо в первую очередь решением Латвии перестать импортировать из России природный газ. Зато экспортные показатели даже на удивление стабильны - в Латвии всё ещё достаточно много предприятий, продолжающих вести торговлю с Россией.

О каких товарах идёт речь? Главные статьи импорта - чугун, сжиженный нефтяной газ и корм для скота. Среди основных категорий экспорта - алкоголь (причём в основном имеет место так называемый реэкспорт, продажа импортного виски, вин и других напитков), одежда, фармацевтическая и косметическая продукция, обувь и различные кожаные изделия, в частности, сумочки.

Экспорт теоретически можно было бы защищать под предлогом выкачивания денег из России, которая, впрочем, в этом процессе получает желаемые или нужные ей товары. А что касается импорта, то Латвия за 2025 год в целом, скорее всего, отправила стране-агрессору примерно такую же сумму, то есть 100 миллионов евро, какую правительство решило выделить на военную поддержку Украины.

Минэкономики призывает предприятия прекратить сотрудничество с агрессором, отмечая при этом, что внешняя торговля - это часть общей политики ЕС, и немалую долю статистических данных формируют предприятия логистики, которые формально продают России товары из других стран.

Вот как высказался по этому поводу парламентский секретарь Минэкономики Юргис Миезайнис: "Мы не можем пересадить Латвию, например, поближе к Португалии или Испании. В этом случае мы никак не можем сделать это физически, потому что у нас эта внешняя граница есть, мы - страны внешней границы Евросоюза".

С точки зрения гражданской позиции, эти данные совершенно не радуют, заявил в подкасте TV3.lv Piķis un ģēvelis! экономист Андрис Страздс, глава генерального секретариата Банка Латвии: "В то же время, если я как аналитик смотрю, то страны, бывшие в состоянии войны друг с другом, в прошом тоже продолжали вести какую-то ограниченную торговлю. Мы не находимся с Россией в состоянии войны. Конечно, есть санкционные товары, но за пределами это - увы, что не запрещено, то разрешено".

Однако - разве общество не имеет право знать, какие именно предприятия торгуют с Россией? Руководствуясь аргументом, что потребители должны быть вооружены такой информацией, Минэкономики ранее публиковал список таких экспортёров. Потом это прекратилось. В министерстве не согласны с тем, что потребители сейчас разоружены, потому что информация недоступна. Она просто уже неполная.

Миезайнис разъясняет: "Появляются логистические предприятия, в реаальности потребитель уже не приобретает ничего. Это мы и констатировали. Эта методика не включает всё, это уже не объективно отражённая информация для потребителей о том, какие коммерсанты чем занимаются".

Так что обновлять список не планируется.

