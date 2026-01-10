При поддержке предприятия Rīgas nami, которое ведает эксплуатацией зданий Центрального рынка, и частично - Рижской думы, будет проведено укрепление конструкций павильона, чтобы здание не обрушилось, поскольку оно имеет культурно-историческую ценность и не должно быть запущенным. Это займёт два года, за это время будут искать решение, как использовать павильон, сказал депутат.

"Так что город считает, что мы как город, как налогоплательщики тоже заинтересованы в том, чтобы этот объект у нас сохранился как туристический, как место привлечения туристов, место традиций, культуры и спорта", - заявил Лоцис, подчеркнув, что, возможно, функция павильона изменится - он больше не будет местом торговли.

Депутат не обещал, что там сразу же появлятся искусственные волны или какие-то другие объекты, но это, по его словам, будет "объект с магнитом" - силой притяжения, которая привлечёт молодёжную аудиторию. В нынешнем году разговоры об этом продолжатся, за пару лет решение должно появиться. Тогда нужно будет вложить деньги, понять, кто будет инвестором, а город будет искать управляющую компанию.