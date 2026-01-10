Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
И никакого мяса: павильон Центрального рынка станет «объектом с магнитом» (1)

10 января, 2026

Важно 1 комментариев

В течение двух лет ожидаются перемены - мясной павильон Центрального рынка в Риге перестанет выполнять рыночную функцию, сейчас думают над тем, что должно быть в этом здании. Об этом в эфире TV24 высказался депутат Рижской думы от Нацобъединения Дайнис Лоцис, председатель комитета по городской собственности и спортивной комиссии.

При поддержке предприятия Rīgas nami, которое ведает эксплуатацией зданий Центрального рынка, и частично - Рижской думы, будет проведено укрепление конструкций павильона, чтобы здание не обрушилось, поскольку оно имеет культурно-историческую ценность и не должно быть запущенным. Это займёт два года, за это время будут искать решение, как использовать павильон, сказал депутат.

"Так что город считает, что мы как город, как налогоплательщики тоже заинтересованы в том, чтобы этот объект у нас сохранился как туристический, как место привлечения туристов, место традиций, культуры и спорта", - заявил Лоцис, подчеркнув, что, возможно, функция павильона изменится - он больше не будет местом торговли. 

Депутат не обещал, что там сразу же появлятся искусственные волны или какие-то другие объекты, но это, по его словам, будет "объект с магнитом" - силой притяжения, которая привлечёт молодёжную аудиторию. В нынешнем году разговоры об этом продолжатся, за пару лет решение должно появиться. Тогда нужно будет вложить деньги, понять, кто будет инвестором, а город будет искать управляющую компанию.

В соцсети "Тредс" Анете публикует пост, в котором выражает своё недоумение по поводу новости о том, что сеть магазинов Rimi просит покупателей вернуть товар в связи с предполагаемым микробным загрязнением.

Рижское восточное управление Рижского регионального управления Госполиции разыскивает пропавшую без вести Людмилу Мосиенко 1957 года рождения, которая проживает на ул. Стайцелес.

Объединенные Арабские Эмираты ограничили финансирование обучения своих граждан в британских университетах. «Власти ОАЭ не хотят, чтобы их дети подвергались [исламистской] радикализации в университетских кампусах», - пишет The Finsncial Times.

Недавнее исследование Eurobarometer показало, что поддержка евро остается высокой во всем ЕС. Участники опроса утверждают, что эта валюта упростила ведение бизнеса в разных странах ЕС.

Президент Дональд Трамп заявил, что США должны владеть Гренландией, чтобы ее не смогли захватить Россия или Китай.

Политик Рудольф Бреманис (Суверенная власть/Младолатыши) опубликовал на YouTube кадры с видеорегистратора, записавшие момент взрыва в многоквартирном доме на улице Баускас.

