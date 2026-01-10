Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Как будто взламываю секретные файлы Пентагона»: впечатление о портале latvija.lv

Редакция PRESS 10 января, 2026 13:32

Важно 0 комментариев

LETA

Работу портала государственных услуг latvija.lv критикуют часто. Многим пользователям он кажется неудобным и слишком сложным, но есть и те, кого всё устраивает - просто нужно разобраться и привыкнуть. 

Вот и пост юриста Айварса Боровкова в соцсети "Х" тоже пробудил очередную дискуссию.

5 января Боровков написал: "Несколько часов провозился, чтобы зайти ещё на один проект по освоению денег  - http://latvija.lv. Чтобы просмотреть какое-то электронное письмо. Ощущение, будто вламываюсь как минимум в самые секретные файлы Пентагона. Это так специально сделано, чтобы большинство вообще утратило связь с чиновничеством?"

Что же пишут ему в ответ:

- Интересно, потому что у всех остальных это занимает пару десятков секунд.

- Попробуй задекларировать прирост капитала, чтобы заплатить налог... Нет, это не там, где декларация доходов...

- Главная проблема с этим порталом в том, что нет возможности переадресовать письмо, например, на Gmail, якобы из-за безопасности, и что-то наводит на мысль, что системы безопасности Google лучше, чем у э-адреса.

- Не знаю, если кому-то от меня что-нибудь понадобилось бы  в этом формате http://latvija.lv, я бы просто включил дурака: не умею, посылай на Gmail, а если что-то будут долдонить, тоже сказал бы - не умею, не могу - тебе надо, ты и напрягайся!

- Нет, не специально! Просто очередное дерьмо за деньги с налогов.

- Поскольку понятно, сколько из выделенного на ИТ-проекты реально доходит до этих проектов, не так уж, поди, и плохо.

- Ну, если зайти в э-адрес - это равноценно взлому Пентагона, то мне страшно подумать, с чем вы сравниваете открытие двери в доме.

- Вот что бывает, когда двоечники идут в ИТ. Очень неудобная система... Никакой э-адрес не собираюсь регистрировать, пока она такая.

- Айварс, технологии и годы не всегда идут рука об руку...

История получила продолжение. Предоставим слово автору поста.

"Пару дней назад я писал про http://Latvija.lv. Сегодня с утра попытался прочитать некое адресованное мне особо секретное послание, к которому можно получить доступ только через эту "историю успеха". Ну вот уже пару десятков минут система не в состоянии открыть отправлеие. Спасибо! Так как молодой человек по имени Илгварс обоснованно указал на несовместимость возраста с технологиями, очень прошу, друг, переведи мне этот фрагмент тайного послания:

Ó}HE‡,e9B™LG˜Ãy Õ„´Rå;í–ª Ú0îztME’J*yd<–$Ò!P¨ìx¨Š'¹ ¦¨åHÅN 9Nò*Î¼S³¶Ý*ˆQá®ƒù—2l­@+Œ²åÆÈBSTß;€êg%XÝÄOô#qNþ2/{Ÿ©¤ß¡±›GŠÕuHE";TÌŠFâ<þ—áœ%wi±ï‚¦2Wãäk™áaª8UË¢„´?‰Ð$»C½3t¤ÕIPNÕ™A´3KªâIÙ*ÕMîqrJŽÎYò¸ˆâ#t4Vü0Gå!]‚Û©eÖ¼…ï–ÖÇ|ë0¾H=àj+–TÊ{%½©Â¡¨‘_Â3,š‚­ÕB‘ðÔn!ÿ©´RŠw8XN@à[‘tÞ]Ÿ÷º`>(^Èî.‚o(Ot™(T©Ù¾s®v‹ylŽácz—äm1I)$RnLB=åÅD–Ðð?'>Ý$ŽŒ%fÑ„Ú-P\,%L¥pKPéÎh…'1g!

Буду тебе бесконечно благодарен!"

Комментаторы откликнулись следующим образом:

- Может быть, дано секретное задание - максимально усложнить жизнь латвийцам среднего возраста?

- Можно не мучиться так и отметить галочкой, что хотите ходить на почту за заказным письмом.

- У знакомых мне пенсионеров нет http://latvija.lv, и власть имущим хорошо - не знают, сами виноваты.

- Слушайте, я не намного моложе вас, но как-то в состоянии и письма получать, и про услуги в этой системе прочитать. Да, не идеально, да, могло быть лучше, но очень многое зависит и от гибкости ума у получателя. Соберитесь!

А ещё кто-то посоветовал автору твита "валить в Московию, где всё супер".

 

