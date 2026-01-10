«Как будто взламываю секретные файлы Пентагона»: впечатление о портале latvija.lv

Вот и пост юриста Айварса Боровкова в соцсети "Х" тоже пробудил очередную дискуссию.

5 января Боровков написал: "Несколько часов провозился, чтобы зайти ещё на один проект по освоению денег - http://latvija.lv. Чтобы просмотреть какое-то электронное письмо. Ощущение, будто вламываюсь как минимум в самые секретные файлы Пентагона. Это так специально сделано, чтобы большинство вообще утратило связь с чиновничеством?"

Что же пишут ему в ответ:

- Интересно, потому что у всех остальных это занимает пару десятков секунд.

- Попробуй задекларировать прирост капитала, чтобы заплатить налог... Нет, это не там, где декларация доходов...

- Главная проблема с этим порталом в том, что нет возможности переадресовать письмо, например, на Gmail, якобы из-за безопасности, и что-то наводит на мысль, что системы безопасности Google лучше, чем у э-адреса.

- Не знаю, если кому-то от меня что-нибудь понадобилось бы в этом формате http://latvija.lv, я бы просто включил дурака: не умею, посылай на Gmail, а если что-то будут долдонить, тоже сказал бы - не умею, не могу - тебе надо, ты и напрягайся!

- Нет, не специально! Просто очередное дерьмо за деньги с налогов.

- Поскольку понятно, сколько из выделенного на ИТ-проекты реально доходит до этих проектов, не так уж, поди, и плохо.

- Ну, если зайти в э-адрес - это равноценно взлому Пентагона, то мне страшно подумать, с чем вы сравниваете открытие двери в доме.

- Вот что бывает, когда двоечники идут в ИТ. Очень неудобная система... Никакой э-адрес не собираюсь регистрировать, пока она такая.

- Айварс, технологии и годы не всегда идут рука об руку...

История получила продолжение. Предоставим слово автору поста.

"Пару дней назад я писал про http://Latvija.lv. Сегодня с утра попытался прочитать некое адресованное мне особо секретное послание, к которому можно получить доступ только через эту "историю успеха". Ну вот уже пару десятков минут система не в состоянии открыть отправлеие. Спасибо! Так как молодой человек по имени Илгварс обоснованно указал на несовместимость возраста с технологиями, очень прошу, друг, переведи мне этот фрагмент тайного послания:

Буду тебе бесконечно благодарен!"

Комментаторы откликнулись следующим образом:

- Может быть, дано секретное задание - максимально усложнить жизнь латвийцам среднего возраста?

- Можно не мучиться так и отметить галочкой, что хотите ходить на почту за заказным письмом.

- У знакомых мне пенсионеров нет http://latvija.lv, и власть имущим хорошо - не знают, сами виноваты.

- Слушайте, я не намного моложе вас, но как-то в состоянии и письма получать, и про услуги в этой системе прочитать. Да, не идеально, да, могло быть лучше, но очень многое зависит и от гибкости ума у получателя. Соберитесь!

А ещё кто-то посоветовал автору твита "валить в Московию, где всё супер".