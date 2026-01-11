И полиция, и больница: как потерянный телефон помогли вернуть владелице

Своей историей с телевизионщиками поделилась Катрина, потерявшая телефон в Старой Риге. Так как он был подключен к приложению, отслеживающему локацию, Катрина могла видеть у себя в компьютере, откуда и куда её телефон перемещается. Она была убеждена: адрес, где находится телефон, заинтересует и сотрудников полиции. Но ошиблась.

Стражи закона отказались возбудить уголовное дело в связи с вероятной кражей аппарата стоимостью свыше тысячи евро, потому что в случившемся не усматривается состав преступного деяния.

Начальник бюро уголовной полиции Рижского Восточного управления Госполиции Атис Чакарнис пояснил, что коллеги разъяснили Катрине её право обжаловать решение полиции в прокуратуре.

"Насколько мне известно, она этим правом не воспользовалась. Так что у нас не было основания считать, что она не согласилась с решением, нами принятым", - сказал он.

В полиции подчеркнули: то, что в связи с предполагаемой кражей не начат уголовный процесс, не означает, что телефон не ищут. Если его найдут при раскрытии какого-либо преступного деяния, информацию опубликуют на сайте Госполиции и владельца оповестят о находке.

Катрина заявила, что сообщала полиции о конкретном жилом доме в Огре, где, как показало приложение, находится её телефон. Но стражи закона отказались принять меры, потому что это не публичное место.

"Если человек обратился к нам сразу - буквально по горячим следам после констатации [кражи] - и у него это приложение работает, то бывали случаи, когда мы возвращали эти телефоны. Проблемы возникают, когда человек присылает через некоторое время, мы проверяем по приложению, а это девятиэтажный жилой дом. Это, скажем так, усложняет возможность оперативного реагирования", - пояснил представитель полиции.

Тем временем телефон Катрины успел изрядно попутешествовать: он побывал в ломбардах в центре Риги, катался на поезде в Огре и Лиелварде и обратно - до того момента, когда он неожиданно "встал на якорь" в столичной психиатрической больнице. Несмотря на это, полиция и на сей раз отказала Катрине в участии в поисках телефона.

"Когда была вызвана полиция, они отменили этот экипаж, они не приехали и мне поянили, что я не могу им дать ни конкретных обстоятельств, ни чего-то подобного, хотя я физически вижу, что он в таком-то корпусе. Единственная возможность вернуть мой телефон, когда они помогли бы мне, была, если бы я зафиксировала фотографию человека с моим телефоном", - пересказывает Катрина свои переговоры с полицией.

Редакция программы 4. studija связалась с Национальным центром психического здоровья, который подключился к поиску телефона. Как рассказала председатель правления больницы Сандра Пуце, телефон действительно обнаружился у пациентки из острого отделения.

Вещи пациентов в медучреждении разрешается обыскивать только с согласия пациентов. В данном случае больница немедленно обратилась в полицию, чтобы поиск телефона прошёл в согласии с законом.

"На сей раз и сама пациентка призналась: да, она взяла этот телефон, потому что у её сына тоже когда-то отняли телефон", - рассказала Пуце.

В Госполиции пояснили, что в случае кражи телефона время очень важно. Если местонахождение телефона видно в приложении, нужно позвонить по номеру 112 и сообщить полиции. Так действовать надо и в том случае, если украденное имущество найдено в ломбарде.

Впрочем, история Катрины подтверждает, что её коммуникация с сотрудниками полиции оказалась неудачной.

Председатель правления больницы в свою очередь сказала, что в подобных ситуациях можно связаться с руководством медучреждения, оно может помочь.

Начальник бюро уголовной полиции Чакарнис пояснил, что Катрина может обратиться с заявлением в Госполицию, чтобы действия сотрудников были рассмотрены и оценены.

При этом, по сведениям полиции, сейчас телефоны крадут очень редко - чаще воры присваивают бесконтактные банковские карты, потому что люди нередко засовывают их под чехол телефона - ради удобства.