Протесты и насилие в Иране. Что известно на данный момент

Президент США Дональд Трамп, который в последние дни неоднократно угрожал вмешательством, в субботу написал в социальных сетях: «Иран стремится к свободе, возможно, как никогда прежде. США готовы помочь!!!»

Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Калибаф в воскресенье предупредил, что, если США нападут на Иран, Израиль и все американские военные и морские базы в регионе станут законными целями для ответных атак Ирана.

Поступают новые сообщения о насилии по всему Ирану, хотя отключение интернета затрудняет оценку масштаба волнений, отмечает Reuters.

Алиреза Манафи, исследователь в области интернета, сообщил Персидской службе Би-би-си, что отключение интернета в стране в этот раз более серьезное, чем это было в ходе протестов 2022 года, и доступ к интернету в Иране в любой форме сейчас «почти полностью перекрыт».

Он добавил, что единственный возможный способ подключиться к внешнему миру — это воспользоваться спутниковым терминалом Starlink, но те, у кого есть такая возможность, также должны проявлять осторожность, поскольку такие подключения могут быть отслежены правительством.

После наступления темноты в субботу в интернете появились видеоролики (их подлинность не подтверждена), демонстрирующие новые протесты в ряде районов Тегерана и в нескольких городах, включая Рашт на севере, Тебриз на северо-западе, а также Шираз и Керман на юге.

Верифицированное видео, снятое в субботу вечером, показало, как протестующие захватили улицы в тегеранском районе Гиша. Несколько свежих видеороликов, подлинность которых подтвердил отдел Би-би-си по проверке фактов BBC Verify, показывают столкновения между протестующими и силами безопасности в Машхаде, втором по величине городе Ирана.

Тем временем сотрудники трех больниц в Иране сообщили Би-би-си, что их учреждения были переполнены погибшими и ранеными после продолжающихся масштабных антиправительственных протестов.

Медик одной из больниц Тегерана заявил об огнестрельных ранениях, полученных людьми в голову и сердце. Двое из медицинских работников, опрошенных Би-би-си, рассказали, что лечили травмы как от боевых патронов, так и от дроби (силовики в Иране используют оба типа боеприпасов).

Еще один иранский врач сообщил телекомпании CNN, что в больницах царит «хаос», а пациенты боятся, что их опознают.

Несколько человек, участвовавших в протестах в Иране в последние несколько дней, рассказали CNN о том, что видели огромные толпы и жестокое насилие на улицах Тегерана. Одна женщина заявила, что видела «сваленные друг на друга тела» в больнице.

Наследник шахской династии Ирана Реза Пехлеви в субботу выступил с призывом к расширению протестов до восстания с целью свержения клерикальной власти.

Официальные иранские СМИ днем сообщили о поджоге муниципального здания в городе Карадж к западу от Тегерана и обвинили «бунтовщиков», а государственное телевидение показало кадры похорон сотрудников сил безопасности, которые, как утверждается, погибли во время протестов в городах Шираз, Кум и Хамедан.

В пятницу в соцсетях были опубликованы видеозаписи, на которых видно, как в Тегеране собрались большие толпы людей, а на улицах горят костры. На одном из видео, подтвержденном агентством Reuters, были запечатлены ночные протесты в тегеранском районе Саадатабад. «Народ пришел. „Смерть диктатору“, „Смерть Хаменеи“», — скандировал мужчина на видео, имея в виду верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи.

Протесты, начавшиеся 28 декабря с демонстраций на рынках Тегерана против безудержной инфляции, с тех пор распространились более чем на 100 городов, представляя собой самый серьезный вызов иранскому режиму за последние годы.

Протесты вскоре приобрели политический характер — протестующие требуют прекращения клерикального правления. В свою очередь, власти обвиняют в разжигании беспорядков США и Израиль.

Высокопоставленный сотрудник американской разведки назвал ситуацию «игрой на выносливость», пишет Reuters. Оппозиция пытается давить на власти, чтобы обратить их в бегство или переманить на свою сторону, в то время как власти пытаются посеять страх, чтобы очистить улицы от протестующих и не дать США повод для вмешательства.

Иранская правозащитная группа HRANA сообщает, что за последние две недели были убиты по меньшей мере 78 протестующих и 38 сотрудников сил безопасности, около 2500 человек арестованы.

Amnesty International заявила, что анализирует «тревожные сообщения о том, что с четверга силы безопасности усилили незаконное применение смертоносной силы против протестующих».

Число жертв может быть значительно больше. Персидская служба Би-би-си подтвердила, что в пятницу вечером в больницу в городе Рашт было доставлено 70 тел. Морг был переполнен. Сотрудница больницы в Тегеране описала «ужасные сцены», заявив, что раненых было так много, что у не было времени на проведение реанимации.

«Около 38 человек погибли. Многие молодые люди получили прямые выстрелы в голову или в сердце. Многие из них даже не дожили до больницы, — рассказала она. — Число погибших было настолько велико, что в морге не хватало места; тела складывали друг на друга. После того, как морг переполнился, их складывали друг на друга в молельной комнате».

Врач медицинского центра в Тегеране рассказал Би-би-си: «Число раненых и погибших было очень велико. Я видел одного человека, которому выстрелили в глаз, пуля вышла из затылка. Около полуночи двери центра были закрыты. Группа людей выломала дверь, забросила внутрь раненого мужчину и ушла... Спасти его не удалось».

Иранская полиция утверждала, что в пятницу вечером в Тегеране никто не погиб, хотя и заявляла о поджоге 26 зданий, причинившем значительный ущерб.

В субботу днем связанное с властями информационное агентство Tasnim сообщило об аресте 100 «вооруженных бунтовщиков» в городе Бахарестан на юго-западе провинции Тегеран. В заявлении, переданном по телевидению, Корпус стражей исламской революции (КСИР) обвинил «террористов» в нападениях на военные базы и сотрудников правоохранительных органов в течение последних двух ночей.

В заявлении сказано, что несколько граждан и сотрудников сил безопасности были убиты, а государственное и частное имущество подожжено. Защита достижений Исламской революции и поддержание безопасности являются «красной линией», заявил КСИР. Вооруженные силы Ирана также выступили с заявлением о том, что они будут «оберегать национальные интересы, стратегическую инфраструктуру страны и государственное имущество».

В свою очередь Пехлеви, 65-летний сын шаха, свергнутого в результате революции 1979 года, призвал людей захватить центры своих городов, заявив, что готовится вернуться в Иран. «Наша цель не просто выйти на улицы. Цель состоит в том, чтобы подготовиться к захвату городских центров и удержанию их», — сказал он в видеоролике, опубликованном в соцсети Х.

Некоторые протестующие на улицах выкрикивали лозунги в поддержку Пехлеви («Да здравствует шах!»), хотя большинство демонстрантов призывали к прекращению правления духовенства или требовали принятия мер по оздоровлению экономики.

В четверг Трамп заявил, что не намерен встречаться с Пехлеви. Ранее он пригрозил атаковать Иран, если власти применят насилие к протестующим, а госсекретарь Марко Рубио заявил, что США поддерживают народ Ирана.

Американские СМИ сообщили, что Трамп был проинформирован о вариантах военных ударов по стране. New York Times и Wall Street Journal сообщили, что брифинги состоялись, причем WSJ охарактеризовал их как «предварительные обсуждения».

Неназванный чиновник сообщил WSJ, что «непосредственной угрозы» Ирану нет.

Хаменеи обвинил Вашингтон в подстрекательстве к протестам, а протестующих — в действиях в интересах США и Израиля, предупредив, что власти будут жестко преследовать людей, действующих в качестве «наемников».

По данным правозащитников, в настоящее время в Иране продолжается отключение интернета, введенное властями, однако один из жителей Тегерана сообщил CNN, что это не смогло подавить протесты.

Протестующие рассказали телекомпании, что число людей на улицах было несравнимо ни с чем, что они когда-либо видели раньше, описывая увиденное как «вселяющее надежду».

Собеседники CNN рассказали, что телевизионное выступление аятоллы Хаменеи в пятницу вечером изменило ситуацию — по словам протестующих, репрессии стали невероятно жестокими.

Хаменеи назвал демонстрантов «бандой вандалов», стремящихся «угодить» президенту США Дональду Трампу.

Генеральный прокурор страны Мохаммад Мовахеди Азад заявил в субботу, что любой протестующий будет считаться «врагом Бога» — за это в Иране полагается смертная казнь.

Социальный работник, присутствовавшая на акции протеста в Тегеране в пятницу, рассказала о «кошмаре», начавшемся после нападения на демонстрантов: «Пули, слезоточивый газ, что угодно — они стреляли всем подряд». По ее словам, она видела, как девушку били электрошокером в шею, пока та не потеряла сознание, а сын ее коллеги оказался среди погибших.

«К сожалению, нам, возможно, придется смириться с реальностью, что этот режим не уйдет без внешней силы», — сказал CNN один из протестующих.

Министр внутренних дел Ирана Эскандер Момени, признав «некоторые недостатки», заявил в субботу государственному телевидению, что иранцев ждет «лучшее экономическое будущее».