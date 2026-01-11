Рижской думе, возможно, придётся покрыть миллионные убытки после взрыва газа в Торнякалнсе

Об ответственности столичного самоуправления говорит, в частности, присяжный адвокат Лаурис Клагишс. Он ссылается на определение Сената Верховного суда от 2024 года по делу о пожаре в съёмной квартире, в результате которого залило соседей этажом ниже.

Сенат постановил, что первичную ответственность за пожарную безопасность на объекте несёт собственник. Хотя жилец тоже может нести ответственность согласно договору, это не освобождает хозяина от ответственности по отношению к третьим лицам за то, что его имущество и деятельность, которая в нём ведётся, не представляет угрозы для посторонних. В случае взрыва на ул. Баускас бремя ответственности тоже склоняется в сторону самоуправления.

"Это очень интересный случай, поскольку статья 14 Закона о квартирной собственности определяет ответственность собственника за ущерб. Есть аналогичная судебная практика. Оценивая шансы самоуправления в потенциальном судебном разбирательстве, нужно найти ответы на вопросы, были ли эти вопросы пожарной безопасности включены в договор аренды, был ли ознакомлен съёмщик с вопросами безопасности, сообщали ли соседи о неадекватном поведении, употреблял ли жилец алкоголь или самоуправление жильцом не интересовалось", - поясняет Клагишс.

Тот факт, что взрыв был вызван противоправным поступком жильца, то есть произошёл из-за нелегального подключения, не освобождает собственника от гражданско-правовой ответственности по отношению к соседям, подчёркивает адвокат. Это даёт шанс владельцам квартир, которые не были застрахованы, подать иск в суд непосредственно на Рижское самоуправление по возмещению ущерба. Это может оказаться более правильной стратегией, поскольку самоуправление, в отличие от виновного жильца, является платежеспособным, считает юрист.

"Даже если суд вхыщет с собственника ущерб, можно обратиться в регрессивном порядке против жильца. Проблема в том, что жилец погиб, предположительно, может быть дело о наследстве, если вообще есть что наследовать: если человек живёт в муниципальной квартире, то есть сильное подозрение, что наследовать там нечего", - предполагает Клагишс.

По оценке Латвийской ассоциации страховщиков, в пострадавшем от взрыва доме на ул. Баускас было застраховано меньше половины квартир - около 45%. Пока очень многое неизвестно: какие суммы в конце концов нужно будет выплатить, придётся ли сносить дом, можно ли будет его восстановить, но уже ясно, что страховщики попытаются взыскать выплаченные суммы с виновного - а им может оказаться самоуправление.

Редакция TV3 Ziņas обращалась в Рижскую думу с вопросами, была ли застрахована квартира, где произошёл взрыв, и нет ли у самоуправления опасений, что, возможно, придётся покрывать ущерб остальных собственников. Ответ из департамента жилищ и окружающей среды пришёл в письменном виде и оказался весьма лаконичным.

"Квартира застрахована не была. Виновных определит уголовный процесс, а возмещение ущерба регулируют нормативные акты, действующие в Латвии", - пишет координатор проектов отдела внешней коммуникации Рижской думы Татьяна Смирнова.

Скорее всего, последствия беды и судебные дела в связи со взрывом на ул. Баускас будут длиться годами. В этом плане наиболее критическая ситуация у тех людей, чьи квартиры не были застрахованы. Если дом придётся снести, то собственники квартир, у которых страховка есть, получат рыночную стоимость утраченного имущества, а у кого нет, останутся ни с чем.