С 1 января, в соответствии с Концепцией национальной безопасности Латвии, принятой в 2023 году, контент, производимый общественными СМИ, должен выходить на латышском языке или на «языках, принадлежащих к европейскому культурному пространству». Русский язык под это определение не подпадает, хотя для трети населения он является родным. Русскоязычные СМИ могут финансироваться только из частных источников. Правительство утверждает, что это укрепит безопасность страны, унифицирует информационное пространство и сделает его более западным.

«В Конституции Латвии все граждане равны. Мы не делим граждан по языку, религии, полу или этническому происхождению», - говорит министр иностранных дел Латвии Байба Браже. Она указывает на то, что этнические русские занимают высокие государственные должности, а русскоязычный театр в столице, Риге, по-прежнему успешно работает. Более того, она возражает против самого выражения «русскоязычные в Латвии», называя его «политическим термином, придуманным людьми, близкими к Кремлю, чтобы навязать российскую картину мира».

Доля этнического русского меньшинства в Латвии больше, чем в любой другой стране Евросоюза. Илона Мадесова, директор LR4, считает закрытие русскоязычного общественного радио под предлогом безопасности оскорбительным: его задачей было предлагать альтернативу российской пропаганде и давать русскоязычным жителям Латвии ощущение причастности. Четверть аудитории канала составляли носители латышского языка. По её словам, действия правительства не способствуют интеграции, а навязывают ассимиляцию. Русскоязычные - не однородная группа; критики утверждают, что попытка властей подавить русскую идентичность отталкивает многих из них и льёт воду на мельницу Кремля.

Латвия - не единственная страна Балтии, испытывающая трудности с интеграцией русскоязычного населения. Президент Эстонии Алар Карис недавно критиковал собственное правительство за отчуждение русскоязычных, составляющих почти 30% населения страны. Однако тревоги, связанные с возобновившейся российской угрозой, в Латвии особенно остры. У Эстонии есть языковые и культурные связи с Финляндией; Литва на протяжении двух столетий входила в состав одного государства с Польшей.

Латвия же не имела сопоставимого политического якоря и была в большей степени русифицирована, а затем советизирована, чем её соседи. С 1710 по 1990 год она входила в состав Российской империи, за исключением 21 года независимости в период с 1918 по 1939 год. Население страны, не превышающее 2 млн человек, было разорено и Гитлером, и Сталиным, депортировавшим около 60 тысяч латышей в Сибирь. Советский Союз использовал Латвию как военную и промышленную опору в Балтийском регионе. В период с 1945 по 1989 год доля этнических латышей в населении снизилась с 80% до всего лишь 52%.

После восстановления независимости русские, поселившиеся в Латвии во время советской оккупации, получили полный доступ к социальным льготам, но официально были отнесены к категории «неграждан». Это ограничивало их избирательные права и лишало возможности занимать государственные должности. И хотя большинство русскоязычных являются гражданами Латвии, сегрегация была закреплена системой образования, унаследовавшей советскую модель раздельных русско- и латышскоязычных школ. (Сейчас всё школьное обучение ведётся на латышском языке.) Государственная контрольная служба Латвии, независимый надзорный орган, признаёт, что интеграция русскоязычных была неэффективной и несогласованной.

Полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году нанесло серьёзный удар по экономике Латвии, которая ранее служила мостом между Россией и ЕС. Более того, Россия вела войну под лозунгом защиты русскоязычных, что усилило опасения в Латвии. Поначалу латвийские политики заверяли своих этнических русских, что вина на них не возлагается. Эдгар Ринкевич, тогда министр иностранных дел, а ныне президент, приветствовал российских журналистов, бежавших из страны, включая телеканал "Дождь", независимое онлайн-издание. Однако к концу 2022 года у "Дождя" была отозвана лицензия, и его журналисты покинули страну. В июле прошлого года Верховный суд Латвии отменил это решение, но канал уже переехал в Амстердам.

Многие независимые российские журналисты, включая сотрудников Meduza, крупного онлайн-издания, по-прежнему чувствуют себя в Латвии в безопасности, но стараются держаться подальше от национальной политики. И если Эстония после 2022 года увеличила государственные расходы на русскоязычные СМИ, то Латвия их закрыла.

Выстрел себе в ногу

С 2010 года Латвия привлекала инвестиции, предоставляя вид на жительство иностранцам, покупавшим недвижимость в стране. Россиянам, воспользовавшимся этой программой, теперь запрещено продлевать ВНЖ. В прошлом году гражданам России запретили работать в сфере критической инфраструктуры, включая общественные СМИ и больницы. Александр Полупан, один из ведущих российских врачей-реаниматологов, который в 2020 году участвовал в спасении Алексея Навального, лечил украинских беженцев. После бегства в Латвию он три года изучал язык и получал медицинскую лицензию, но теперь не может там практиковать. Для Сабине Силе, руководителя Media Hub Riga - убежища для журналистов в изгнании, наказание людей на основании их паспорта или языка является посягательством на её ценности как латышки.

Недавний доклад фонда Friedrich Ebert Stiftung, немецкого аналитического центра, объясняет, что прежняя латвийская политика «преднамеренного пренебрежения» русскоязычными была заменена карательными мерами. Правительство проверяет проживающих в стране граждан России на лояльность и знание элементарного латышского языка. Русский язык убирают из банкоматов; НДС на русскоязычные книги и газеты установлен на уровне 21%, в отличие от 5% для других европейских языков.

По данным исследования латвийских и европейских аналитических центров, результатом стала растущая политическая апатия и самоцензура среди русскоязычных.

Около 60% боятся публично выражать своё мнение. Эти ограничения играют на руку латвийским ультранационалистам и пророссийским популистам, считает Йорен Добкевич, руководитель New East - культурной НГО в Даугавпилсе, втором по величине городе Латвии с преимущественно русскоязычным населением. «Я не ассоциирую себя с российским государством или с ‘русским миром’, но у меня ощущение, будто почву выбили из-под ног», - говорит Сергей Кузнецов, гражданин Латвии, родившийся в стране и работавший в эфире LR4 в Даугавпилсе. «Лучше быть настоящим эмигрантом в другой стране ЕС, чем чувствовать себя чужим в собственной».

Примечание редактора (8 января 2026 года): в первоначальной версии статьи были неточно переданы две цитаты министра иностранных дел Латвии Байбы Браже. The Economist сожалеет об ошибке.