США наносят новые удары по позициям ИГИЛ в Сирии

Euronews 11 января, 2026 14:02

Мир 0 комментариев

Американские удары стали возмездием за нападение боевиков "Исламского государства" на военных США в декабре, в результате которого погибли два американских солдата и гражданский переводчик.

Соединенные Штаты нанесли масштабные удары по группировке "Исламское государство" в Сирии в отместку за нападение на американских военных в Пальмире в прошлом месяце, в результате которого погибли два солдата и гражданский переводчик.

Как сообщается, США совместно с партнерами поразили множество целей "Исламского государства" по всей Сирии.

19 декабря США нанесли удар по 70 объектам группировки в центральной части Сирии.

"Эти удары являются частью операции Hawkeye Strike, которая была начата 19 декабря 2025 года по указанию президента Трампа в качестве прямого ответа на смертоносное нападение ИГИЛ на американские и сирийские силы в Пальмире", - говорится в заявлении Центрального командования США.

В результате атаки в Пальмире погибли военнослужащие Нацгвардии США из штата Айова. Они несли службу в Сирии в составе коалиции, ведущей борьбу с ИГИЛ.

"Если вы причините вред нашим военным, мы найдем и убьем вас в любой точке мира, как бы вы ни пытались скрыться от правосудия", - подчеркивается в сообщении.

Декабрьское нападение стало серьезным испытанием для отношений между Соединенными Штатами и Сирией после отстранения Башара Асада от власти год назад. Трамп заявил, что Сирия сражается вместе с американскими войсками и что аш-Шараа был "крайне возмущен и обеспокоен этим нападением".

Сирия недавно присоединилась к глобальной коалиции по борьбе с "Исламским государством".

 

Трагедия в Кулдиге: восьмиклассница покончила жизнь самоубийством
Важно

Трагедия в Кулдиге: восьмиклассница покончила жизнь самоубийством

В высотке в Иманте произошёл пожар; 30 человек эвакуированы (ВИДЕО)
Важно

В высотке в Иманте произошёл пожар; 30 человек эвакуированы (ВИДЕО)

Прочитайте и расскажите близким: как удалось предотвратить одно мошенничество
Важно

Прочитайте и расскажите близким: как удалось предотвратить одно мошенничество

В высотке в Иманте произошёл пожар; 30 человек эвакуированы (ВИДЕО)

Важно 17:12

Важно 17:12

Важно 0 комментариев

В воскресенье, 11 января, после обеда в рижском микрорайоне Иманта произошёл пожар, из жилого дома эвакуировано 30 человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

В воскресенье, 11 января, после обеда в рижском микрорайоне Иманта произошёл пожар, из жилого дома эвакуировано 30 человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

И полиция, и больница: как потерянный телефон помогли вернуть владелице

Важно 16:51

Важно 16:51

Важно 0 комментариев

Мобильное приложение, которое отслеживает, где находится телефон, может помочь найти его в случае потери, однако, как видно из истории, о которой узнали в редакции программы ЛТВ 4. studija, даже если примерное местонахождение украденного телефона в приложении видно, найти его для полиции может быть не так уж легко. Госполиция поясняет, что в случае кражи телефона нужно немедленно звонить по номеру 112 или писать заявление.

Мобильное приложение, которое отслеживает, где находится телефон, может помочь найти его в случае потери, однако, как видно из истории, о которой узнали в редакции программы ЛТВ 4. studija, даже если примерное местонахождение украденного телефона в приложении видно, найти его для полиции может быть не так уж легко. Госполиция поясняет, что в случае кражи телефона нужно немедленно звонить по номеру 112 или писать заявление.

«Сбывается очередная теория заговора»: в интернете критикуют договор ЕС с Меркосур; что не так?

Важно 16:02

Важно 16:02

Важно 0 комментариев

Началом этой дискуссии послужил пост министра иностранных дел Байбы Браже, в котором она пишет как о великом достижении о заключении договора о свободной торговле между ЕС и Меркосур - общим рынком стран Южной Америки. Эта новость, не особо замеченная в Латвии, вызвала широкий резонанс в Европе и протесты европейских фермеров. 

Началом этой дискуссии послужил пост министра иностранных дел Байбы Браже, в котором она пишет как о великом достижении о заключении договора о свободной торговле между ЕС и Меркосур - общим рынком стран Южной Америки. Эта новость, не особо замеченная в Латвии, вызвала широкий резонанс в Европе и протесты европейских фермеров. 

Протесты и насилие в Иране. Что известно на данный момент

Мир 14:20

Мир 14:20

Мир 0 комментариев

Власти Ирана в субботу дали понять, что могут усилить репрессии в ответ на крупнейшие за последние годы антиправительственные выступления. Корпус стражей исламской революции обвинил в беспорядках «террористов» и пообещал защитить систему власти.

Власти Ирана в субботу дали понять, что могут усилить репрессии в ответ на крупнейшие за последние годы антиправительственные выступления. Корпус стражей исламской революции обвинил в беспорядках «террористов» и пообещал защитить систему власти.

The Telegraph: Стармер может направить войска в Гренландию

Мир 14:08

Мир 14:08

Мир 0 комментариев

По данным The Telegraph, Лондон начал переговоры с европейскими союзниками о развертывании в Гренландии подразделений для охраны Арктики из-за опасений Трампа о возможном захвате острова РФ или Китаем.

По данным The Telegraph, Лондон начал переговоры с европейскими союзниками о развертывании в Гренландии подразделений для охраны Арктики из-за опасений Трампа о возможном захвате острова РФ или Китаем.

«Не будем опережать события»: мэр Риги о судьбе взорвавшегося дома говорит уклончиво

Важно 14:04

Важно 14:04

Важно 0 комментариев

В программе телеканала TV24 Dienas personība председатель столичной думы Виестурс Клейнбергс призвал не опережать события и не пускаться в спекуляции на тему того, что будет со зданием: в данный момент, по его словам, в первую очередь нужно помочь пострадавшим - дать им крышу над головой, одежду и всё необходимое.

В программе телеканала TV24 Dienas personība председатель столичной думы Виестурс Клейнбергс призвал не опережать события и не пускаться в спекуляции на тему того, что будет со зданием: в данный момент, по его словам, в первую очередь нужно помочь пострадавшим - дать им крышу над головой, одежду и всё необходимое.

