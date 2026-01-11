«Как-то не клеится»: пассажирка пожаловалась в соцсети, что ей в аэропорту испортили паспорт

Сначала она попыталась всё уладить по-хорошему: "Привет, airbaltic! Скажите, пожалуйста, работникам аэропорта, что так нехорошо. А может быть, хотите мне проплатить новый паспорт? Оторвать можно только вместе с половиной листа".

Потом Зане подала официальную претензию, о чём рассказала в следующем посте:

"Upd. Подала официальную претензию в airbaltic с просьбой покрыть расходы на новый паспорт. Купон на бутерброд меня не интересует, хочу новый паспорт! Летала с ними в июне в Ниццу, потом путешествовала и по ЕС, и за его пределами. Но это чудо на последней странице заметила только у нотариуса. Раньше бывали приколы с паспортом (тайцы, например, прикрепили скрепками лист А4), но уж в нашем-то RIX надо бы больше уважения к латвийскому документу. Надеюсь, будет прецедент и такие случаи прекратятся".

Однако в ответ она получила формальную отписку с отказом взять на себя ответственность за порчу документа:

"Сегодня получила отказ airbaltic от взятия на себя какой бы то ни было ответственности за порчу паспорта. Ниже прилагаю абзац из ответа, а также коллаж с картинками нашей чудненькой дискуссии. Как-то не клеится, airbaltic, нет разве? Приветы также от delfi.lv и от Центра защиты прав потребителей (который сегодня получил моё заявление). За паспорт заплачу сама, расслабьтесь. Но ваши акции в самом деле покупать больше не буду.

Из ответа airbaltic:

Согласно действующему порядку багажные бирки не клеятся на внутреннюю сторону паспорта или иных документов, удостоверяющих личность. В случаях, когда у пассажира уже есть посадочный талон, багажная бирка выдаётся отдельно. Если же посадочный талон распечатывается в аэропорту, багажная бирка наклеивается на посадочный талон, а не на паспорт. Такая практика последовательно соблюдается в повседневной работе во избежание риска повредить документы".

Эти посты вызвали очень бурную реакцию. Кто-то сомневается, что такое могло быть, но достаточно много людей, сочувствующих Зане. Есть и те, кому точно так же, как и ей, багажную бирку вклеили в паспорта. Они делятся в комментариях фотографиями испорченных документов.

Вот некоторые отклики:

- Я так понимаю, что багажные наклейки были вклеены в паспорт именно в тот момент, когда вы были под общим наркозом и не могли этого предотвратить, сделать замечание работнику. Или паспорт после сдачи багажа спрятали и отдали вам только в пункте назначения, в испорченном виде.

- Но ведь не airbaltic клеил эту наклейку, а персонал аэропорта. Заявление другому адресату.

- Если испорчена, например, не новая сумка, а паспорт, который технически является собственностью Латвийской Республики, разве не нужно обращаться с заявлением в Госполицию, а не в Центр защиты прав потребителей?

- Вечные отговорки. Конечно, у них разработан порядок, но это не означает автоматически, что все работники его соблюдают.

- "Нет объективных доказательств" - значит, видимо, надо было схватить работника за руку в тот момент, когда он клеит в паспорт эту наклейку?

- Ответ хороший. Вы и ещё несколько человек ради развлечения наклеили в свои паспорта багажные наклейки - чтобы что? Поныть в интернете или получить новый паспорт задаром? Я не могу, меня смех разбирает, я надеюсь, что вы добьётесь своего.

- А разве в аэропорту нет никаких камер у столиков, где они сидят и лепят эти наклейки? Думаю,что обязательно должны быть.