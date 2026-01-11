Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Как-то не клеится»: пассажирка пожаловалась в соцсети, что ей в аэропорту испортили паспорт

Редакция PRESS 11 января, 2026 13:48

Важно 0 комментариев

Эта история началась 5 дней назад с поста Зане, которая внезапно обнаружила в своём паспорте приклеенную намертво багажную бирку. Приклеили её, как утверждает пассажирка, полгода назад, когда она в июне летала в Ниццу. И лишь недавно, посетив нотариуса, Зане увидела бирку в своём документе. 

Сначала она попыталась всё уладить по-хорошему: "Привет, airbaltic! Скажите, пожалуйста, работникам аэропорта, что так нехорошо. А может быть, хотите мне проплатить новый паспорт? Оторвать можно только вместе с половиной листа".

Потом Зане подала официальную претензию, о чём рассказала в следующем посте:

"Upd. Подала официальную претензию в airbaltic с просьбой покрыть расходы на новый паспорт. Купон на бутерброд меня не интересует, хочу новый паспорт! Летала с ними в июне в Ниццу, потом путешествовала и по ЕС, и за его пределами. Но это чудо на последней странице заметила только у нотариуса. Раньше бывали приколы с паспортом (тайцы, например, прикрепили скрепками лист А4), но уж в нашем-то RIX надо бы больше уважения к латвийскому документу. Надеюсь, будет прецедент и такие случаи прекратятся".

Однако в ответ она получила формальную отписку с отказом взять на себя ответственность за порчу документа:

"Сегодня получила отказ airbaltic от взятия на себя какой бы то ни было ответственности за порчу паспорта. Ниже прилагаю абзац из ответа, а также коллаж с картинками нашей чудненькой дискуссии. Как-то не клеится, airbaltic, нет разве? Приветы также от delfi.lv и от Центра защиты прав потребителей (который сегодня получил моё заявление). За паспорт заплачу сама, расслабьтесь. Но ваши акции в самом деле покупать больше не буду.

Из ответа airbaltic:

Согласно действующему порядку багажные бирки не клеятся на внутреннюю сторону паспорта или иных документов, удостоверяющих личность. В случаях, когда у пассажира уже есть посадочный талон, багажная бирка выдаётся отдельно. Если же посадочный талон распечатывается в аэропорту, багажная бирка наклеивается на посадочный талон, а не на паспорт. Такая практика последовательно соблюдается в повседневной работе во избежание риска повредить документы".

Эти посты вызвали очень бурную реакцию. Кто-то сомневается, что такое могло быть, но достаточно много людей, сочувствующих Зане. Есть и те, кому точно так же, как и ей, багажную бирку вклеили в паспорта. Они делятся в комментариях фотографиями испорченных документов.

Вот некоторые отклики:

- Я так понимаю, что багажные наклейки были вклеены в паспорт именно в тот момент, когда вы были под общим наркозом и не могли этого предотвратить, сделать замечание работнику. Или паспорт после сдачи багажа спрятали и отдали вам только в пункте назначения, в испорченном виде.

- Но ведь не airbaltic клеил эту наклейку, а персонал аэропорта. Заявление другому адресату.

- Если испорчена, например, не новая сумка, а паспорт, который технически является собственностью Латвийской Республики, разве не нужно обращаться с заявлением в Госполицию, а не в Центр защиты прав потребителей?

- Вечные отговорки. Конечно, у них разработан порядок, но это не означает автоматически, что все работники его соблюдают.

- "Нет объективных доказательств" - значит, видимо, надо было схватить работника за руку в тот момент, когда он клеит в паспорт эту наклейку?

- Ответ хороший. Вы и ещё несколько человек ради развлечения наклеили в свои паспорта багажные наклейки - чтобы что? Поныть в интернете или получить новый паспорт задаром? Я не могу, меня смех разбирает, я надеюсь, что вы добьётесь своего.

- А разве в аэропорту нет никаких камер у столиков, где они сидят и лепят эти наклейки? Думаю,что обязательно должны быть.

Главные новости

В высотке в Иманте произошёл пожар; 30 человек эвакуированы (ВИДЕО)
Важно

В высотке в Иманте произошёл пожар; 30 человек эвакуированы (ВИДЕО)

И полиция, и больница: как потерянный телефон помогли вернуть владелице
Важно

И полиция, и больница: как потерянный телефон помогли вернуть владелице

Трагедия в Кулдиге: восьмиклассница покончила жизнь самоубийством
Важно

Трагедия в Кулдиге: восьмиклассница покончила жизнь самоубийством

В высотке в Иманте произошёл пожар; 30 человек эвакуированы (ВИДЕО)

Важно 17:12

Важно 0 комментариев

В воскресенье, 11 января, после обеда в рижском микрорайоне Иманта произошёл пожар, из жилого дома эвакуировано 30 человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

В воскресенье, 11 января, после обеда в рижском микрорайоне Иманта произошёл пожар, из жилого дома эвакуировано 30 человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Читать
И полиция, и больница: как потерянный телефон помогли вернуть владелице

Важно 16:51

Важно 0 комментариев

Мобильное приложение, которое отслеживает, где находится телефон, может помочь найти его в случае потери, однако, как видно из истории, о которой узнали в редакции программы ЛТВ 4. studija, даже если примерное местонахождение украденного телефона в приложении видно, найти его для полиции может быть не так уж легко. Госполиция поясняет, что в случае кражи телефона нужно немедленно звонить по номеру 112 или писать заявление.

Мобильное приложение, которое отслеживает, где находится телефон, может помочь найти его в случае потери, однако, как видно из истории, о которой узнали в редакции программы ЛТВ 4. studija, даже если примерное местонахождение украденного телефона в приложении видно, найти его для полиции может быть не так уж легко. Госполиция поясняет, что в случае кражи телефона нужно немедленно звонить по номеру 112 или писать заявление.

Читать

«Сбывается очередная теория заговора»: в интернете критикуют договор ЕС с Меркосур; что не так?

Важно 16:02

Важно 0 комментариев

Началом этой дискуссии послужил пост министра иностранных дел Байбы Браже, в котором она пишет как о великом достижении о заключении договора о свободной торговле между ЕС и Меркосур - общим рынком стран Южной Америки. Эта новость, не особо замеченная в Латвии, вызвала широкий резонанс в Европе и протесты европейских фермеров. 

Началом этой дискуссии послужил пост министра иностранных дел Байбы Браже, в котором она пишет как о великом достижении о заключении договора о свободной торговле между ЕС и Меркосур - общим рынком стран Южной Америки. Эта новость, не особо замеченная в Латвии, вызвала широкий резонанс в Европе и протесты европейских фермеров. 

Читать

Протесты и насилие в Иране. Что известно на данный момент

Мир 14:20

Мир 0 комментариев

Власти Ирана в субботу дали понять, что могут усилить репрессии в ответ на крупнейшие за последние годы антиправительственные выступления. Корпус стражей исламской революции обвинил в беспорядках «террористов» и пообещал защитить систему власти.

Власти Ирана в субботу дали понять, что могут усилить репрессии в ответ на крупнейшие за последние годы антиправительственные выступления. Корпус стражей исламской революции обвинил в беспорядках «террористов» и пообещал защитить систему власти.

Читать

The Telegraph: Стармер может направить войска в Гренландию

Мир 14:08

Мир 0 комментариев

По данным The Telegraph, Лондон начал переговоры с европейскими союзниками о развертывании в Гренландии подразделений для охраны Арктики из-за опасений Трампа о возможном захвате острова РФ или Китаем.

По данным The Telegraph, Лондон начал переговоры с европейскими союзниками о развертывании в Гренландии подразделений для охраны Арктики из-за опасений Трампа о возможном захвате острова РФ или Китаем.

Читать

«Не будем опережать события»: мэр Риги о судьбе взорвавшегося дома говорит уклончиво

Важно 14:04

Важно 0 комментариев

В программе телеканала TV24 Dienas personība председатель столичной думы Виестурс Клейнбергс призвал не опережать события и не пускаться в спекуляции на тему того, что будет со зданием: в данный момент, по его словам, в первую очередь нужно помочь пострадавшим - дать им крышу над головой, одежду и всё необходимое.

В программе телеканала TV24 Dienas personība председатель столичной думы Виестурс Клейнбергс призвал не опережать события и не пускаться в спекуляции на тему того, что будет со зданием: в данный момент, по его словам, в первую очередь нужно помочь пострадавшим - дать им крышу над головой, одежду и всё необходимое.

Читать

США наносят новые удары по позициям ИГИЛ в Сирии

Мир 14:02

Мир 0 комментариев

Американские удары стали возмездием за нападение боевиков "Исламского государства" на военных США в декабре, в результате которого погибли два американских солдата и гражданский переводчик.

Американские удары стали возмездием за нападение боевиков "Исламского государства" на военных США в декабре, в результате которого погибли два американских солдата и гражданский переводчик.

Читать