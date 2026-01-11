Прочитайте и расскажите близким: как удалось предотвратить одно мошенничество

Возможно, муж Ласмы не действовал максимально правильным образом, поскольку не обратился в полицию и не посоветовал потенциальной жертве мошенников позвонить туда, но по крайней мере один случай ему предотвратить удалось. Вот эта история.

"Муж сегодня вечером остановился на местной бензоколонке Circle K, заехал за кофе. У кассы впереди пенсионерка покупает, по его описанию, пачку подарочных карт Steam толщиной 5 см. С продавщицей, говорящей по-латышски, она пообщаться не смогла, чтобы помочь с языковым барьером, муж по-русски спросил: "А вы знаете, что покупаете?" - "У меня будет доставка посылки, надо её оплатить".

Так как муж часто следит за охотниками на скаммеров в "Ютубе", он сказал: "С курьерами обычно подарочными картами не расплачиваются. Вас, скорее всего, пытаются обмануть". Тётушка далее упомянула, что один раз её уже обманули. Банковский счёт заблокировали. Подарочные карты она отложила. Не стала покупать. На этот раз. Но не вернётся ли она за ними через час? Муж сказал - похоже, тётенька больше испугалась его, а не того факта, что она снова может остаться без денежек.

В тот момент не догадались спросить, есть ли у неё дети или родственники, которым она доверяет, чтобы порекомендовать позвонить и обсудить ситуацию. Мошенники ведь всегда предупреждают - ничего никому не рассказывать о "сделках", изолируя жертву. Однако, поскольку известно, насколько максимально активно сейчас мошенничество, может быть, руководство Circle (и других заведений) могло бы проинструктировать работников последить, не кажутся ли им подозрительными покупатель и товар, и задать какие-то вопросы?"

Для непосвящённых: Steam - это онлайн-платформа, где можно приобрести компьютерные игры, поиграть в них и пообщаться с другими игроками. Возможно, у продавщицы и возник вопрос, зачем покупательнице столько подарочных карт, но языковой барьер помешал ей это выяснить. К счастью, рядом оказались неравнодушные люди.

Как пишут в комментариях, такое явление встречается довольно часто:

- Моя работа связана с подарочными картами, и очень часто некоторые пожилые дамы (кажется даже, что это одна и та же) звонят и спрашивают, есть ли у нас подарочные карты для Steam, Apple, Roblox, GooglePlay и других платформ. Конечно, у нас таких нет, отправляю в CircleK, но теперь буду знать, что, возможно, это всего лишь ещё одна пенсионерка, которая попалась мошенникам.

- Меня так злит, что это сейчас и в Латвию приходит... Денежки американских тётенек и дедушек, конечно, тоже жалко, но наших пенсионеров... Ещё больше... Каждый, пожалуйста, введите в курс дела своих пожилых людей об этих способах мошенничества. Увы, никто, кроме нас самих, не защитит нас от этого.

- Steam мошенники используют. Я до конца не раскусил их логику и взаимосвязь. Но стопка карт для игровой платформы Steam толщиной 5 см - как-то перебор. Вряд ли тётушка играет через PlayStation.

- Увы, у большинства, кто уже повёлся на мошеннические схемы, виноваты будут все, кто попытается остановить и не позволить разбогатеть благодаря обещанному. Если банк приостанавливает сделки, клиент отдаст мошенникам накопления наличных денег, будет продолжать пытаться избавиться от своих накоплений через другие банки. Когда останется ни с чем и взять новые кредиты уже не получится, когда-нибудь опомнится и начнёт требовать (а не просить помочь) вернуть всё, что сам подтвердил и отдал. Но отговорить надо пытаться, других вариантов нет.

- Удивляюсь - человек с богатым жизненным опытом и до сих пор настолько глуп. Просто хрен знает что, к старости у некоторых мозг усыхает? У меня бабуля в свои 79 рассказывает, что звонил мошенник, она говорит, я сразу поняла и послала его подальше. И тогда мы начали говорить, я рассказал много способов. Бабуля потом говорит: "А как они всю эту информацию узнают? Я думаю, что всю эту информацию сливает какой-то нечестный сотрудник". А человек живёт всю жизнь в деревне и пользуется только телевизором и кнопочным телефоном. Никакая не современная.

- Надо было эту тётю в полицию отправить или чтобы хотя бы позвонила в полицию. Наверняка полиция в курсе обо всяческих схемах и могла бы проконсультировать эту тётю.

- Те, кто спрашивают, как: могут и делают это очень шустро. У нас у бабушки тоже была похожая ситуация. Спасло только то, что она не умела обращаться с кодовым калькулятором. Пожилые люди разные бывают. Начиная с "Ого, я наконец смог сделать это сам, ни у кого спрашивать не нужно было, чтобы помогли" до "Мне одиноко и хотя бы что-то в жизни надо решить". К тому же ИИ сейчас настолько развит - это уже не разрыв, это пропасть... Я даже не знаю решений. Единственное, кажется, - НИКОМУ НЕ ДОВЕРЯТЬ.