Нацобъединение требует отставки Силини; дело в русском языке

tv3.lv 10 января, 2026 09:15

Важно 0 комментариев

Нацобъединение подало в Сейм проект постановления о выражении недоверия премьеру Эвике Силине, так как глава правительства не в состоянии обеспечить выполнение Концепции национальной безопасности, заявила партия. Об этом сообщает портал TV3 Ziņas.

В 2023 году Сейм утвердил Концепцию национальной безопасности, согласно которой с 1 января 2026 года контент общественных СМИ должен быть только на латышском языке и языках европейского культурного пространства. Такое решение было принято для усиления единого информационного пространства, роли государственного языка и снижении риска информационного влияния со стороны России.

Вопреки тому, о чём говорится в этом документе, Кабмин продолжает финансировать контент общественных СМИ на русском языке. По мнению Нацобъединения, это явно противоречит утверждённым на государственном уровне целям безопасности и препятствует созданию единого информационного пространства.

Нацобъединение подчёркивает: то, что говорится в Законе об общественных электронных СМИ и управлении ими о контенте на языках национальных меньшинств, нужно оценивать в контексте Концепции национальной безопасности. Она, как подчёркивает партия, представляет собой скрупулёзно оцененный стратегический документ, подготовленный и утверждённый учреждениями госбезопасности.

В отличие от Совета по общественным электронным СМИ и отдельных медийных экспертов, эти учреждения не утверждают, что создание контента общественных СМИ на русском языке укрепляет безопасность государства.

Концепция национальной безопасности представляет собой основу, на которую должна опираться медийная политика в области использования языков, и она не предусматривает обязанности формировать контент общественных СМИ именно на русском языке - такой контент может, согласно заявленному в этом документе, обеспечиваться на языках, принадлежащих к европейскому культурному пространству.

Правительство и премьер-министр обязаны претворять в жизнь стратегические документы, утверждённые Сеймом, особенно в сфере национальной безопасности, считает партия. Если глава правительства не может или не желает делать это, происходит подрыв как национальной безопасности, так и доверия общества к власти, заявляет Нацобъединение.

По мнению партии, Латвии необходимы такое правительство и премьер, которые последовательно осуществляют положения Концепции национальной безопасности, и Нацобъединение обращается к Сейму с призывом выразить недоверие премьеру.

