Учёный объяснил, что значительная часть средств, заработанных латвийской промышленностью и сельским хозяйством, уходила в Москву. То, что оставалось, во многом расходовалось на нужды армии и КГБ. Латвия, по словам Круминьша, была зоной интенсивного производства и поставляла товары для военной промышленности СССР, однако не получала выгоды от этого труда.

«Вот почему у нас нет прорыва. Ни системы образования, ни всего остального. Всё было в безумном упадке», — сказал Круминьш.

Он отметил, что 40% ресурсов тратились неэффективно, 20% напрямую уходили в Москву, а ещё 20% — на содержание военных структур. Фактически стране оставалось лишь около 60% созданного внутри республики.

Круминьш уверен, что если бы Латвия сохранила заработанное, она развивалась бы теми же темпами, что и Финляндия. Но постоянный отток ресурсов обескровил экономику, систему образования и инфраструктуру. Несмотря на высокий уровень промышленности и квалификацию кадров, республика служила источником ресурсов для центральной власти.