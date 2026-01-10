Правительство Объединенных Арабских Эмиратов дает стипендии своим гражданам на учебу в лучших международных университетах -- только поступи! В список вошли университеты таких стран, как США, Австралия, Израиль (!) и Франция, но не Великобритания, где находится множество ведущих мировых академических учреждений.

В этом году правительство ОАЭ исключило из списка все университеты Великобритании из-за того, что сочло слишком высоким риск исламистской радикализации студентов на кампусах.

Последним доводом для этого решения стал отказ правительства Великобритании запретить работу террористической организации «Братья Мусульмане».

В ответ Британия подчеркнула важность академической свободы, пишет издание.

Интересно, что об "академической свободе" рассуждают чиновники страны, где людейц арестовывают за «неполиткорректные» посты в соцсетях. Так, например, в сентябре 2025 полиция Великобритании арестовала создателя популярного сериала "Отец Тед" Грэма Лайнехена за критику в твиттере присутствие мужчин-трансов в женских раздевалках.