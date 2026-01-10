Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Британские университеты стали рассадниками исламизма, считают… в Дубае (2)

10 января, 2026

Объединенные Арабские Эмираты ограничили финансирование обучения своих граждан в британских университетах. «Власти ОАЭ не хотят, чтобы их дети подвергались [исламистской] радикализации в университетских кампусах», - пишет The Finsncial Times.

Правительство Объединенных Арабских Эмиратов дает стипендии своим гражданам на учебу в лучших международных университетах -- только поступи! В список вошли университеты таких стран, как США, Австралия, Израиль (!) и Франция, но не Великобритания, где находится множество ведущих мировых академических учреждений.

В этом году правительство ОАЭ исключило из списка все университеты Великобритании из-за того, что сочло слишком высоким риск исламистской радикализации студентов на кампусах.

Последним доводом для этого решения стал отказ правительства Великобритании запретить работу террористической организации «Братья Мусульмане».

В ответ Британия подчеркнула важность академической свободы, пишет издание.

Интересно, что об "академической свободе" рассуждают чиновники страны, где людейц арестовывают за «неполиткорректные» посты в соцсетях. Так, например, в сентябре 2025 полиция Великобритании арестовала создателя популярного сериала "Отец Тед" Грэма Лайнехена за критику в твиттере присутствие мужчин-трансов в женских раздевалках.

Клиентов всё меньше? В Алуксне закрылся последний киоск Narvesen
Клиентов всё меньше? В Алуксне закрылся последний киоск Narvesen

Латковскис: «Баррикадам — 35. Какие выводы мы можем сделать?»
Латковскис: «Баррикадам — 35. Какие выводы мы можем сделать?»

«Пособия выплачивают очень хорошо»: жильцы дома на улице Баускас получили 60 840 евро
«Пособия выплачивают очень хорошо»: жильцы дома на улице Баускас получили 60 840 евро

«Ну очень быстрое реагирование»: как вернуть товар, у которого срок годности истёк вчера? (2)

В соцсети "Тредс" Анете публикует пост, в котором выражает своё недоумение по поводу новости о том, что сеть магазинов Rimi просит покупателей вернуть товар в связи с предполагаемым микробным загрязнением.

Загрузка

Села в автобус, но домой не доехала: полиция просит помощи в розыске рижанки (2)

Рижское восточное управление Рижского регионального управления Госполиции разыскивает пропавшую без вести Людмилу Мосиенко 1957 года рождения, которая проживает на ул. Стайцелес.

Болгария перешла на евро. Как в других 20 странах еврозоны относятся к этой валюте? (2)

Недавнее исследование Eurobarometer показало, что поддержка евро остается высокой во всем ЕС. Участники опроса утверждают, что эта валюта упростила ведение бизнеса в разных странах ЕС.

«Нам придётся защитить Гренландию». Трамп заявил, что территорию могут захватить Россия или Китай (2)

Президент Дональд Трамп заявил, что США должны владеть Гренландией, чтобы ее не смогли захватить Россия или Китай.

Страшнее, чем можно себе представить: появилось видео взрыва на Баускас (2)

Политик Рудольф Бреманис (Суверенная власть/Младолатыши) опубликовал на YouTube кадры с видеорегистратора, записавшие момент взрыва в многоквартирном доме на улице Баускас.

И никакого мяса: павильон Центрального рынка станет «объектом с магнитом» (2)

В течение двух лет ожидаются перемены - мясной павильон Центрального рынка в Риге перестанет выполнять рыночную функцию, сейчас думают над тем, что должно быть в этом здании. Об этом в эфире TV24 высказался депутат Рижской думы от Нацобъединения Дайнис Лоцис, председатель комитета по городской собственности и спортивной комиссии.

