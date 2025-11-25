Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Я больше боюсь внутреннего разложения, а не внешних угроз»: Розенвалдс об одной латышской традиции

Редакция PRESS 25 ноября, 2025 18:16

Важно 0 комментариев

"В День памяти усопших 23 ноября на кладбище я увидел так много согревающих сердце свечей. И это заставило меня задуматься о столь важной роли кладбищенской культуры в латышской идентичности, хотя в настоящее время наблюдается безразличие и даже безответственность по отношению к латышским традициям, - пишет политолог Кристиан Розенвалдс. 

Да, у латышской кладбищенской культуры есть и обратная сторона, потому что мы склонны поклоняться умершим больше, чем живым, живем воспоминаниями больше, чем сегодняшним днем, не говоря уже о завтрашнем, а дни траура и памяти для нас более значимы, чем праздничные дни.

Однако традиции ухода за могилами и поминовения умерших являются частью того, что отличает нас от других народов, в том числе от литовцев и эстонцев, а не только от русских, хотя иногда мы формируем свою идентичность не на основе своего происхождения, а на основе противопоставления: мы-де не такие, как русские...

Я бывал на еврейских кладбищах с множеством мраморных плит, бывал в России с множеством металлических ограждений, бывал в США с плитами или крестами на открытых полях. Даже в Литве кладбища выглядят иначе. В Латвии за кладбищами ухаживают как за садами и их можно считать своеобразными парками.

С приближением старости интерес к культуре кладбищ растет даже у тех, кто раньше предполагал кремировать себя и развеять прах, в том числе потому, что представляют себе неухоженную могилу, полагая, что дети и внуки будут считать ее обузой, так же, как сейчас их самих обременяют могилы близких...

Воспоминания об ушедших, как бы противоречиво это ни было, побуждают живых больше думать о завтрашнем дне, представляя надпись на своей могиле, представляя, кто и как будет ее вспоминать и ухаживать за ней. Затем побуждает думать о добрых делах, о тех, которые еще хотелось бы успеть сделать. Латышская культура захоронения — это как рама, которая на протяжении долгих лет сближала семьи и родственников, идентифицировала латышей.

И если в условиях свободы и глобализации поколение, родившееся в независимой Латвии, меньше ассоциирует себя с латышскими традициями, даже празднование Лиго вместе с семьей у костра заменяется обычной вечеринкой, то логично, что это поколение не может быть посланниками и хранителями латышских традиций. Тогда латышское общество, думая о самосохранении, должно быть способно самоорганизоваться, найдя способ осознания, развития и передачи своих традиций будущим поколениям.

Министерство культуры тратит столько бюджетных средств на интеграцию общества, поддержку культуры и СМИ, но латышская идентичность, в том числе культура захоронения, остается без внимания. Об этом не учат в школах, нет книг, фильмов и передач. Молодежь больше знает о традициях Хэллоуина, Дня независимости, Дня благодарения или Дня святого Валентина в других странах.

Культура — это не только музеи, картины, скульптуры, музыка, книги, фильмы и спектакли. Культура — это то, что и как мы делаем в повседневной жизни, в том числе приветствуя, прощаясь, почитая женщин и пожилых людей, празднуя праздники, в том числе на кладбищах.

Если бы у меня была возможность заниматься политикой, я бы больше всего хотел быть министром культуры, потому что это дает возможность в долгосрочной перспективе сделать гораздо больше в интересах латышского народа, чем все остальные министры вместе взятые. Несмотря на угрозу войны, я все больше боюсь внутреннего разложения, а не внешних угроз. Какой смысл тратиться на безопасность, если не будет латвийских традиций и осознанных ценностей, которые нужно защищать?"

Вел себя неадекватно: пьяного гражданина Латвии выставили из самолета

В аэропорту Каунаса пограничники задержали и передали полиции пассажира, прилетевшего рейсом из Лондона. По сообщениям литовских СМИ, мужчина, находившийся в явном состоянии опьянения, нарушал общественный порядок и мешал окружающим, шумя и грубо ругаясь.

В аэропорту Каунаса пограничники задержали и передали полиции пассажира, прилетевшего рейсом из Лондона. По сообщениям литовских СМИ, мужчина, находившийся в явном состоянии опьянения, нарушал общественный порядок и мешал окружающим, шумя и грубо ругаясь.

Министерство финансов: Еврокомиссия одобрила бюджет Латвии на следующий год

Во вторник, 25 ноября, в рамках Европейского семестра Европейская комиссия (ЕК) опубликовала осенний пакет документов, включая 17 заключений по представленным странами еврозоны проектам планов государственного бюджета на 2026 год. Проект бюджета Латвии на 2026 год соответствует условиям фискальной дисциплины Европейского союза (ЕС) и получил положительную оценку ЕК.

Во вторник, 25 ноября, в рамках Европейского семестра Европейская комиссия (ЕК) опубликовала осенний пакет документов, включая 17 заключений по представленным странами еврозоны проектам планов государственного бюджета на 2026 год. Проект бюджета Латвии на 2026 год соответствует условиям фискальной дисциплины Европейского союза (ЕС) и получил положительную оценку ЕК.

Проверка фактов: Импорт ЕС из России превышает объем помощи Украине?

На прошлой неделе министр иностранных дел Швеции заявила, что за время войны Европа ввезла из России больше, чем потратила на поддержку Украины. Анализ цифр, который был проведен журналистами Euronews, показывает, что она права.

На прошлой неделе министр иностранных дел Швеции заявила, что за время войны Европа ввезла из России больше, чем потратила на поддержку Украины. Анализ цифр, который был проведен журналистами Euronews, показывает, что она права.

Неужели все вдруг стали богатыми? Недовольных счетами за отопление призывают к протестам

Наступил зимний сезон, с октября вступило в силу повышение тарифов «Rīgas siltums» на отопление. После некоторого скандала повысили в итоге на 11,9%, а хотели сразу на 21,5%.

Наступил зимний сезон, с октября вступило в силу повышение тарифов «Rīgas siltums» на отопление. После некоторого скандала повысили в итоге на 11,9%, а хотели сразу на 21,5%.

Ребенок погиб на месте: череда роковых событий привела к трагедии

22 ноября в ДТП в Прейльском крае погиб ребёнок, ещё семеро человек получили травмы. Около 19:00 дорожно-транспортное происшествие с участием четырёх автомобилей — Ford Transit Custom, Volkswagen, Volvo и BMW. В аварии трагически погиб ребенок. В Государственной полиции начат уголовный процесс, проводится расследование.

22 ноября в ДТП в Прейльском крае погиб ребёнок, ещё семеро человек получили травмы. Около 19:00 дорожно-транспортное происшествие с участием четырёх автомобилей — Ford Transit Custom, Volkswagen, Volvo и BMW. В аварии трагически погиб ребенок. В Государственной полиции начат уголовный процесс, проводится расследование.

Латышский богаче русского: нацактивист доказательства ради вспомнил запретный язык

В соцсети Твиттер/X разгорелась дискуссия по поводу того, почему некоторые латыши используют русские слова для донесения смысла.

В соцсети Твиттер/X разгорелась дискуссия по поводу того, почему некоторые латыши используют русские слова для донесения смысла.

Прикрываются словом «свобода»: генпрокурор грозит пресечь язык ненависти

Вопросы государственной безопасности и предотвращения общественной агрессии требуют незамедлительных действий, сообщил генеральный прокурор Арминьш Мейстерс в программе TV24 «Dienas personība».

Вопросы государственной безопасности и предотвращения общественной агрессии требуют незамедлительных действий, сообщил генеральный прокурор Арминьш Мейстерс в программе TV24 «Dienas personība».

