«Листает телефон, а люди мерзнут!» Правильно ли поступил водитель автобуса?

Редакция PRESS 25 ноября, 2025 18:39

LETA

В Латвии наступило то время года, когда находиться на улице чаще всего неприятно — когда идёт дождь, когда снег, когда с неба падает что-то среднее между снегом и дождём, когда метёт. И особенно неприятно, если стоишь на остановке без навеса, где нельзя укрыться от непогоды.

Вот типичная ситуация: «Автобус №34 стоит на конечной 20 минут. Время отправления — 9:20. Водитель листает телефон, на улице идёт снег, люди стоят в сырости и холоде. Почему из гуманности нельзя впустить в автобус раньше?» — такой вопрос один из пользователей платформы X адресует «Rīgas Satiksme».

Ответы — нетипично логичные и по-человечески понятные, хотя и противоположные по сути. Так, один из комментаторов спрашивает: «Это то же самое, как та история неделю назад, когда работница кафе в свой перерыв позволила себе не обслуживать клиентов? Если у него перерыв, значит у него перерыв — он не обязан открывать двери и дежурить, пуская людей внутрь.»

Подобных мнений довольно много: «Ты тот человек, который тоже пытается пролезть в магазин или кафе до открытия, да?»; «Водителю тоже хочется немного отдохнуть, почитать в X посты о достижениях правительства, повышении зарплат и рывке экономики. Одевайтесь теплее. Народ стал какой-то слишком нежный…»

Есть и такие логичные замечания: «Очень странный подход — “наезжать” на водителя автобуса, а не на самоуправление, которое не обеспечило своим жителям нормальные остановки общественного транспорта, чтобы людям не приходилось ждать под открытым небом!»

Другие замечают: «Думаю, эти несколько человек внутри автобуса, а не под снежным небом снаружи, ему бы не помешали листать телефон. Скорее всего вы бы сами сделали так же»; «По комментариям видно, что у некоторых латышей представления о клиентском сервисе ниже всякой критики. Нормально помочь клиенту даже вне своего “рабочего времени”. Тебе это стоило бы минимума усилий — впустить в автобус или сделать кофе, а человеку бы это улучшило день, и он бы рекомендовал тебя дальше.»

Вел себя неадекватно: пьяного гражданина Латвии выставили из самолета

В аэропорту Каунаса пограничники задержали и передали полиции пассажира, прилетевшего рейсом из Лондона. По сообщениям литовских СМИ, мужчина, находившийся в явном состоянии опьянения, нарушал общественный порядок и мешал окружающим, шумя и грубо ругаясь.

Загрузка

Проверка фактов: Импорт ЕС из России превышает объем помощи Украине?

На прошлой неделе министр иностранных дел Швеции заявила, что за время войны Европа ввезла из России больше, чем потратила на поддержку Украины. Анализ цифр, который был проведен журналистами Euronews, показывает, что она права.

Неужели все вдруг стали богатыми? Недовольных счетами за отопление призывают к протестам

Наступил зимний сезон, с октября вступило в силу повышение тарифов «Rīgas siltums» на отопление. После некоторого скандала повысили в итоге на 11,9%, а хотели сразу на 21,5%.

Ребенок погиб на месте: череда роковых событий привела к трагедии

22 ноября в ДТП в Прейльском крае погиб ребёнок, ещё семеро человек получили травмы. Около 19:00 дорожно-транспортное происшествие с участием четырёх автомобилей — Ford Transit Custom, Volkswagen, Volvo и BMW. В аварии трагически погиб ребенок. В Государственной полиции начат уголовный процесс, проводится расследование.

Латышский богаче русского: нацактивист доказательства ради вспомнил запретный язык

В соцсети Твиттер/X разгорелась дискуссия по поводу того, почему некоторые латыши используют русские слова для донесения смысла.

Прикрываются словом «свобода»: генпрокурор грозит пресечь язык ненависти

Вопросы государственной безопасности и предотвращения общественной агрессии требуют незамедлительных действий, сообщил генеральный прокурор Арминьш Мейстерс в программе TV24 «Dienas personība».

Назначение антибиотиков необходимо сократить: врачи бьют тревогу

Президент Латвийской ассоциации семейных врачей (LĢĀA) Алисе Ницмане-Айшпуре в комментарии агентству LETA указала, что врачи действительно могут оптимизировать назначение антибиотиков, и важно уделять этому внимание, регулярно пересматривая практику их выписывания.

