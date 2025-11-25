«Листает телефон, а люди мерзнут!» Правильно ли поступил водитель автобуса?

Вот типичная ситуация: «Автобус №34 стоит на конечной 20 минут. Время отправления — 9:20. Водитель листает телефон, на улице идёт снег, люди стоят в сырости и холоде. Почему из гуманности нельзя впустить в автобус раньше?» — такой вопрос один из пользователей платформы X адресует «Rīgas Satiksme».

Ответы — нетипично логичные и по-человечески понятные, хотя и противоположные по сути. Так, один из комментаторов спрашивает: «Это то же самое, как та история неделю назад, когда работница кафе в свой перерыв позволила себе не обслуживать клиентов? Если у него перерыв, значит у него перерыв — он не обязан открывать двери и дежурить, пуская людей внутрь.»

Подобных мнений довольно много: «Ты тот человек, который тоже пытается пролезть в магазин или кафе до открытия, да?»; «Водителю тоже хочется немного отдохнуть, почитать в X посты о достижениях правительства, повышении зарплат и рывке экономики. Одевайтесь теплее. Народ стал какой-то слишком нежный…»

Есть и такие логичные замечания: «Очень странный подход — “наезжать” на водителя автобуса, а не на самоуправление, которое не обеспечило своим жителям нормальные остановки общественного транспорта, чтобы людям не приходилось ждать под открытым небом!»

Другие замечают: «Думаю, эти несколько человек внутри автобуса, а не под снежным небом снаружи, ему бы не помешали листать телефон. Скорее всего вы бы сами сделали так же»; «По комментариям видно, что у некоторых латышей представления о клиентском сервисе ниже всякой критики. Нормально помочь клиенту даже вне своего “рабочего времени”. Тебе это стоило бы минимума усилий — впустить в автобус или сделать кофе, а человеку бы это улучшило день, и он бы рекомендовал тебя дальше.»