Она указала, что этот вопрос уже рассматривался в закрытой части заседания правительства. «Это одна из антимобильностных мер, которую армия рассматривает как один из возможных вариантов», — сказала Силиня. По её словам, ответственным структурам разных отраслей — в том числе транспорта, экономики, внутренних дел и других — поручено оценить возможные последствия таких действий.

Также армии совместно с другими ведомствами необходимо определить сроки, если такое решение будет принято, отметила премьер-министр. «Мы ожидаем взвешенных решений от всех соответствующих учреждений. Конечно, это нужно делать совместно», — сказала она, подчеркнув, что координация требуется не только с балтийскими странами, но также с Польшей и Финляндией.

Она пояснила: как только какая-либо страна предпринимает действия на границе, указанные государства обычно действуют максимально синхронно и согласовывают свои интересы. «Это ещё один важный аспект, поскольку подобное решение — не только военное. Сейчас ситуацию нужно оценивать в гораздо более широком контексте — не только в Латвии, но и на международном уровне между балтийскими странами, Польшей и Финляндией», — вновь подчеркнула Силиня.

Как сообщалось, нескольким министерствам и силовым структурам поручено до конца года подготовить заключение о том, как демонтаж рельсов у российской границы может повлиять на Латвию, передал в воскресенье телеканал TV3 в программе «Nekā personīga».

Авторы передачи узнали, что в Латвии на закрытых заседаниях обсуждалась возможность перерезать железнодорожные пути в направлении России. По мнению латвийских и зарубежных военных аналитиков, существование этой связи является прямым риском для безопасности. В интервью программе представители Национальных вооружённых сил ясно дали понять, что железнодорожные пути и насыпи у российской границы нужно ликвидировать — чем быстрее, тем лучше.

Опрошенные военные и экономические аналитики сообщили, что существующие железнодорожные соединения с Россией, по их мнению, представляют угрозу безопасности. Поэтому, считают они, затягивать с демонтажем не следует.