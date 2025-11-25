Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 25. Ноября Завтра: Kadrija, Kate, Katrina, Trine
Доступность

Режем рельсы в Россию? Силиня спросит совета у Польши и Финляндии

© LETA 25 ноября, 2025 17:08

Важно 0 комментариев

LETA

В вопросе о демонтаже железнодорожных рельсов у границы с Россией необходимо координироваться не только с странами Балтии, но также с Польшей и Финляндией, во вторник после заседания правительства подчеркнула премьер-министр Эвика Силиня (JV).

Она указала, что этот вопрос уже рассматривался в закрытой части заседания правительства. «Это одна из антимобильностных мер, которую армия рассматривает как один из возможных вариантов», — сказала Силиня. По её словам, ответственным структурам разных отраслей — в том числе транспорта, экономики, внутренних дел и других — поручено оценить возможные последствия таких действий.

Также армии совместно с другими ведомствами необходимо определить сроки, если такое решение будет принято, отметила премьер-министр. «Мы ожидаем взвешенных решений от всех соответствующих учреждений. Конечно, это нужно делать совместно», — сказала она, подчеркнув, что координация требуется не только с балтийскими странами, но также с Польшей и Финляндией.

Она пояснила: как только какая-либо страна предпринимает действия на границе, указанные государства обычно действуют максимально синхронно и согласовывают свои интересы. «Это ещё один важный аспект, поскольку подобное решение — не только военное. Сейчас ситуацию нужно оценивать в гораздо более широком контексте — не только в Латвии, но и на международном уровне между балтийскими странами, Польшей и Финляндией», — вновь подчеркнула Силиня.

Как сообщалось, нескольким министерствам и силовым структурам поручено до конца года подготовить заключение о том, как демонтаж рельсов у российской границы может повлиять на Латвию, передал в воскресенье телеканал TV3 в программе «Nekā personīga».

Авторы передачи узнали, что в Латвии на закрытых заседаниях обсуждалась возможность перерезать железнодорожные пути в направлении России. По мнению латвийских и зарубежных военных аналитиков, существование этой связи является прямым риском для безопасности. В интервью программе представители Национальных вооружённых сил ясно дали понять, что железнодорожные пути и насыпи у российской границы нужно ликвидировать — чем быстрее, тем лучше.

Опрошенные военные и экономические аналитики сообщили, что существующие железнодорожные соединения с Россией, по их мнению, представляют угрозу безопасности. Поэтому, считают они, затягивать с демонтажем не следует.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Прикрываются словом «свобода»: генпрокурор грозит пресечь язык ненависти
Важно

Прикрываются словом «свобода»: генпрокурор грозит пресечь язык ненависти

Изнасилование в школе: арестован учитель физики
Важно

Изнасилование в школе: арестован учитель физики

Перепродавали за 300-500 евро: Кабмин закрыл лазейки для мошенников в электронной очереди на границе
Важно

Перепродавали за 300-500 евро: Кабмин закрыл лазейки для мошенников в электронной очереди на границе

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 22:00 25.11.2025
Кино: Netflix запустил съемки третьего сезона «Ван Пис»
Sfera.lv 3 часа назад
Литва: доплату — запретить
Sfera.lv 7 часов назад
Латвия: железная дорога против безопасности
Sfera.lv 9 часов назад
Франция: правые победят
Sfera.lv 9 часов назад
«Чем скорее, тем лучше»: НВС требуют разобрать пути к России
Bitnews.lv 1 день назад
Юрмалу возглавил Янис Лединьш из Зеленой партии
Bitnews.lv 1 день назад
«Воздушная контрабанда»: в Латвии перехвачены метеозонды с сигаретами
Bitnews.lv 1 день назад
«Интернет — не сказка»: ЦЗПП предупреждает о ложных скидках
Bitnews.lv 1 день назад

Вел себя неадекватно: пьяного гражданина Латвии выставили из самолета

Важно 21:02

Важно 0 комментариев

В аэропорту Каунаса пограничники задержали и передали полиции пассажира, прилетевшего рейсом из Лондона. По сообщениям литовских СМИ, мужчина, находившийся в явном состоянии опьянения, нарушал общественный порядок и мешал окружающим, шумя и грубо ругаясь.

В аэропорту Каунаса пограничники задержали и передали полиции пассажира, прилетевшего рейсом из Лондона. По сообщениям литовских СМИ, мужчина, находившийся в явном состоянии опьянения, нарушал общественный порядок и мешал окружающим, шумя и грубо ругаясь.

Читать
Загрузка

Министерство финансов: Еврокомиссия одобрила бюджет Латвии на следующий год

Новости Латвии 20:54

Новости Латвии 0 комментариев

Во вторник, 25 ноября, в рамках Европейского семестра Европейская комиссия (ЕК) опубликовала осенний пакет документов, включая 17 заключений по представленным странами еврозоны проектам планов государственного бюджета на 2026 год. Проект бюджета Латвии на 2026 год соответствует условиям фискальной дисциплины Европейского союза (ЕС) и получил положительную оценку ЕК.

Во вторник, 25 ноября, в рамках Европейского семестра Европейская комиссия (ЕК) опубликовала осенний пакет документов, включая 17 заключений по представленным странами еврозоны проектам планов государственного бюджета на 2026 год. Проект бюджета Латвии на 2026 год соответствует условиям фискальной дисциплины Европейского союза (ЕС) и получил положительную оценку ЕК.

Читать

Проверка фактов: Импорт ЕС из России превышает объем помощи Украине?

Важно 20:40

Важно 0 комментариев

На прошлой неделе министр иностранных дел Швеции заявила, что за время войны Европа ввезла из России больше, чем потратила на поддержку Украины. Анализ цифр, который был проведен журналистами Euronews, показывает, что она права.

На прошлой неделе министр иностранных дел Швеции заявила, что за время войны Европа ввезла из России больше, чем потратила на поддержку Украины. Анализ цифр, который был проведен журналистами Euronews, показывает, что она права.

Читать

Неужели все вдруг стали богатыми? Недовольных счетами за отопление призывают к протестам

Выбор редакции 20:34

Выбор редакции 0 комментариев

Наступил зимний сезон, с октября вступило в силу повышение тарифов «Rīgas siltums» на отопление. После некоторого скандала повысили в итоге на 11,9%, а хотели сразу на 21,5%.

Наступил зимний сезон, с октября вступило в силу повышение тарифов «Rīgas siltums» на отопление. После некоторого скандала повысили в итоге на 11,9%, а хотели сразу на 21,5%.

Читать

Ребенок погиб на месте: череда роковых событий привела к трагедии

Важно 20:29

Важно 0 комментариев

22 ноября в ДТП в Прейльском крае погиб ребёнок, ещё семеро человек получили травмы. Около 19:00 дорожно-транспортное происшествие с участием четырёх автомобилей — Ford Transit Custom, Volkswagen, Volvo и BMW. В аварии трагически погиб ребенок. В Государственной полиции начат уголовный процесс, проводится расследование.

22 ноября в ДТП в Прейльском крае погиб ребёнок, ещё семеро человек получили травмы. Около 19:00 дорожно-транспортное происшествие с участием четырёх автомобилей — Ford Transit Custom, Volkswagen, Volvo и BMW. В аварии трагически погиб ребенок. В Государственной полиции начат уголовный процесс, проводится расследование.

Читать

Латышский богаче русского: нацактивист доказательства ради вспомнил запретный язык

Важно 20:21

Важно 0 комментариев

В соцсети Твиттер/X разгорелась дискуссия по поводу того, почему некоторые латыши используют русские слова для донесения смысла.

В соцсети Твиттер/X разгорелась дискуссия по поводу того, почему некоторые латыши используют русские слова для донесения смысла.

Читать

Прикрываются словом «свобода»: генпрокурор грозит пресечь язык ненависти

Важно 20:13

Важно 0 комментариев

Вопросы государственной безопасности и предотвращения общественной агрессии требуют незамедлительных действий, сообщил генеральный прокурор Арминьш Мейстерс в программе TV24 «Dienas personība».

Вопросы государственной безопасности и предотвращения общественной агрессии требуют незамедлительных действий, сообщил генеральный прокурор Арминьш Мейстерс в программе TV24 «Dienas personība».

Читать