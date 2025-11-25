Нацактивист Карлис Кнаусс заявил: "Меня очень раздражает, когда латыши не умеют изъясняться по-латышски, а используют русские слова. Часто вижу/слышу от латышей: «Красавчик! Братан! Пупсик!». Лично я ассоциирую это с людьми с низким интеллектом.
Открой латышский словарь! Латышский язык богат!!!".
В комментариях его попросили в этом случае дать аналог русского слова "добрый" на латышском. Кнаусс предложил сразу два слова - mīļais, laipnais.
И тут же заявил, что латышский язык богаче русского.
Tas vārds ir tulkojams kā: Mīļais, laipnais.— Kārlis Knauss (@karlisknauss) November 25, 2025
Starpcitu, latviešu valoda ir krietni bagātāka nekā krievu valoda! Vienkārši tie kuri pieraduši dzīvot rusofilijā, protams neko vispār nezin par latviešu valodas stāvokli un iespējām.
"Кстати, латышский язык гораздо богаче русского! Просто те, кто привык жить в русофильстве, конечно, совершенно ничего не знают о состоянии и возможностях латышского языка", - уверен Кнаусс.
Кто-то отметил в комментариях, что использование иностранных слов - это образ мышления. И ничего не говорит о богастве того или иного языка.
Отметим, в прикладной лингвистике есть две теории о богатстве языка и нет единого мнения. Одна теория считает, что наиболее богат тот язык, в котором одним словом можно выразить множество значений. Другие языковеды считают, что богатым можно считать тот язык, в котором одно значение можно выразить разными словами.