Нацактивист Карлис Кнаусс заявил: "Меня очень раздражает, когда латыши не умеют изъясняться по-латышски, а используют русские слова. Часто вижу/слышу от латышей: «Красавчик! Братан! Пупсик!». Лично я ассоциирую это с людьми с низким интеллектом.

Открой латышский словарь! Латышский язык богат!!!".

В комментариях его попросили в этом случае дать аналог русского слова "добрый" на латышском. Кнаусс предложил сразу два слова - mīļais, laipnais.

И тут же заявил, что латышский язык богаче русского.

Tas vārds ir tulkojams kā: Mīļais, laipnais.

Starpcitu, latviešu valoda ir krietni bagātāka nekā krievu valoda! Vienkārši tie kuri pieraduši dzīvot rusofilijā, protams neko vispār nezin par latviešu valodas stāvokli un iespējām. — Kārlis Knauss (@karlisknauss) November 25, 2025

"Кстати, латышский язык гораздо богаче русского! Просто те, кто привык жить в русофильстве, конечно, совершенно ничего не знают о состоянии и возможностях латышского языка", - уверен Кнаусс.

Кто-то отметил в комментариях, что использование иностранных слов - это образ мышления. И ничего не говорит о богастве того или иного языка.

Отметим, в прикладной лингвистике есть две теории о богатстве языка и нет единого мнения. Одна теория считает, что наиболее богат тот язык, в котором одним словом можно выразить множество значений. Другие языковеды считают, что богатым можно считать тот язык, в котором одно значение можно выразить разными словами.