Латышский богаче русского: нацактивист доказательства ради вспомнил запретный язык (1)

Редакция PRESS 25 ноября, 2025 20:21

Важно 1 комментариев

LETA

В соцсети Твиттер/X разгорелась дискуссия по поводу того, почему некоторые латыши используют русские слова для донесения смысла.

Нацактивист Карлис Кнаусс заявил: "Меня очень раздражает, когда латыши не умеют изъясняться по-латышски, а используют русские слова. Часто вижу/слышу от латышей: «Красавчик! Братан! Пупсик!». Лично я ассоциирую это с людьми с низким интеллектом.
Открой латышский словарь! Латышский язык богат!!!".

В комментариях его попросили в этом случае дать аналог русского слова "добрый" на латышском. Кнаусс предложил сразу два слова - mīļais, laipnais.

И тут же заявил, что латышский язык богаче русского.

"Кстати, латышский язык гораздо богаче русского! Просто те, кто привык жить в русофильстве, конечно, совершенно ничего не знают о состоянии и возможностях латышского языка", - уверен Кнаусс.

Кто-то отметил в комментариях, что использование иностранных слов - это образ мышления. И ничего не говорит о богастве того или иного языка.

Отметим, в прикладной лингвистике есть две теории о богатстве языка и нет единого мнения. Одна теория считает, что наиболее богат тот язык, в котором одним словом можно выразить множество значений. Другие языковеды считают, что богатым можно считать тот язык, в котором одно значение можно выразить разными словами.

 

Ребенок погиб на месте: череда роковых событий привела к трагедии
Важно

Ребенок погиб на месте: череда роковых событий привела к трагедии

Изнасилование в школе: арестован учитель физики
Важно

Изнасилование в школе: арестован учитель физики

Прикрываются словом «свобода»: генпрокурор грозит пресечь язык ненависти
Важно

Прикрываются словом «свобода»: генпрокурор грозит пресечь язык ненависти

Кино: Netflix запустил съемки третьего сезона «Ван Пис»
Sfera.lv 3 часа назад
Погода: а снег идёт
Sfera.lv 6 часов назад
Латвия: как бы страну на кредиты подсадить?
Sfera.lv 7 часов назад
Литва: границу трогать не будем
Sfera.lv 7 часов назад
Футбол: Алонсо сменит Зидан?
Sfera.lv 7 часов назад
Латвия: железная дорога против безопасности
Sfera.lv 9 часов назад
«Чем скорее, тем лучше»: НВС требуют разобрать пути к России
Bitnews.lv 1 день назад
Алкоголь, табак и топливо подорожают: новые акцизы в Латвии
Bitnews.lv 3 дня назад

Вел себя неадекватно: пьяного гражданина Латвии выставили из самолета (1)

ЧП и криминал 21:02

ЧП и криминал 1 комментариев

В аэропорту Каунаса пограничники задержали и передали полиции пассажира, прилетевшего рейсом из Лондона. По сообщениям литовских СМИ, мужчина, находившийся в явном состоянии опьянения, нарушал общественный порядок и мешал окружающим, шумя и грубо ругаясь.

Читать
Загрузка

Проверка фактов: Импорт ЕС из России превышает объем помощи Украине? (1)

Важно 20:40

Важно 1 комментариев

На прошлой неделе министр иностранных дел Швеции заявила, что за время войны Европа ввезла из России больше, чем потратила на поддержку Украины. Анализ цифр, который был проведен журналистами Euronews, показывает, что она права.

Читать

Неужели все вдруг стали богатыми? Недовольных счетами за отопление призывают к протестам (1)

Выбор редакции 20:34

Выбор редакции 1 комментариев

Наступил зимний сезон, с октября вступило в силу повышение тарифов «Rīgas siltums» на отопление. После некоторого скандала повысили в итоге на 11,9%, а хотели сразу на 21,5%.

Читать

Ребенок погиб на месте: череда роковых событий привела к трагедии (1)

Важно 20:29

Важно 1 комментариев

22 ноября в ДТП в Прейльском крае погиб ребёнок, ещё семеро человек получили травмы. Около 19:00 дорожно-транспортное происшествие с участием четырёх автомобилей — Ford Transit Custom, Volkswagen, Volvo и BMW. В аварии трагически погиб ребенок. В Государственной полиции начат уголовный процесс, проводится расследование.

Читать

Прикрываются словом «свобода»: генпрокурор грозит пресечь язык ненависти (1)

Важно 20:13

Важно 1 комментариев

Вопросы государственной безопасности и предотвращения общественной агрессии требуют незамедлительных действий, сообщил генеральный прокурор Арминьш Мейстерс в программе TV24 «Dienas personība».

Читать

Назначение антибиотиков необходимо сократить: врачи бьют тревогу (1)

Новости Латвии 20:07

Новости Латвии 1 комментариев

Президент Латвийской ассоциации семейных врачей (LĢĀA) Алисе Ницмане-Айшпуре в комментарии агентству LETA указала, что врачи действительно могут оптимизировать назначение антибиотиков, и важно уделять этому внимание, регулярно пересматривая практику их выписывания.

Читать