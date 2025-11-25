По пакомату в каждый двор: курьерская служба расширяет сеть доставки

Новые пакоматы — часть пятилетнего сотрудничества компании с технологическим предприятием Jetbeep, которое запустило серийное производство беспроводных устройств. Они работают от батарей и не требуют подключения к электричеству или стационарному интернету, что позволяет размещать их в разных местах.

По словам руководителя Omniva в Латвии Агнесе Гринберги, уже определены первые места установки, и ведётся работа по подбору следующих локаций. Компания также рассматривает предложения от муниципалитетов, местных сообществ и управляющих организаций.

Монтаж таких пакоматов занимает около 15 минут при наличии соглашения с владельцем участка. Устройства компактны, обеспечивают получение и отправку посылок с использованием кода доступа. Пакоматы будут размещаться в центрах населённых пунктов, жилых массивах, у автобусных остановок, на АЗС и других общественных местах.

Как сообщил руководитель группы Omniva Мартти Кулдма, такие устройства могут быть полезны в регионах, где инфраструктура доставки менее развита.