По пакомату в каждый двор: курьерская служба расширяет сеть доставки

25 ноября, 2025

Omniva, одна из компаний по доставке посылок в странах Балтии, в начале 2026 года начнёт устанавливать в Латвии новые комьюнити-пакоматы. В начале следующего года планируется установка первых 20 устройств. До конца года их число должно увеличиться.

Новые пакоматы — часть пятилетнего сотрудничества компании с технологическим предприятием Jetbeep, которое запустило серийное производство беспроводных устройств. Они работают от батарей и не требуют подключения к электричеству или стационарному интернету, что позволяет размещать их в разных местах.

По словам руководителя Omniva в Латвии Агнесе Гринберги, уже определены первые места установки, и ведётся работа по подбору следующих локаций. Компания также рассматривает предложения от муниципалитетов, местных сообществ и управляющих организаций.

Монтаж таких пакоматов занимает около 15 минут при наличии соглашения с владельцем участка. Устройства компактны, обеспечивают получение и отправку посылок с использованием кода доступа.  Пакоматы будут размещаться в центрах населённых пунктов, жилых массивах, у автобусных остановок, на АЗС и других общественных местах.

Как сообщил руководитель группы Omniva Мартти Кулдма, такие устройства могут быть полезны в регионах, где инфраструктура доставки менее развита.

Перепродавали за 300-500 евро: Кабмин закрыл лазейки для мошенников в электронной очереди на границе

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане (1)

Вел себя неадекватно: пьяного гражданина Латвии выставили из самолета

В аэропорту Каунаса пограничники задержали и передали полиции пассажира, прилетевшего рейсом из Лондона. По сообщениям литовских СМИ, мужчина, находившийся в явном состоянии опьянения, нарушал общественный порядок и мешал окружающим, шумя и грубо ругаясь.

Проверка фактов: Импорт ЕС из России превышает объем помощи Украине?

На прошлой неделе министр иностранных дел Швеции заявила, что за время войны Европа ввезла из России больше, чем потратила на поддержку Украины. Анализ цифр, который был проведен журналистами Euronews, показывает, что она права.

Неужели все вдруг стали богатыми? Недовольных счетами за отопление призывают к протестам

Наступил зимний сезон, с октября вступило в силу повышение тарифов «Rīgas siltums» на отопление. После некоторого скандала повысили в итоге на 11,9%, а хотели сразу на 21,5%.

Ребенок погиб на месте: череда роковых событий привела к трагедии

22 ноября в ДТП в Прейльском крае погиб ребёнок, ещё семеро человек получили травмы. Около 19:00 дорожно-транспортное происшествие с участием четырёх автомобилей — Ford Transit Custom, Volkswagen, Volvo и BMW. В аварии трагически погиб ребенок. В Государственной полиции начат уголовный процесс, проводится расследование.

Латышский богаче русского: нацактивист доказательства ради вспомнил запретный язык

В соцсети Твиттер/X разгорелась дискуссия по поводу того, почему некоторые латыши используют русские слова для донесения смысла.

Прикрываются словом «свобода»: генпрокурор грозит пресечь язык ненависти

Вопросы государственной безопасности и предотвращения общественной агрессии требуют незамедлительных действий, сообщил генеральный прокурор Арминьш Мейстерс в программе TV24 «Dienas personība».

Назначение антибиотиков необходимо сократить: врачи бьют тревогу

Президент Латвийской ассоциации семейных врачей (LĢĀA) Алисе Ницмане-Айшпуре в комментарии агентству LETA указала, что врачи действительно могут оптимизировать назначение антибиотиков, и важно уделять этому внимание, регулярно пересматривая практику их выписывания.

